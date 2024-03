Nel mondo industriale e in tutti quei contesti nei quali l’ambiente di lavoro rappresenta un fattore critico, la scelta del miglior dispositivo mobile non dipende dalle sole prestazioni. Lo sanno bene tutte quelle aziende impegnate in settori – dalla difesa alla pubblica sicurezza, dall’industria manifatturiera ai trasporti e alla logistica, solo per citarne alcuni – esposti a condizioni ambientali estreme.

Sono proprio questi contesti ad alimentare la continua richiesta di dispositivi rugged, cioè di quei prodotti progettati fin dalla nascita per resistere a condizioni operative estreme in termini di temperatura, umidità, polvere e urti. L’utilizzo di normali dispositivi consumer in questi contesti rischierebbe di compromettere significativamente l’operatività di una forza lavoro che non può e non vuole rinunciare ai vantaggi offerti dal digitale sul campo.

Rugged e consumer

Dal punto di vista funzionale un prodotto rugged – come sottolinea Getac, leader globale nella produzione di soluzioni rugged per una vasta gamma di settori – non differisce significativamente da un dispositivo consumer. Parliamo infatti di notebook, tablet e dispositivi portatili con sistemi operativi di largo consumo (Windows o Android), tecnologie di connettività al passo coi tempi (reti cellulari, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS) form factor e opzioni di configurazione pensate per coprire tutte le necessità del mercato.

Le differenze emergono invece a livello di robustezza e affidabilità, prestazioni, compatibilità, espandibilità, durata e possibilità d’impiego in ambienti outdoor. Quando il gioco si fa duro, insomma, i dispositivi rugged iniziano a giocare, diventando un vero e proprio baluardo in grado di prevenire tutti quei danni o malfunzionamenti che finiscono per compromettere la produttività aziendale. Basti pensare che nelle configurazioni “fully rugged”, la robustezza di alcuni dispositivi supera il test di caduta da 1,8 metri e soddisfa gli standard fino a IP67 e MIL-STD 810H. Con la conformità ATEX e IECEx Zone 2/22, l’impiego può addirittura spingersi in atmosfere potenzialmente esplosive.

Una protezione anche per gli investimenti

Con queste premesse è più facile comprendere perché la scelta di un dispositivo rugged in luogo di un tradizionale prodotto consumer non risponda solo a mere necessità di protezione ma sia sempre più spesso dettata da considerazioni di carattere economico e strategico.

In un arco temporale di 5 anni – sottolinea un report recente condotto da VDC Research – i tablet rugged presentano costi complessivi (TCO, total cost of ownership) inferiori del 37,3% rispetto alle corrispettive alternative consumer. Questo perché vanno considerati sia i costi di acquisizione – che includono l’acquisto e la fornitura di hardware e software, oltre alla loro implementazione e formazione – sia i costi operativi (costi “soft”) derivanti dalla perdita di produttività (e di opportunità) e dai costi di supporto.

Le statistiche relative ai guasti dei dispositivi consumer, infatti, sono 3 volte superiori a quelle dei dispositivi rugged, si legge nel report. Ma non solo. Ogni guasto si traduce in 74 minuti di produttività persi a cui vanno sommati 70 minuti necessari ai reparti IT per risolvere ogni incidente.

Questi dati, sottolinea Getac, spiegano perché in certi ambiti il solo costo d’acquisto non sia più sufficiente per stimare in modo efficace il ritorno dell’investimento (ROI). A medio e lungo termine, infatti, i costi di assistenza non pianificati e quelli legati alla perdita di produttività pesano molto di più sui bilanci di un’azienda che si trova a operare in contesti particolarmente sfidanti. Ed è proprio qui che i dispositivi rugged mostrano il proprio vantaggio competitivo. Queste soluzioni, infatti, sono progettate “by-design” per durare più a lungo: la loro resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e alle temperature estreme si traduce in una durata operativa superiore rispetto ai dispositivi tradizionali, riducendo gli investimenti in nuove attrezzature.

Stesso dicasi per la manutenzione. Grazie alla loro robustezza intrinseca, i dispositivi rugged richiedono meno interventi con un considerevole guadagno in termini di costi diretti e indiretti. Una minore incidenza dell’assistenza comporta infatti una riduzione delle interruzioni e dei tempi di inattività, che si traduce in un aumento delle prestazioni e, di conseguenza, in una maggiore redditività.

Il ruolo cruciale del servizio clienti

In una visione sempre più olistica degli investimenti, anche il servizio clienti può fare la differenza. Un buon supporto di vendita e post-vendita è in grado di orientare da subito gli acquisti verso la soluzione migliore, sia a livello di prodotto, sia per quanto riguarda accessori e periferiche. In caso di difetti o danni, poi, non si può prescindere da un supporto tempestivo, in grado di garantire un’assistenza mirata e una rapida riparazione/sostituzione dei dispositivi per mantenere elevati livelli operativi nelle attività quotidiane.

Per questo motivo, Getac ha studiato Getac Select, un servizio che attinge ai feedback dei clienti per creare soluzioni su misura per specifiche necessità industriali. Ogni soluzione è interamente integrata e garantisce una compatibilità uniforme fra dispositivi informatici rugged, accessori e applicativi.

Proprio l’attenzione verso il comparto software rappresenta un valore aggiunto contro i rischi di obsolescenza. Per i tablet Android, ad esempio, Getac fornisce aggiornamenti di sicurezza per 5 anni a partire dal momento in cui il dispositivo è stato immesso sul mercato, con rilasci costanti (ogni 90 giorni) disponibili nel Getac Device Update Center.

Tutti i prodotti Getac, infine, sono dotati di una garanzia di 36 mesi che copre anche i danni accidentali per i prodotti fully rugged, con ritiro e consegna gratuita.