Il 2024 di Beckhoff Automation: focus su semplicità, compattezza, riduzione dei costi e integrazione

Compattezza, riduzione del Total Cost of Ownership, semplicità e integrazione: sono questi i trend su chi punta Beckhoff Automation per il 2024, come evidenziano le tecnologie che l’azienda ha portato alla fiera SPS Norimberga.

Tanti aggiornamenti di prodotto nell’obiettivo di consolidare e ottimizzare le novità lanciate lo scorso anno e che riguardano robotica, motion, controllo, PC industriali e automazione senza quadro elettrico.

L’automazione senza armadio elettrico

Ampio spazio – quasi uno stand nello stand – per il sistema MX, la soluzione intelligente, flessibile e ottimizzata in termini di spazio messa a punto da Beckhoff Automation per consentire di sostituire completamente il quadro elettrico convenzionale, aprendo nuove possibilità nell’automazione degli impianti.

L’azienda presenta in fiera i moduli taglia 3 che combinati con i moduli delle taglie 1 e 2 nel sistema abituale, ampliano la gamma di applicazioni in cui è possibile utilizzare l’MX-System, sinonimo di automazione senza armadio elettrico.

La piastra di base dell’MX-System in taglia 3 offre una fila aggiuntiva di slot per i dati, aprendo una nuova serie di possibilità. Ora sono disponibili molti più slot per ospitare un numero ancora maggiore di moduli funzionali nella stessa larghezza. La piastra di base è compatibile con tutti i moduli funzionali delle dimensioni esistenti, ma anche con i nuovi moduli funzionali a 3 file.

Il principio del raffreddamento passivo rimane invariato nella taglia 3, anche se la superficie di raffreddamento più ampia consente di ottenere altre prestazioni.

I primi moduli della taglia 3 sono un’alimentazione a 600 V CC con corrente nominale di 40 A, un servocontrollore con corrente nominale di 28 A e un alimentatore fino a 63 A. In futuro si aggiungeranno altre opzioni basate sulla taglia 3, come moduli per la commutazione di carichi CA fino a 16 A o inverter di frequenza fino a 15 kW. Sarà inoltre possibile implementare alimentazioni fino a 125 A.

Ampliamento per la gamma XPlanar

Ottimizzazione anche per quanto riguarda XPlanar, l’innovativo sistema di trasporto basato su shuttle a levitazione magnetica. L’azienda, infatti, ha introdotto due nuovi moduli del “pavimento” su cui si spostano i mover per consentire un utilizzo dello spazio ancora migliore e un ampliamento delle applicazioni.

I moduli XPlanar APS4244 e APS4242 offrono un nuovo formato con dimensioni rispettivamente di 320 x 320 mm e 320 x 160 mm. Grazie a questi moduli è possibile realizzare percorsi più flessibili e significativamente più economici.

Le due nuove “piastrelle” offrono anche una maggiore precisione e una riduzione della distanza minima tra i movimentatori, con conseguente aumento della densità del sistema di mover.

Inoltre, è presente una potente unità di alimentazione integrata per una maggiore dinamica. A seconda della variante, la funzionalità STO è implementata per consentire la facile integrazione di postazioni di lavoro manuali, ad esempio.

L’AI entra in TwinCAT a supporto dei progettisti software

Altra importante novità riguarda l’ambiente TwinCAT e prevede l’introduzione di algoritmi di AI e Machine Learning a supporto dei progettisti con TwinCAT Chat.

Con TwinCAT Chat, i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), come ChatGPT di OpenAI, possono essere utilizzati comodamente nell’ambiente di progettazione TwinCAT XAE per sviluppare progetti con numerosi vantaggi, tra cui:

semplificare il processo di sviluppo , grazie alla generazione e al completamento automaticamente del codice. Questo velocizza l’intero processo Inoltre

, grazie alla generazione e al completamento automaticamente del codice. Questo velocizza l’intero processo Inoltre possibilità di creare esercitazioni personali e chiedere specificamente soluzioni ai problemi che si presentano

ai problemi che si presentano promuovere il trasferimento delle conoscenze all’interno dell’organizzazione. Possono fungere da base di conoscenza centrale, immagazzinando informazioni preziose e rendendole disponibili quando necessario

all’interno dell’organizzazione. Possono fungere da base di conoscenza centrale, immagazzinando informazioni preziose e rendendole disponibili quando necessario alleggerire la pressione sul team di supporto, fungendo da primo punto di contatto per le richieste dei clienti

Con TwinCAT Chat è possibile porre direttamente domande specifiche, senza dover dire all’LLM che si sta utilizzando TwinCAT e che gli esempi di codice sono previsti in testo strutturato. Inoltre, il codice generato può essere facilmente trasferito, il che non solo fa risparmiare tempo agli sviluppatori, ma evita anche gli errori che si verificano quando si trasferisce il codice manualmente.

