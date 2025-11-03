Primo piano Politica industriale PNRR Incentivi Opinioni Interviste Robotica Automazione industriale Appuntamenti Podcast Innovation Books

Rischi catastrofali naturali, da Confindustria, Unipol e partner una piattaforma digitale per proteggere le imprese

Confindustria, in collaborazione con Unipol, Intesa Sanpaolo Protezione e Poste Assicura, ha sviluppato una piattaforma digitale per fornire alle imprese associate soluzioni assicurative dedicate ai rischi Cat-Nat (calamità naturali). L’obiettivo è adempiere all’obbligo introdotto dalla Legge di bilancio 2024. Attiva dal 5 novembre, la piattaforma risponde alla necessità di proteggere il tessuto produttivo italiano, il più esposto in Europa a danni da eventi catastrofali, rendendo le polizze più accessibili, in particolare per le Pmi.

Pubblicato il 3 nov 2025
Creare una piattaforma digitale che metta a disposizione delle imprese associate soluzioni assicurative per proteggersi dai rischi catastrofali: è questo lo scopo della collaborazione promossa da Confindustria in partnership con Unipol, Intesa Sanpaolo Protezione e Poste Assicura.

Michelle Crisantemi

Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.

