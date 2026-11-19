L’interesse delle aziende manifatturiere per la robotica industriale è elevato, ma integrare i robot nelle linee produttive esistenti e trovare le competenze necessarie per gestirli continua a rappresentare un ostacolo significativo all’automazione. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Epson Europe su 204 aziende con attività produttive in Europa, che mette in evidenza una distanza tra le opportunità offerte dalla tecnologia e la capacità delle imprese di introdurla efficacemente nei propri processi.

L’indagine, realizzata nel settembre 2026 durante la fiera PPMA, rivela che il 44% delle aziende intervistate utilizza già, sta implementando oppure sta valutando l’adozione di robot SCARA. Una percentuale che comprende quindi situazioni molto diverse, dall’impiego effettivo alla semplice valutazione di un investimento, ma che conferma l’interesse per questa tipologia di robot.

Le difficoltà emergono soprattutto quando si passa dalla scelta della tecnologia alla sua introduzione in fabbrica. Il 21% degli intervistati indica l’integrazione con gli impianti esistenti tra i principali ostacoli all’adozione, mentre il 31% ritiene che semplificare questa attività sarebbe il modo più efficace per favorire la diffusione della robotica.

A complicare il quadro contribuisce la carenza di personale qualificato: per il 43% delle aziende trovare specialisti in automazione e ingegneria rappresenta la principale difficoltà sul fronte delle risorse umane.

Robot SCARA, le opportunità soprattutto nella movimentazione dei prodotti

Secondo il sondaggio Epson, il pick-and-place è l’applicazione con il maggiore potenziale di utilizzo dei robot SCARA, indicata dal 31% degli intervistati, seguita dal confezionamento, con il 24% delle risposte. Complessivamente le due applicazioni raccolgono il 55% delle indicazioni, mostrando come l’interesse per gli SCARA sia particolarmente concentrato sulle attività di movimentazione ripetitiva.

Sono operazioni nelle quali l’automazione può contribuire ad aumentare la continuità e la ripetibilità dei processi, riducendo la necessità di interventi manuali. Per ottenere questi risultati, tuttavia, non basta installare un robot: occorre inserirlo correttamente nel processo produttivo, coordinarne il funzionamento con le altre apparecchiature e adattare la soluzione alle caratteristiche della linea.

L’integrazione dei robot industriali resta uno degli ostacoli principali

È proprio nel passaggio dalla singola macchina al sistema produttivo che si concentrano alcune delle difficoltà rilevate dall’indagine.

Il 21% delle aziende segnala l’integrazione come uno dei maggiori ostacoli all’adozione dei robot industriali. Il dato assume maggiore significato considerando che, alla domanda sulle caratteristiche che potrebbero favorire l’introduzione della robotica, la risposta più frequente è proprio una maggiore semplicità di integrazione, indicata dal 31% del campione.

Le altre caratteristiche raccolgono percentuali sensibilmente inferiori. Una programmazione più intuitiva, anche attraverso strumenti low-code, è indicata dal 13%, mentre il 9% privilegia sistemi all-in-one con controller integrati. Soltanto il 7% individua nella precisione ad alta velocità la principale caratteristica in grado di incoraggiare l’adozione.

Le risposte suggeriscono che, per una parte delle imprese, il problema non riguarda tanto le prestazioni del robot quanto la complessità necessaria per renderle disponibili all’interno di un processo produttivo reale.

L’integrazione può infatti richiedere interventi sulle logiche di controllo, sulle interfacce con le altre macchine, sui sistemi di alimentazione dei componenti e sulle procedure operative. Sono attività che possono incidere sull’impegno tecnico necessario per realizzare un progetto e che richiedono competenze non sempre disponibili internamente.

La carenza di competenze rallenta i progetti di automazione

La seconda criticità messa in evidenza dal sondaggio è strettamente collegata alla prima. Il 43% delle aziende intervistate indica nella difficoltà di assumere specialisti in automazione o ingegneria il principale problema relativo alla forza lavoro.

