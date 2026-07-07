Ultimi articoli Attualità Tecnologie Incentivi Ricerca e Innovazione Formazione e competenze Newsletter

MERCATI

Macchine utensili, segnali di ripresa per il 2026, Rosa: “Gli incentivi stanno funzionando”

Home Attualità Mercati
Indirizzo copiato

Dopo un 2025 di sostanziale debolezza, con una produzione in leggera crescita ma con un forte calo dell’export, per il 2026 i costruttori di macchine utensili, robot e automazione prevedono un recupero moderato, sostenuto soprattutto dalla domanda interna e dagli effetti del nuovo Iperammortamento…

Pubblicato il 7 lug 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
macchine-utensili-shutterstock_2156278075 (1)

Si attesta a quota 6,39 miliardi di euro il valore della produzione del comparto italiano della macchina utensile, robot e automazione. Secondo i dati del Centro Studi di Ucimu-Sistemi Per Produrre il settore ha registrato nel 2025 una crescita dell’1% rispetto all’anno precedente. Una situazione quindi di sostanziale stabilità che riflette però un mercato a due facce. Da un lato l’export è in calo (-12%), mentre dall’altro il consumo interno registra un’importante ripresa (+22,3%), trainando le consegne dei costruttori nazionali sul mercato domestico (+28,1%). Sullo scacchiere internazionale l’Italia si conferma quinto produttore mondiale e quarto esportatore.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

ROBOTICA

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • macchine-utensili-2-shutterstock_2160752479 (2)

  • i dati del primo trimestre

    Macchine utensili, mercato interno fermo. Rosa: "Trattative congelate dall'attesa degli incentivi"

    21 Apr 2026

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • macchine-utensili-2-shutterstock_2160752479 (2)

  • i dati di ucimu

    Macchine utensili, nel 2025 l'export traina a ribasso il mercato. Per il 2026 si attende una lieve ripresa

    16 Dic 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • macchine-utensili-shutterstock_2156278075 (1)

  • MERCATI

    Macchine utensili, l'export arretra e frena la crescita, Ucimu: "Urgente un piano di incentivi per il 2026"

    23 Set 2025

    di Franco Canna

    Condividi
  • palazzo-madama

  • LEGGE DI BILANCIO

    Iperammortamento e Transizione 5.0 2026, ecco gli emendamenti ancora in pista

    30 Nov 2025

    di Franco Canna

    Condividi