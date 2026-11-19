Un robot umanoide che impara un compito in appena 11 minuti, attraverso 12 dimostrazioni effettuate da un operatore, e riesce poi a lavorare autonomamente per un’ora, completando 200 cicli. Sono i primi risultati della sperimentazione condotta da Novares, fornitore francese di componenti e sistemi in plastica per l’industria automobilistica, nello stabilimento di Seseña, in Spagna.
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Novares testa l’umanoide Unitree in fabbrica: risultati sorprendenti
Novares ha testato un robot umanoide Unitree nello stabilimento di Seseña, in Spagna. Il sistema ha appreso un compito dopo 12 dimostrazioni in 11 minuti e ha completato 200 cicli autonomi in un’ora. I risultati del progetto pilota aprono nuove prospettive per l’impiego degli umanoidi nella produzione automotive.
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