Le conseguenze si manifestano anche nell’avanzamento dei progetti: il 22% degli intervistati afferma che la carenza di competenze provoca ritardi, mentre il 18% segnala che rende più difficile l’integrazione dei robot.

Un ulteriore indicatore riguarda la fiducia delle aziende nelle proprie capacità tecniche. Soltanto il 14% si dichiara molto fiducioso di possedere al proprio interno le competenze necessarie per implementare e gestire i robot industriali. All’estremo opposto, il 45% afferma di essere poco o per nulla fiducioso.

I dati evidenziano un problema che va oltre la disponibilità di personale per installare nuove apparecchiature. L’adozione della robotica richiede infatti capacità di programmazione, integrazione e manutenzione, oltre alla conoscenza dei processi nei quali le macchine devono operare.

La carenza di queste professionalità può quindi rendere più complesso avviare nuovi progetti e utilizzare efficacemente le tecnologie già disponibili.

L’intelligenza artificiale cambierà le competenze richieste dalla robotica

L’evoluzione dell’automazione attraverso l’intelligenza artificiale potrebbe modificare ulteriormente le esigenze delle imprese.

Secondo il sondaggio, il 69% degli intervistati prevede che nei prossimi tre anni l’automazione basata sull’AI aumenterà o modificherà le competenze richieste ai lavoratori. Il 26% ritiene che questa evoluzione possa ampliare il divario di competenze già esistente, mentre soltanto il 13% pensa che contribuirà a ridurre la necessità di professionalità specialistiche.

Si tratta di aspettative espresse dalle aziende e non di previsioni sull’effettivo andamento dell’occupazione. Le risposte mostrano tuttavia che l’intelligenza artificiale non viene percepita prevalentemente come uno strumento capace di eliminare il fabbisogno di competenze specialistiche.

Anche se l’evoluzione del software e degli strumenti di programmazione potrà semplificare alcune attività, l’impiego delle nuove tecnologie comporterà esigenze di formazione e aggiornamento delle professionalità coinvolte.

Il tema della semplicità di utilizzo assume quindi una duplice importanza: da un lato può contribuire a ridurre le difficoltà nell’introduzione della robotica, dall’altro può consentire alle aziende di utilizzare le proprie risorse tecniche in modo più efficace.

Epson: semplificare integrazione e programmazione per accelerare l’adozione

Per Volker Spanier, responsabile delle soluzioni robotiche presso Epson EMEAR, le difficoltà rilevate dall’indagine rappresentano un limite concreto alla diffusione dell’automazione.

“Per le aziende i robot SCARA rappresentano un’opportunità significativa per migliorare la produttività e l’efficienza nei processi di produzione consolidati. Tuttavia, le difficoltà di integrazione e la carenza di competenze continuano a frenare gli investimenti nell’automazione industriale”, commenta

“Rendere l’automazione più accessibile e dimostrare come i robot SCARA possano apportare valore alle operazioni esistenti sarà fondamentale per aiutare i produttori ad andare avanti con fiducia, accelerare l’adozione e sbloccare ulteriori opportunità di innovazione in fabbrica”, aggiunge.

La semplificazione delle attività di integrazione e programmazione è dunque uno degli elementi sui quali, secondo Epson, i fornitori di robotica possono intervenire per favorire una maggiore diffusione dell’automazione.

“Per molte attività produttive consolidate – conclude Spanier – i robot SCARA offrono la velocità e la precisione di cui le aziende hanno bisogno. Una maggiore semplicità nell’integrazione e nella programmazione permetterà di sfruttare queste capacità proprio dove porteranno i vantaggi operativi più evidenti. Nell’attuale contesto economico, queste sono capacità essenziali per qualsiasi realtà che voglia massimizzare l’efficienza.”

Il principale elemento che emerge dal sondaggio condotto da Epson è che la diffusione della robotica industriale dipende anche dalla capacità di ridurre la complessità dei progetti di automazione. Le prestazioni dei robot rimangono importanti, ma per trasformare l’interesse delle imprese in applicazioni concrete servono soluzioni più semplici da integrare e programmare, insieme alle competenze necessarie per utilizzarle.