Si attesta a quota 6,39 miliardi di euro il valore della produzione del comparto italiano della macchina utensile, robot e automazione. Secondo i dati del Centro Studi di Ucimu-Sistemi Per Produrre il settore ha registrato nel 2025 una crescita dell’1% rispetto all’anno precedente. Una situazione quindi di sostanziale stabilità che riflette però un mercato a due facce. Da un lato l’export è in calo (-12%), mentre dall’altro il consumo interno registra un’importante ripresa (+22,3%), trainando le consegne dei costruttori nazionali sul mercato domestico (+28,1%). Sullo scacchiere internazionale l’Italia si conferma quinto produttore mondiale e quarto esportatore.
MERCATI
Macchine utensili, segnali di ripresa per il 2026, Rosa: “Gli incentivi stanno funzionando”
Dopo un 2025 di sostanziale debolezza, con una produzione in leggera crescita ma con un forte calo dell’export, per il 2026 i costruttori di macchine utensili, robot e automazione prevedono un recupero moderato, sostenuto soprattutto dalla domanda interna e dagli effetti del nuovo Iperammortamento…
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ROBOTICA
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