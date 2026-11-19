ROBOTICA

Novares ha testato un robot umanoide Unitree nello stabilimento di Seseña, in Spagna. Il sistema ha appreso un compito dopo 12 dimostrazioni in 11 minuti e ha completato 200 cicli autonomi in un’ora. I risultati del progetto pilota aprono nuove prospettive per l’impiego degli umanoidi nella produzione automotive.