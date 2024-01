‘Ambienti sfidanti e processi chiave’: queste semplici definizioni hanno implicazioni profonde quando si tratta di informatica, perché sottintendono l’uso di computer portatili e tablet rugged, ossia pensati per resistere a condizioni ambientali impegnative. Sono quindi usati in ambito manifatturiero, logistica, ferroviario, porti e aeroporti, utility e manutenzione e nelle attività outdoor, anche per la gestione delle emergenze, per l’utilizzo da parte della pubblica sicurezza e in tutte quelle situazioni nelle quali sono presenti situazioni ambientali difficili.

Getac, tra i principali produttori di soluzioni informatiche rugged con una comprovata esperienza di 35 anni, va oltre il concetto di mera fornitura di hardware, proponendo un portafoglio di versatili soluzioni rugged, composte da dispositivi software, servizi e accessori.

Soluzioni rugged con design esclusivo

Getac, azienda taiwanese con filiali in Europa e nel mondo, fornisce i suoi prodotti in più di 150 Paesi. Getac nasce nel 1989 da un accordo fra General Electric Aerospace e il gruppo MiTAC-Synnex per creare dispositivi elettronici rugged per il settore della difesa ma ben presto allarga i suoi orizzonti alle applicazioni civili. È importante sottolineare che i prodotti Getac, pensati per il B2B, () sono progettati per essere nativamente rugged.

La ricerca della qualità si estende anche ai partner: le docking station, per esempio, sono fornite da vendor di terze parti con esperienze decennali nel settore.

I dispositivi Getac – notebook, server portatile e tablet – con sistema operativi Windows o Android Enterprise – coprono diversi form factor e opzioni di configurazione per venire incontro alle esigenze degli utenti in diversi settori anche in termini di sicurezza; per i tablet Android, per esempio, Getac fornisce aggiornamenti di sicurezza per 5 anni a partire dal momento in cui il dispositivo è stato immesso sul mercato, ed essi vengono rilasciati ogni 90 giorni nel Getac Device Update Center.

Assistenza a 360°

Prodotti così specifici con un ciclo di vita superiore rispetto ai normali prodotti consumer, con un’assistenza personalizzata portano un TCO (Total Cost of Ownership) interessante. La garanzia Getac vale per 36 mesi e copre anche i danni accidentali per i prodotti fully rugged, con ritiro e consegna gratuita: una copertura così ampia è molto apprezzata dai clienti.

La filosofia aziendale è quella di fornire il prodotto più adatto al singolo cliente e in questo viene in aiuto l’esperienza globale maturata con una miriade di aziende e condensata nel programma Getac Select® Total Solution, soluzioni rugged frutto della combinazione di dispositivi informatici, software, accessori e servizi professionali in un mix personalizzato che fa tesoro delle esperienze pregresse per offrire dispositivi preconfigurati. E inoltre Getac è anche in grado di customizzare e gestire progetti a livello globale.

Al passo con i tempi

I dispositivi Getac incorporano tecnologie moderne, quali l’accesso alle reti dati cellulari veloci, il nuovo standard Wi-Fi 6 (802.11ax) che li rende compatibili con i più moderni componenti dell’Internet of Things e il Bluetooth 5.2 per il collegamento con le recenti periferiche a basso consumo. Sono disponibili anche moduli GPS/GLONASS per un’affidabile geolocalizzazione, mentre la possibilità di ottenere configurazioni personalizzate per le porte I/O permette un efficiente “dialogo” con attrezzature meno recenti.

Queste soluzioni rugged sono pronte ad affrontare gli ambienti sfidanti: nelle configurazioni fully rugged la robustezza di alcuni dispositivi supera il test di caduta da 1,8 metri e soddisfa gli standard fino a IP67 e MIL-STD 810H; si può inoltre avere la conformità ATEX e IECEx Zone 2/22 per l’impiego in atmosfere potenzialmente esplosive.

Case history significativi

Fra le case history italiani segnaliamo che Getac ha fornito le sue soluzioni rugged a Levorato Marcevaggi, azienda attiva nel trasporto di merci pericolose, montando i tablet Getac sui camion che riforniscono di carburante gli aeromobili direttamente in pista.

Un’altra fornitura importante è quella a LimaCorporate, azienda che è un’eccellenza nel settore delle protesi. Nel quadro di un processo di dematerializzazione della documentazione della linea di produzione è stato valutato di ricorrere a una soluzione rugged affidabile e tecnologicamente avanzata. Dopo un periodo di prova sono statti scelti tablet Getac con s.o. Windows sui quali è stata installata una soluzione software integrata con l’ERP aziendale in grado di migliorare la tracciabilità della produzione, facilitare consultazione/l’analisi dei dati e velocizzare il controllo documentale e le procedure riguardo lo stato di avanzamento dei lavori.

L’attenzione per la sostenibilità

Getac ha avuto da sempre una particolare attenzione per la sostenibilità e ha per esempio lanciato di recente il notebook rugged S410, il cui châssis è fatto per più del 24% in PCR, un materiale ottenuto dal riciclo di materie plastiche. Uno dei modi più semplici per le aziende di ridurre il carbon footprint in ambito IT è quello di prolungare la vita della tecnologia: scegliere un prodotto rugged significa contribuire a ridurre l’impatto ambientale dato che la lunga durata di vita del prodotto limita gli sprechi, promuove un consumo sostenibile e previene il problema della crescente quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ESG e riconoscimenti importanti

L’impegno di Getac nella sostenibilità non è però circoscritto a quella ambientale: per l’azienda è infatti importante l’orientamento a uno sviluppo che sia sintesi tra le strategie operative e la conformità ai criteri ESG (ambientale, sociale e di governance) e si attiene sia al Codice di condotta della RBA (Responsible Business Alliance) sia all’uso di materie prime non in conflitto con la RMI (Responsible Mineral Initiative). Ricordiamo per esempio che il rispetto dei criteri ESG appare nei bilanci aziendali e viene considerato dagli investitori insieme ai parametri puramente economici e finanziari.

In luglio Getac ha poi annunciato di essere stata posizionata, nei due nuovi Report IDC MarketScape, come un leader a livello mondiale nel mercato dei dispositivi mobile, tablet rugged e PC rugged. IDC MarketScape ha rilevato che “le organizzazioni aziendali che necessitano di soluzioni fully rugged basate su Android o Windows e progettate per essere utilizzate in molteplici situazioni in prima linea, dovrebbero posizionare Getac in alto nella lista dei fornitori di dispositivi rugged”.