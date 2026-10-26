La crisi dell’industria chimica italiana non accenna a fermarsi. Dopo il calo del 3,2% registrato nel 2025, la produzione è prevista in ulteriore contrazione del 3% nel 2026, portando la perdita complessiva rispetto al 2021 a oltre il 13%. E il 2027, per il quale Federchimica prevede una crescita di appena lo 0,5%, non sembra destinato a segnare una vera inversione di tendenza.
SCENARI
Chimica, produzione ancora in calo. Buzzella (Federchimica): “C’è un serio rischio di perdere capacità industriale in Italia e in Europa”
L’industria chimica italiana produce oltre il 13% in meno rispetto al 2021, mentre l’Europa ha perso il 9% della capacità produttiva tra il 2022 e il 2025. Pesano costi energetici, ETS e concorrenza cinese. Il presidente di Federchimica Buzzella invita la politica a proteggere la capacità strategica prima che i danni diventino irreparabili
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