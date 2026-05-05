UE e Giappone rafforzano la cooperazione digitale su AI, semiconduttori e dati

UE e Giappone intensificheranno la collaborazione su intelligenza artificiale, quantum computing, semiconduttori, identità digitale e regolamentazione delle piattaforme online. È quanto è stato deciso nel corso del quarto incontro dell’EU-Japan Digital Partnership Council, tenutosi il 5 maggio 2026 a Bruxelles, che ha prodotto una serie di impegni concreti che segnano un’accelerazione nei rapporti digitali tra i due blocchi.