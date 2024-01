Orientare i giovani verso l’Automazione: le iniziative di Anipla per gli studenti nel 2024

Anipla, l’Associazione Nazionale Italiana Per L’Automazione, rinnova il proprio impegno volto ad avvicinare gli studenti al mondo dell’Automazione. Si tratta di una delle attività che l’associazione porta avanti nell’ambito della propria missione di diffondere la cultura dell’Automazione in Italia e che si affianca all’organizzazione di corsi di formazione, workshop e visite a laboratori, centro di addestramento e collaudo, stabilimenti.

Anche per il 2024 infatti è previsto un fitto calendario di incontri – a partire già da febbraio – che saranno organizzati presso le università e gli istituti di formazione tecnica e che consentiranno ai giovani diplomati e ai futuri ingegneri di prendere contatto con il mondo del lavoro.

Agevolare l’incontro tra studenti e aziende

“L’obiettivo – spiega Enzo Birindelli, presidente di Anipla – è di offrire agli studenti prossimi alla conclusione del ciclo di studi superiori o universitari l’opportunità di conoscere rappresentanti del mondo industriale e dialogare con loro su sbocchi professionali, orientamento delle carriere, modalità di relazione con il mondo del lavoro. Da parte loro, le aziende hanno l’opportunità di presentarsi ai giovani prossimi all’inizio di carriera, ed entrare in contatto diretto con i docenti per avviare eventuali collaborazioni con gli enti di formazione”.

Il calendario degli incontri – che saranno in parte online e in parte in presenza – prevede, per ciascun appuntamento, delle presentazioni da parte dei rappresentanti delle aziende che operano nel settore e la possibilità per gli studenti di interagire direttamente con loro.

Quest’anno inoltre quasi tutti gli incontri prevedono una formula nuova che prevede, oltre alla classica presentazione aziendale, anche un focus tecnico-applicativo a titolo di esempio della ricaduta pratica delle cognizioni teoriche.

Le aziende interessate a partecipare a questi eventi possono contattare la segreteria dell’associazione telefonicamente al numero 02 39289341 o via e-mail all’indirizzo anipla@anipla.it.

Il calendario degli incontri

Questo è l’elenco provvisorio degli appuntamenti già fissati, ma il calendario potrebbe essere ulteriormente arricchito con ulteriori incontri.

23 febbraio ore 9.30 IIS Ponti Gallarate (VA)/IS Sobrero C. Monferrato (AL) 27 febbraio ore 14.30 Politecnico di Bari Marzo (data da definirsi) ITS Lombardia Meccatronica Sesto S. G. (MI) 13 marzo ore 16.30 Politecnico di Milano Marzo seconda metà (data da definirsi) Università Politecnica delle Marche 19 marzo ore 9.30 ITS Cuccovillo Bari 20 marzo ore 9.30 IIS Galilei Luxemburg Milano 5 aprile ore 10.00 Università di Parma/Università di Cagliari 8 aprile ore 14.00 Sapienza/Università di Roma Due Tor Vergata/Università Roma Tre/ Campus Bio-Medico 10 aprile ore 11.00 Università di Bologna 11 aprile ore 14.00 Università di Ferrara 17 aprile ore 15.00 Università di Palermo/Catania/Calabria/Cassino 30 aprile ore 11.00 ITIS L. da Vinci Parma/IIS Corni Modena Maggio (data da definirsi) Università di Genova Maggio (data da definirsi) ITS Lombardia Meccatronica Bergamo Ottobre/novembre (data da definirsi) Università de L’Aquila