Per un’interazione efficiente con TwinCAT Chat, è possibile utilizzare semplici richieste pre-testate con un solo clic, progettate appositamente per migliorare il flusso di lavoro dell’utente. Altre attività di sviluppo in corso comprendono la creazione automatizzata di controlli HMI TwinCAT e un’interfaccia chatbot per l’ampio sistema di documentazione Beckhoff.

TwinCAT Core Boost per maggiore potenza di calcolo in tempo reale

La versione 3 di TwinCAT si arricchisce anche con un modulo Core Boost che consente di aumentare le prestazioni di calcolo dei singoli core in tempo reale o in modalità utente fino al 50% per ottenere le massime prestazioni dal sistema e adattarlo in modo ottimale ai rispettivi requisiti. Il Boost conferisce inoltre la possibilità di utilizzare CPU più economiche.

Con TwinCAT Core Boost, la frequenza di clock dei core del processore può essere configurata individualmente e a seconda delle esigenze, in modo che non debbano più essere sincronizzati alla stessa frequenza. La frequenza di clock per core può essere definita per la trasmissione in tempo reale e per le applicazioni in modalità utente.

È anche possibile far funzionare i singoli core in modo permanente e in tempo reale in una cosiddetta modalità turbo, possibilità che abilita i vantaggi di prestazione e di riduzione dei costi sopra citati.

Il consumo di energia e la temperatura consentita di ciascun core del processore (e dell’intero sistema) vengono monitorati da TwinCAT Core Boost, in modo da garantire un funzionamento affidabile anche quando si utilizza la modalità turbo.

TwinCAT Core Boost può essere utilizzato con tutti i PC industriali con processori Intel Core I a partire dall’11a generazione.

Motion control multi-core e multi-tasking

Novità anche sul fronte del motion control, con l’aggiornamento della componente TwinCAT rivolta al controllo del movimento. La nuova versione, TwinCAT MC3, può funzionare in parallelo con NC2 e gli assi MC3 possono essere accoppiati agli assi NC2 esistenti. Ciò significa che i nuovi componenti della macchina possono essere implementati con TwinCAT MC3 senza dover adattare i componenti della macchina esistenti.

TwinCAT MC3 offre numerosi nuovi vantaggi per il controllo del movimento grazie alla sua nuova architettura modulare, come ad esempio il supporto multi-core e multi-task.

Inoltre, non vi è alcuna restrizione fissa sul numero di assi. TwinCAT MC3 può essere distribuito su più core della CPU, consentendo la sincronizzazione del movimento su tutti i core. In aggiunta, gli assi possono essere utilizzati sullo stesso core della CPU con tempi di ciclo diversi, a seconda della loro velocità e funzione. Il core della CPU viene così utilizzato in modo ottimale, poiché l’asse più veloce non stabilisce più la velocità per tutti gli assi.

Gli aggiornamenti su Atro, il sistema per la robotica modulare di Beckhoff Automation

Nello stand dell’azienda i visitatori possono osservare una demo che vede impiegato Atro, il sistema modulare di Beckhoff per l’automazione robotica su misura che l’azienda ha lanciato nel 2022.

“Siamo ancora in una fase di testing in cui stiamo raccogliendo feedback dai nostri clienti, ma anche da altri attori di mercato, per questo ci teniamo a portarlo in fiera”, spiega Duilio Perna, Country Managing Director Italia di Beckhoff Automation.

“Atro permette di gestire tutte le complicazioni legate all’aumento degli assi tranquillamente con un sistema che si integra perfettamente nell’ambiente di automazione TwinCAT”, aggiunge.

Il sistema, come già menzionato, non è ancora in fase di commercializzazione.