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Chimica, produzione ancora in calo. Buzzella (Federchimica): “C’è un serio rischio di perdere capacità industriale in Italia e in Europa”

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L’industria chimica italiana produce oltre il 13% in meno rispetto al 2021, mentre l’Europa ha perso il 9% della capacità produttiva tra il 2022 e il 2025. Pesano costi energetici, ETS e concorrenza cinese. Il presidente di Federchimica Buzzella invita la politica a proteggere la capacità strategica prima che i danni diventino irreparabili

Pubblicato il 26 ott 2026
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La crisi dell’industria chimica italiana non accenna a fermarsi. Dopo il calo del 3,2% registrato nel 2025, la produzione è prevista in ulteriore contrazione del 3% nel 2026, portando la perdita complessiva rispetto al 2021 a oltre il 13%. E il 2027, per il quale Federchimica prevede una crescita di appena lo 0,5%, non sembra destinato a segnare una vera inversione di tendenza.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
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