Gefran vince lo She SPS Italia Award per il progetto kenFLY

Gefran si è aggiudicata lo She SPS Italia Award, il premio istituito quest’anno nell’ambito di SPS Italia (in corso fino a giovedì 26 maggio a Parma).

She SPS Italia Award è un premio pensato per valorizzare le conoscenze e le esperienze delle donne che si occupano di automazione e tecnologie per l’industria. Il premio è stato assegnato per le categorie tecnologia abilitante, progettualità e sostenibilità sociale.

La giuria di She SPS Italia Award, composta da rappresentanti di aziende e giornalisti esperti in tecnologia, ha premiato Gefran per il progetto kenFLY, la piattaforma digitale (hub) alla quale i dipendenti di tutto il mondo accedono per allenare capacità e competenze, scambiare esperienze e conoscenze.

kenFLY, combinazione dei verbi inglesi to ken (conoscere) e to fly (volare), è l’evoluzione digitale di FLY Gefran Talent Academy, nata per identificare e sviluppare le qualità delle persone.

Intervenendo alla tavola rotonda che ha aperto la fiera (“Automazione e Digitale per una manifattura resiliente e sostenibile”) Patrizia Belotti, Chief People & Organization Officer di Gefran, ha ricordato i princìpi che hanno ispirato kenFLY: “Noi crediamo che la diversità di mindset sia una ricchezza poiché porta creatività, pensiero traversale e spirito critico necessari all’innovazione”, ha detto.

“Il confronto virtuoso sulle idee e sulle strategie permette all’organizzazione di definire piani che non solo portano risultati di business, ma ne garantiscono anche la sostenibilità. kenFLY è il “luogo” dove le persone di ogni generazione, cultura, genere e ruolo possono allenare il proprio talento, confrontare idee, scambiare best-practices in modo equo, trasparente e responsabile”.

Quattro i fattori che hanno portato all’attribuzione del premio: focus sulle risorse messe in atto, contenuto innovativo del progetto, espressioni di applicazioni reali e quantificazione dei vantaggi reali dell’applicazione.

Durante SPS Italia i visitatori dello stand Gefran (F007 Padiglione 3) hanno l’opportunità di approfondire queste tematiche in un’area dedicata a kenFLY in cui è possibile sperimentare le soluzioni digitali e di gamification della piattaforma che permette l’accesso a contenuti multimediali on demand per supportare la formazione tecnica e di ruolo, allenare le competenze trasversali e stimolare l’interazione nella community.