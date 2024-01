Automatizzare la raccolta e l’elaborazione dei dati generati dai sistemi SCADA grazie all’RPA, la Robotic Process Automation, è un tema enorme: non ha una sola lettura così come non ha una sola attuazione.

La discriminante è rappresentata dalle necessità di un’azienda le quali, peraltro, variano a seconda del comparto in cui opera. Quando ci si trova di fronte a un panorama tanto vasto occorre delimitarlo, trovando una procedura capace di inquadrare tutti gli scenari e di contemplare ogni possibile esigenza, tenendo presente però che le eccezioni andranno trattate come tali.

L’RPA si presta alla creazione di questa procedura di massima perché è trasversale e copre qualsiasi tecnologia, processo, servizio o prodotto e consente l’automazione di qualsivoglia attività, a cominciare da quelle ripetitive, sollevando così l’uomo da compiti che ingabbiano l’espressione delle proprie capacità.

L’RPA per la raccolta e l’elaborazione dei dati di sistemi SCADA

Introdotto il concetto di RPA, prima di procedere occorre dare una dimensione ai sistemi SCADA, acronimo che sta per Supervisory Control and Data Acquisition: si tratta, in sintesi, del software per il monitoraggio e il controllo in tempo reale dei processi industriali.

L’uso dell’Internet of Things

La sinergia tra RPA e Internet of Things (IoT) è ottimale per favorire la raccolta dei dati laddove vengono generati: una rete di dispositivi connessi a Internet e che, comunicando anche tra loro, consentono alle organizzazioni di generare, raccogliere e analizzare dati in tempo reale allo scopo ultimo di migliorare l’efficienza dei processi produttivi e intercettare eventuali rischi. L’uso dell’IoT favorisce la trasformazione dei dati in indici di performance, KPI e, più in generale, consente l’estrazione di valore dalle informazioni disponibili.

Un conto, però, è raccogliere i dati: sapere come elaborarli è altro paio di maniche.

L’approccio di OT Consulting

Per chiudere il cerchio e capire come impiegare l’RPA per la raccolta e l’elaborazione dei dati dei sistemi SCADA, occorre comprendere come applicare una procedura omnicomprensiva.

Ci ha pensato la OT Consulting di Reggio Emilia, che ha messo a punto uno schema dal quale partire per poi individuare e delimitare le peculiarità di ogni singola realtà industriale e a prescindere dal contesto in cui questa si situa.

Il modello di OT Consulting è suddiviso in sei fasi:

Identificazione e analisi dei processi. Il primo passo è comprendere quali processi automatizzare per primi e come farlo. Si tratta di una fase più delicata di quanto possa credere, perché i sistemi SCADA non sono tutti uguali e non seguono una vera e propria logica proprietaria. Per ogni sistema SCADA va individuata l’appropriata esigenza dell’organizzazione la quale, di fatto, dipende anche da come il sistema stesso è configurato.

e analisi dei processi. Il primo passo è comprendere quali processi automatizzare per primi e come farlo. Si tratta di una fase più delicata di quanto possa credere, perché i sistemi SCADA non sono tutti uguali e non seguono una vera e propria logica proprietaria. Per ogni sistema SCADA va individuata l’appropriata esigenza dell’organizzazione la quale, di fatto, dipende anche da come il sistema stesso è configurato. Sviluppo dei bot RPA. L’automazione vera e propria comincia dopo l’analisi del contesto e, a questo punto della procedura, è da considerare al pari di un abito appena imbastito che deve diventare realmente cucito sulle specifiche di chi lo indosserà.

e, a questo punto della procedura, è da considerare al pari di un abito appena imbastito che deve diventare realmente cucito sulle specifiche di chi lo indosserà. Configurazione. Si entra poi nello specifico gestendo le regole degli automatismi e, soprattutto, ciò che deve essere considerato eccezione e deve essere automatizzato seguendo principi di diversa natura, ma senza sfuggire al contesto generale dell’automazione. L’abito comincia a essere così veramente “tailor-made”.

e deve essere automatizzato seguendo principi di diversa natura, ma senza sfuggire al contesto generale dell’automazione. L’abito comincia a essere così veramente “tailor-made”. Test e validazione . I processi assunti a test devono essere validati. È la fase cruciale dalla quale dipendono gli ultimi due passi.

. I processi assunti a test devono essere validati. È la fase cruciale dalla quale dipendono gli ultimi due passi. Monitoraggio e manutenzione. Si tratta della fase in cui si prendono definitivamente le misure con il fine ultimo dell’automazione. La fase di test è da considerare la palestra, mentre questa fase coincide con la vera messa in produzione .

. Scaling. Applicazione dell’automazione a tutti i comparti come, per esempio, a tutte le linee produttive di un’azienda attiva nel secondario, la classica fabbrica. L’abito veste perfettamente chi lo indossa.

Queste sei fasi rappresentano il cuore dell’automazione e sono propedeutiche al comprendere meglio i processi e a identificare potenziali aree alle quali è possibile estendere l’automazione e il controllo delle attività, ovvero lo scopo principe dei sistemi SCADA. Un lavoro che richiede partner esterni di comprovata esperienza e serietà.