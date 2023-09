Hipra rivoluziona la logistica interna con i robot mobili

Hipra, azienda biotech spagnola che sviluppa prodotti per la salute umana e animale, tra cui vaccini per animali e servizi diagnostici avanzati, ha intrapreso una significativa trasformazione dei propri processi logistici interni grazie all’installazione di una flotta di robot mobili forniti da Omron.

Questa mossa strategica ha portato a un incremento notevole della flessibilità, efficienza e produttività nel trasporto dei materiali.

L’esigenza

A seguito alla decisione di ampliare le proprie capacità produttive con la creazione di un nuovo impianto produttivo e di un magazzino in Spagna, Hipra ha riscontrato la necessità di aumentare la flessibilità e l’efficienza dei propri processi logistici interni.

In particolare, l’azienda cercava di ottimizzare i processi di trasporto dei materiali, che precedentemente richiedevano un pesante carico di lavoro manuale.

La sfida era duplice: da un lato, era necessario trasportare oltre 700 scatole di fiale di vaccini al giorno, con un peso di 70 kg ciascuna, dall’area di produzione al magazzino; dall’altro, era fondamentale mantenere un ambiente pulito al 100%, gestendo contemporaneamente l’apertura delle porte e l’inserimento di scatole vuote nel sistema.

La scelta dei robot mobili

La soluzione è arrivata con l’adozione di robot mobili autonomi (AMR) forniti da Omron.

Hipra ha infatti acquistato una flotta di sei robot LD-90, personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche dell’azienda.

Questi veicoli intelligenti e completamente autonomi sono stati progettati per aumentare la produttività, ridurre i tempi di sosta delle macchine, eliminare gli errori e migliorare la tracciabilità dei materiali.

“Il nuovo sistema è integrato nel processo di produzione di Hipra, che ora dispone di un sistema completamente automatizzato. Con questa soluzione, siamo riusciti ad aumentare le prestazioni e migliorare la tracciabilità,” ha commentato Carlos Roncero, Project Manager di Omron. “Inoltre, l’uso degli AMR consente a Hipra di sfruttare le proprie capacità di navigazione senza alcuna guida, naturalmente con le funzioni necessarie per garantire un funzionamento sicuro in spazi condivisi da persone e macchine. Alcune sfide dell’applicazione includono le dimensioni ridotte dei corridoi, la necessità di gestire l’apertura e la chiusura delle porte e l’intensità del traffico durante i picchi di produzione. Abbiamo utilizzato l’innovativa gestione della flotta e l’intelligenza dei robot per garantire che gli AMR si muovano correttamente attraverso tutto lo stabilimento”.

Oltre a migliorare la produzione, la tecnologia di Omron offre a Hipra una soluzione totalmente flessibile adatta per lavorare in ambienti ISO Classe 5 e in grado di trasportare vassoi per vaccini dalle linee di produzione al magazzino automatizzato.

Francisco de Tierra, Robotics Senior Engineer di Hipra, si è espresso positivamente riguardo alla collaborazione con Omron: “Abbiamo sviluppato, con Omron, una partnership strategica in cui la relazione si basa sulla fiducia. Abbiamo apprezzato in particolare l’elevato livello di supporto degli esperti che abbiamo ricevuto. Per noi, si tratta di un enorme investimento in una tecnologia pionieristica: siamo certi che questo ci renderà più agili in futuro.”

