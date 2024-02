5G, AI e Zero Trust: così Fortinet connette e protegge le reti OT

FortiGate Rugged 70G è un nuovo dispositivo compatto e robusto, progettato specificamente da Fortinet per fornire funzioni di rete sicura e connettività 5G avanzata negli ambienti OT (Operational Technologies).

Sfruttando la Security Processing Unit di quinta generazione di Fortinet (SP5), il FortiGate Rugged 70G con Dual Modem 5G offre elevate performance di rete, servizi di sicurezza FortiGuard potenziati dall’AI e una disponibilità elevata grazie al Dual Modem 5G per affrontare una serie di scenari in ambienti remoti e impegnativi, compresi gli sportelli automatici full-service del settore bancario.

“Le organizzazioni che operano in diversi settori verticali richiedono sempre più un’architettura di rete veloce, affidabile e sicura in luoghi remoti e ambienti difficili. Purtroppo, spesso può essere complicato e costoso portare online questo tipo di reti”, spiega John Maddison, Chief Marketing Officer and EVP, Product Strategy di Fortinet.

“Grazie al suo Dual Modem 5G, la sicurezza AI-powered e le funzionalità zero-trust, il nostro nuovo FortiGate offre le innovazioni di rete sicura più recenti in un’unica e potente appliance costruita per resistere agli ambienti più difficili. I clienti possono utilizzare FortiGate Rugged 70G con Dual Modem 5G per realizzare un’infrastruttura sicura e semplificata, migliorare l’efficienza aziendale e la riduzione dei costi e garantire un’esperienza utente eccellente anche nelle località più remote e difficili da raggiungere”, aggiunge.

Connessione e salvaguardia dei siti remoti

Le reti stanno continuamente espandendosi verso nuovi siti remoti che devono gestire e proteggere grandi volumi di traffico e dati sensibili, mantenendo al contempo un’elevata disponibilità.

In passato, le aziende avrebbero dovuto implementare diversi prodotti per soddisfare le esigenze di rete, sicurezza e connettività in questi siti. Tuttavia, questo approccio può portare a un’infrastruttura complessa e poco efficiente, costosa da gestire e difficile da proteggere.

La soluzione è affidarsi a un singolo dispositivo in grado di soddisfare tutte le esigenze di rete, sicurezza e connettività negli ambienti OT remoti.

Rete, sicurezza e connettività 5G all’avanguardia per l’OT

Con il Fortigate Rugged 70G con Dual Modem 5G, la connettività 5G fa il suo debutto nel portfolio dei next-generation firewall (NGFW) rugged di Fortinet.

Il dispositivo non solo combina una protezione dalle minacce di livello aziendale con funzionalità di rete ad alte prestazioni come SD-WAN e zero-trust network access, ma offre anche funzionalità WAN wireless leader del settore per garantire un’elevata disponibilità.

Le caratteristiche principali includono:

un Dual Modem 5G che garantisce una comunicazione continua, affidabile e veloce per assicurare un’elevata disponibilità e una migliore connettività per le applicazioni critiche

che garantisce una comunicazione continua, affidabile e veloce per assicurare un’elevata disponibilità e una migliore connettività per le applicazioni critiche performance di rete sicure senza precedenti grazie alla più recente Fortinet Security Processing Unit di quinta generazione (SP5), che include un throughput firewall di 8 Gbps e un throughput VPN IPSec di 7 Gbps

senza precedenti grazie alla più recente Fortinet Security Processing Unit di quinta generazione (SP5), che include un throughput firewall di 8 Gbps e un throughput VPN IPSec di 7 Gbps un design compatto con un involucro robusto e senza ventole in grado di resistere a condizioni estreme incluse temperature, umidità, urti e vibrazioni

in grado di resistere a condizioni estreme incluse temperature, umidità, urti e vibrazioni sicurezza potenziata dall’AI grazie ai FortiGuard AI-Powered Security Service che consentono di proteggere i dati critici dalle minacce sofisticate.

Le prestazioni di FortiGate Rugged 70G con Dual Modem 5G

A seguire è riportato un riepilogo dei dati relativi alle prestazioni di FortiGate Rugged 70G con Dual Modem 5G. Il Security Compute Rating è un parametro di riferimento (moltiplicatore di prestazioni) che aiuta i clienti a comprendere le prestazioni di questo modello FortiGate rispetto a dispositivi simili presenti sul mercato.