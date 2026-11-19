Dieci anni di incentivi per l’industria 4.0 hanno funzionato. Il parco macchine utensili della manifattura italiana è diventato più giovane, più automatizzato e soprattutto più connesso: l’età media dei macchinari è diminuita di oltre tre anni e la quota di macchine interconnesse ai sistemi aziendali è più che quadruplicata.
MANIFATTURA
Le fabbriche italiane sono ringiovanite: una macchina su due ha meno di 10 anni e una su quattro è interconnessa
L’indagine di Ucimu rileva un importante ringiovanimento del parco macchine installato nelle fabbriche italiane: l’età media dei macchinari scende di oltre 3 anni e aumenta significativamente la quota di impianti interconnessi, anche grazie agli incentivi. Rosa: “Ora bisogna sostenere la prossima trasformazione delle fabbriche del Paese”
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ROBOTICA
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