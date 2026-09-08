Come il bin picking e lo scarico dei camion stanno trasformando l’automazione di magazzino

Con la continua evoluzione dell’automazione dei magazzini, l’uso di robot fissi dotati di bracci robotici per le operazioni di prelievo e movimentazione (tra cui pallettizzazione, depallettizzazione e prelievo di articoli o colli) sta registrando una rapida crescita.

Nel nostro ultimo rapporto, “Robotic Picking 2026”, stimiamo che il valore del mercato del prelievo robotizzato nel 2025 sarà pari a 1,7 miliardi di dollari, con una previsione di crescita fino a 4,6 miliardi di dollari entro il 2030, a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 21,7% nel periodo di previsione 2026–2030.

Le tecnologie emergenti stanno ridefinendo il mercato del prelievo robotizzato

Nel 2025, la maggior parte di queste applicazioni era costituita dalla pallettizzazione e dalla depallettizzazione robotizzate, che rappresentavano l’83% del mercato totale del prelievo robotizzato.

Si tratta di un segmento applicativo relativamente maturo, poiché la pallettizzazione e la depallettizzazione robotizzate sono utilizzate nei magazzini da diversi decenni, anche in contesti di automazione su larga scala.

Tuttavia, si prevede che la struttura del mercato subisca un graduale cambiamento nel tempo. Entro il 2030, si prevede che la quota complessiva della pallettizzazione e della depallettizzazione robotizzate scenderà a circa il 58% del mercato totale del prelievo robotizzato, man mano che applicazioni più recenti, come il prelievo da contenitore a contenitore e lo scarico robotizzato dei rimorchi, acquisiranno maggiore diffusione.

Nel corso del nostro periodo di previsione, stimiamo che il prelievo robotizzato da contenitori crescerà a un CAGR del 36% dal 2026 al 2030, mentre lo scarico robotizzato dei rimorchi dovrebbe crescere a un CAGR del 64% nello stesso periodo.

Il prelievo robotizzato da contenitori e lo scarico robotizzato dei rimorchi stanno trainando la crescita del mercato

L’integrazione del prelievo robotizzato da contenitori in soluzioni modulari ha ridotto la complessità di integrazione, aumentando la disponibilità dei clienti a implementarle.

In quanto soluzione aggiuntiva, i sistemi di prelievo robotizzato devono integrarsi con i flussi di lavoro esistenti, nonché con i sistemi WMS o WES, il che rappresenta una sfida per l’adozione da parte delle operazioni di magazzino.

Si sta affermando una tendenza verso soluzioni modulari che riducono la complessità dell’integrazione; tra gli esempi figurano la soluzione di prelievo integrata di AutoStore – VersaAI Workstation – e il sistema di prelievo “on-grip” di Ocado.

Lo scarico robotizzato dei rimorchi, grazie alla sua soluzione relativamente autonoma, risponde alle esigenze di un segmento in cui i clienti hanno un bisogno urgente di automazione.

Da un lato, assistiamo alla comparsa di ordini di grandi dimensioni in questo mercato, il che rafforza la fiducia dei clienti nella maturità della tecnologia.

Ad esempio, DHL ha annunciato l’intenzione di implementare oltre 1.000 robot Stretch di Boston Dynamics in più a livello globale, basandosi sull’utilizzo iniziale di Stretch per lo scarico dei rimorchi.

Anche UPS avrebbe pianificato di investire circa 120 milioni di dollari in circa 400 robot Pickle per lo scarico dei camion, evidenziando il crescente interesse nell’automatizzazione di uno dei processi più laboriosi presso la banchina del magazzino.

La nostra ricerca “Voice of Market” suggerisce evidenze simili: il 43,4% degli oltre 300 intervistati ha identificato la ricezione e lo scarico delle merci come un flusso di lavoro prioritario nella propria roadmap di automazione.

Anche la pallettizzazione si sta evolvendo oltre le applicazioni tradizionali

Anche all’interno del segmento relativamente maturo della pallettizzazione, il mercato è in evoluzione. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un crescente interesse per la pallettizzazione in entrata, in cui le spedizioni caricate a terra vengono pallettizzate dopo lo scarico prima di essere trasferite in magazzino.

Questa tendenza riflette la crescente domanda di automazione nei processi di magazzino in entrata, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sulla pallettizzazione in uscita. Anche il numero crescente di partnership e collaborazioni tecnologiche evidenzia questo cambiamento.

Tra gli esempi recenti figurano Pickle e Ambi Robotics, nonché la dimostrazione di Boston Dynamics e Jacobi Robotics al Modex 2026, che ha messo in evidenza come lo scarico e la pallettizzazione robotizzati vengano sempre più combinati in soluzioni integrate.

Come si sta evolvendo il panorama competitivo?

Stiamo assistendo a un corrispondente cambiamento nel panorama competitivo. Nello specifico, osserviamo uno spostamento delle quote di mercato nel settore del bin picking robotizzato, con i fornitori di robot per lo scarico dei rimorchi che rappresentano una quota maggiore del mercato complessivo del bin picking robotizzato.

I fornitori emergenti di soluzioni di bin picking robotizzato stanno guadagnando quote di mercato a scapito dei pionieri del settore. Aziende come Ocado, Nomagic e Sereact stanno gradualmente aumentando la loro presenza nel mercato del bin picking robotizzato e conquistando una quota crescente man mano che l’adozione di questa tecnologia si diffonde.

Anche lo scarico dei rimorchi sta creando nuove opportunità di crescita delle quote di mercato. La rapida crescita di questo segmento di mercato sta infatti ridefinendo il panorama competitivo.

Con l’espansione di questa applicazione, le aziende che offrono soluzioni per lo scarico dei rimorchi stanno naturalmente conquistando una quota maggiore del mercato complessivo del bin picking robotizzato.

Nel complesso, il prelievo robotizzato sta acquisendo maggiore visibilità e consenso nel settore dell’automazione dei magazzini. Man mano che la sua adozione si estende oltre le tradizionali applicazioni di pallettizzazione e depallettizzazione, si prevede che il prelievo robotizzato diventerà una componente sempre più importante dell’automazione dei magazzini.

Prevediamo che entro il 2030 il prelievo robotizzato rappresenterà il 10% del mercato totale dell’automazione dei magazzini, in crescita rispetto al solo 5% del 2025.