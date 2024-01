Machine vision, il mercato tornerà a crescere nel 2024

Dopo un anno di stallo nel 2023, il mercato globale della visione artificiale è destinato a riprendere la sua crescita nel 2024, dopo un 2023 di flessione: è quanto riporta un report di Interact Analysis, specialista di market intelligence.

Nonostante i mercati globali dell’automazione abbiano registrato una crescita, il 2023 è stato un anno difficile per i fornitori di visione artificiale e i ricavi totali sono scesi da 6,5 miliardi di dollari nel 2022 a 6,3 miliardi l’anno scorso. In seguito a questa contrazione, si prevede che il mercato registrerà una crescita intorno all’1,4% nel 2024.

Visione artificiale, la ripresa inizierà nel 2024 e si consoliderà nel 2025

Sebbene le pressioni sui prezzi continueranno a pesare sui fornitori di visione artificiale nella prima metà del 2024, si prevede che gli ordini inizieranno a riprendersi nella seconda metà dell’anno. Dal 2025 la crescita dovrebbe accelerare, in linea con le previsioni di crescita della produzione manifatturiera e delle macchine.

Più nel dettaglio, Interact Analysis stima che tra il 2022 e il 2028, il mercato della visione artificiale crescerà con un CAGR del 6,4%, con ricavi in aumento da 6,5 miliardi di dollari a 9,3 miliardi nel periodo previsto, trainato soprattutto dalla crescita della regione Asia-Pacifico.

Analizzando il mercato della visione artificiale per applicazione, l’ispezione risulta l’applicazione dominante. Un segmento che nel 2022 rappresentava oltre il 40% dei casi d’uso nel 2022 e che, entro il 2028, varrà circa 3,9 miliardi.

La crescita più sostenuta si avrà tuttavia nella guida autonoma, grazie alle prospettive positive per i robot mobili, he tra il 2022 e il 2028 crescerà con un CARG del 20,8%, seguita dal bin-picking (19,2%) che beneficerà del dispiegamento con robot industriali in un’ampia gamma di settori manifatturieri.

I primi tre fornitori rappresentano quasi un terzo del mercato globale

Secondo il rapporto di Interact Analysis, i primi tre fornitori di visione artificiale – Keyence, Cognex e Teledyne – hanno rappresentato quasi un terzo dei ricavi globali nel 2023.

Differenti rispetto alle attese sono state le performance dei fornitori della regione APAC. Secondo le previsioni ci si attendeva che questi, spinti da performance migliori degli end-user, avrebbero raggiunto risultati migliori nel 2023.

Il mercato, tuttavia, resta molto frammentato, come spiega Jonathan Sparkes, Research Analyst di Interact Analysis.

“Nonostante una miriade di fusioni e acquisizioni negli ultimi anni, il mercato della visione artificiale è ancora considerato frammentato. Nuovi fornitori continuano ad entrare nel mercato, con oltre 200 attivi a livello mondiale. Stiamo assistendo a un aumento dell’attività da parte di nuovi fornitori in particolare in Cina, così come nei territori in cui i prodotti di visione artificiale vengono sempre più utilizzati per la guida autonoma e il bin-picking”, commenta.