Creare una piattaforma digitale che metta a disposizione delle imprese associate soluzioni assicurative per proteggersi dai rischi catastrofali: è questo lo scopo della collaborazione promossa da Confindustria in partnership con Unipol, Intesa Sanpaolo Protezione e Poste Assicura.
digitalizzazione
Rischi catastrofali naturali, da Confindustria, Unipol e partner una piattaforma digitale per proteggere le imprese
Confindustria, in collaborazione con Unipol, Intesa Sanpaolo Protezione e Poste Assicura, ha sviluppato una piattaforma digitale per fornire alle imprese associate soluzioni assicurative dedicate ai rischi Cat-Nat (calamità naturali). L’obiettivo è adempiere all’obbligo introdotto dalla Legge di bilancio 2024. Attiva dal 5 novembre, la piattaforma risponde alla necessità di proteggere il tessuto produttivo italiano, il più esposto in Europa a danni da eventi catastrofali, rendendo le polizze più accessibili, in particolare per le Pmi.
Argomenti
Canali