Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività

L’AI mobile di nuova generazione libera le persone dal carico cognitivo delle attività ripetitive. La portata più concreta di questa innovazione, infatti, avviene nelle piccole cose. Attività che sembrano minime, ma che sommate ogni giorno consumano ore e lucidità come prendere appunti, riscrivere note, fissare riunioni, sintetizzare documenti, inviare email di follow-up. Sono questi i micro-task di una produttività distribuita che si declina in una serie azioni continue che, se gestite manualmente, sottraggono tempo decisionale e saturano la capacità di concentrazione.

Riducendo gli attriti operativi che ostacolano la produttività e la qualità del lavoro. L’AI mobile alleggerisce il quotidiano, permettendo ai lavoratori di mantenere il focus su attività ad alto impatto, con continuità, coerenza e consistenza. Da qui nasce una domanda tanto pragmatica quanto strategica: che cosa significa davvero lavorare con o senza la tecnologia giusta?

È attorno a questo interrogativo che nasce l’idea di “Con o Senza – Galaxy AI per il business”, un format video ideato da Samsung Electronics Italia che racconta come cambia il lavoro quando la tecnologia è progettata per supportare le persone nel flusso operativo e migliorare la qualità dell’esperienza. Un progetto in cui la tecnologia si racconta attraverso l’esperienza d’uso: la si vede agire dentro il flusso del lavoro. Ciascun episodio alterna momenti di confronto e demo dal vivo, in cui le funzionalità di Galaxy AI vengono utilizzate direttamente dai protagonisti. Condotto da Nicolò Bellorini, VP Head of Business della divisione Mobile Experience di Samsung Electronics Italia, e Pierluigi Pardo, giornalista, questo episodio ha come ospite Michele Ambrosini, CEO di Gecal, che porta la prospettiva di una PMI che vive quotidianamente il tema della produttività distribuita e della velocità decisionale in contesti operativi dinamici: dalla scrittura di e-mail tramite semplice comando vocale, alla creazione di to-do list a partire da una breve nota parlata, fino alla programmazione di appuntamenti in calendario con una semplice istruzione, alla funzione di sintesi documentale in cui Gemini in pochi secondi restituisce al professionista una base pronta per decisioni, follow-up o allineamenti di team.

«Nel nostro lavoro usiamo più dispositivi e più applicazioni per cui la nostra operatività risulta un po’ frammentata – osserva Ambrosini nel video –. Ci muoviamo tra telefonate, mail, preventivi, riunioni rapide e decisioni da prendere in tempi stretti. Una somma di micro-attività che assorbe tempo ed energia. Abbiamo scelto Samsung Galaxy AI perché la sua AI mobile, infusa nei dispositivi, ci aiuta a non disperdere tempo e attenzione, trasformando appunti in note strutturate, sintetizzando documenti, generando promemoria e follow-up in pochi secondi. Il valore non sta solo nel tempo risparmiato, ma nella lucidità che ne deriva: più concentrazione e più qualità decisionale».

AI mobile come leva di continuità operativa e chiarezza decisionale

In tutte le situazioni in cui la velocità di risposta è una leva competitiva e il livello di attenzione condiziona la qualità delle scelte, l’AI mobile fa la differenza. I micro-task assistiti riducono l’inerzia tra input e decisione, azzerano il backlog cognitivo, permettendo di presidiare le priorità senza sacrificare il ritmo operativo.

«L’AI mobile interpreta il linguaggio naturale, organizza l’informazione e la rende immediatamente utilizzabile, dal telefono al PC, senza interruzioni – spiega Bellorini -. Usare Galaxy Z Fold7 significa che non si esce mai dal flusso di lavoro: basta dire scrivi una mail per fissare una riunione giovedì sul progetto X per avere in pochi secondi oggetto e corpo del messaggio già pronti da copiare, incollare e personalizzare. È possibile trasformare una nota vocale in una to-do list completa, con attività e promemoria ordinati. Se apro un documento ricevuto via mail posso dire riassumilo in 5 punti e ottenere subito gli elementi utili alle mie decisioni. Anche dopo una call, l’assistente mi restituisce una sintesi e gli action item per responsabile. Le sintesi intelligenti fanno risparmiare tempo, ma soprattutto evitano errori. Invece che leggere pagine e pagine di documenti, ti puoi concentrare sulle informazioni più rilevanti che ti servono davvero».

Conversazioni reali, innovazione concreta

«Il punto non è solo quanto tempo si guadagna, ma come cambia la qualità del lavoro – osserva Pardo nel video –. Quando hai una scadenza serrata o una giornata piena di call, sapere che c’è un’AI che prende appunti, sintetizza e prepara promemoria… ti cambia il ritmo. L’AI mobile ti libera la testa per le cose che contano, aiutandoti a pensare meglio: recuperi lucidità, riduci inerzia organizzativa, arrivi alle decisioni più preparato».

“Con o Senza – Galaxy AI per il business” porta l’AI fuori dalle narrazioni futuristiche e la colloca dentro il flusso operativo quotidiano, dimostrando in diretta come l’AI mobile di Samsung porti nelle aziende maggiore efficienza, collaborazione e competitività, risolvendo lentezza, frammentazione e complessità.

Oltre all’episodio dedicato all’AI mobile con Gecal, la serie esplora ulteriori domini applicativi dell’AI nel business.

Deloitte – Intelligent workplace e continuità cognitiva

Con Rosario Fondacaro, CIO di Deloitte Central Mediterranean, il format esplora l’evoluzione dell’intelligent workplace: un ecosistema fluido, dove l’AI infusa nei device riduce la fatica digitale, accelera l’accesso alle informazioni e supporta decisioni distribuite in ambienti collaborativi complessi.