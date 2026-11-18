Rockwell Automation rafforza la propria presenza nella robotica mobile autonoma con un accordo definitivo per l’acquisizione di Agilox, azienda austriaca specializzata nello sviluppo di robot mobili autonomi (AMR) per la movimentazione dei materiali all’interno di fabbriche e magazzini.

L’operazione permetterà al gruppo americano di ampliare il portafoglio di soluzioni per l’intralogistica, affiancando alla gamma Otto, già presente nella propria offerta, le tecnologie sviluppate da Agilox per la movimentazione autonoma dei carichi.

Secondo Rockwell Automation l’acquisizione consentirà di incrementare di oltre il doppio il proprio business degli AMR, combinando competenze tecnologiche e presenze commerciali complementari: quella di Otto, particolarmente forte in Nord America, e quella di Agilox, consolidata in Europa.

L’operazione rappresenta inoltre un ulteriore passo nella strategia di Rockwell Automation sulla Physical AI, ossia l’impiego dell’intelligenza artificiale in sistemi capaci di interagire autonomamente con l’ambiente fisico. Un approccio che nella logistica di produzione si traduce in robot in grado di navigare negli stabilimenti, coordinare i propri movimenti e adattare i percorsi alle condizioni operative.

Agilox e Otto: un’offerta più completa per la robotica mobile

L’acquisizione si inserisce in un percorso avviato da Rockwell Automation nel 2023 con l’acquisto della canadese Clearpath Robotics, di cui faceva parte la divisione industriale Otto Motors.

Con quell’operazione Rockwell era entrata nel mercato degli AMR, dotandosi di robot mobili e software per la gestione delle flotte. L’acquisizione di Agilox consentirà ora di ampliare le applicazioni di movimentazione autonoma dei materiali, integrando il portafoglio dei carrelli elevatori autonomi dell’azienda austriaca con le piattaforme di robot mobili a pianale di Otto.

L’obiettivo è offrire una gamma più completa di soluzioni per le diverse esigenze della logistica di fabbrica: dal trasporto di componenti e semilavorati tra le postazioni produttive alla movimentazione di pallet e altri carichi, fino al collegamento tra magazzini e linee di produzione.

“L’integrazione delle tecnologie Agilox e Otto darà vita a una piattaforma tecnologica all’avanguardia, capace di combinare competenze complementari e definire nuovi standard nella movimentazione autonoma dei materiali”, ha dichiarato Blake Moret, Chairman e CEO di Rockwell Automation. “Non si tratta semplicemente di unire i rispettivi punti di forza, ma di amplificare la capacità di innovazione e generare un valore senza precedenti per i nostri clienti. Sono lieto di dare il benvenuto ad Agilox nel nostro team”.

La combinazione delle due realtà dovrebbe inoltre rafforzare la presenza commerciale del gruppo nei settori dei beni di largo consumo, delle scienze della vita e della manifattura, ampliando le opportunità per i partner e gli integratori di sistemi.

La tecnologia di Agilox: intelligenza artificiale e coordinamento a sciame

Fondata nel 2017 e con sede a Neukirchen bei Lambach, in Austria, Agilox ha installato oltre 2.500 robot mobili autonomi presso clienti internazionali. L’azienda conta più di 250 dipendenti, dispone di filiali in Europa, Stati Uniti e Cina e opera in settori che comprendono automotive, logistica, alimentare e farmaceutico.

Uno degli elementi distintivi della sua offerta è la tecnologia proprietaria X-Swarm, sviluppata per consentire ai robot di coordinarsi tra loro secondo una logica decentralizzata.

A differenza delle architetture che affidano a un sistema centrale tutte le decisioni di gestione della flotta, i robot Agilox sono progettati per scambiarsi direttamente informazioni sulla posizione, sul traffico e sulle attività da svolgere.

Come spiega la stessa Agilox, il software consente ai robot di ricalcolare dinamicamente i percorsi quando incontrano ostacoli, adattando i propri movimenti senza dover attendere istruzioni da un sistema centrale di coordinamento.

Questa architettura è particolarmente interessante per gli ambienti produttivi nei quali i flussi dei materiali cambiano frequentemente e la presenza contemporanea di operatori, macchine e mezzi di movimentazione richiede una gestione dinamica del traffico.

L’impiego dell’intelligenza artificiale, combinato con la capacità dei robot di percepire l’ambiente e prendere decisioni operative, rappresenta un’applicazione concreta della Physical AI. L’autonomia riguarda quindi non soltanto la navigazione del singolo robot, ma anche il coordinamento delle attività di movimentazione tra più mezzi.

Un’azienda cresciuta rapidamente sotto il controllo di Carlyle

L’acquisizione segna anche l’uscita dal capitale di Agilox del fondo di investimento Carlyle, che nel 2021 aveva effettuato un investimento di maggioranza nell’azienda austriaca.

Secondo quanto comunicato da Carlyle in occasione dell’annuncio della vendita, i ricavi di Agilox sono quadruplicati dal 2021, grazie all’ampliamento del portafoglio prodotti, all’espansione internazionale e al rafforzamento della struttura operativa.

L’azienda serve oggi oltre 400 clienti a livello globale e dispone di una rete di più di 40 partner distribuiti in oltre 35 Paesi. Negli ultimi anni ha inoltre ampliato la propria offerta introducendo nuovi modelli di AMR e una formula Robots-as-a-Service.

L’ingresso nel gruppo Rockwell Automation dovrebbe offrire ad Agilox ulteriori opportunità di crescita, grazie all’accesso a una rete commerciale più ampia e a una base clienti industriali più estesa.

“Per Agilox entrare a far parte di Rockwell Automation rappresenta un passo decisivo nel nostro percorso di crescita”, hanno dichiarato Dirk Erlacher e David Niedermaier, co-CEO e cofondatori dell’azienda austriaca. “Questa operazione ci consentirà di raggiungere una dimensione e una presenza sul mercato che non avremmo potuto sviluppare autonomamente”.

I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.

Dalla logistica automatizzata alla logistica autonoma

Per Rockwell Automation l’interesse dell’acquisizione va oltre l’ampliamento del catalogo di robot mobili.

La movimentazione dei materiali è infatti una delle attività che collegano le diverse fasi del processo produttivo. Anche negli stabilimenti caratterizzati da elevati livelli di automazione delle singole linee, il trasporto di componenti, semilavorati e prodotti finiti può richiedere interventi manuali o sistemi di movimentazione dedicati e relativamente rigidi.

L’impiego degli AMR consente di rendere più flessibili questi collegamenti, utilizzando mezzi che possono modificare i percorsi e adattarsi ai cambiamenti nell’organizzazione della produzione.

La strategia di Rockwell punta quindi a integrare progressivamente la robotica mobile con le altre tecnologie di automazione e controllo industriale, per sviluppare sistemi di logistica di produzione nei quali la movimentazione dei materiali possa essere coordinata con le esigenze delle linee.

La combinazione di Otto e Agilox amplia le tecnologie a disposizione del gruppo per perseguire questo obiettivo.

Il perfezionamento dell’acquisizione è previsto nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2027 di Rockwell Automation, subordinatamente alle autorizzazioni regolamentari e alle altre condizioni previste per il closing.

Una volta completata l’operazione, Agilox entrerà a far parte del segmento operativo Intelligent Devices del gruppo americano, al quale appartengono già le attività di Otto.