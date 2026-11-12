Horizon Europe 2028–2034: 200 miliardi non bastano se l’innovazione arriva in ritardo

Duecento miliardi di euro per il prossimo Horizon Europe, una governance più autonoma e un rapporto più stretto, ma distinto, con il Fondo europeo per la competitività. Il 10 novembre la commissione Industria, ricerca ed energia (ITRE) del Parlamento europeo ha approvato la posizione negoziale sul programma quadro 2028–2034, noto come FP10, e sul relativo programma specifico. Nella stessa seduta è stata approvata anche la posizione sul Fondo europeo per la competitività (ECF). Pur non essendo ancora concluso il procedimento legislativo, i 200 miliardi rappresentano la richiesta sostenuta dalla commissione parlamentare. A luglio 2025 la Commissione prevedeva 175 miliardi. L’importo effettivo dipenderà dal negoziato sul bilancio pluriennale dell’Unione e dall’accordo tra Parlamento e Consiglio.

I testi approvati intervengono anche sulla struttura decisionale di Horizon Europe. La posizione su FP10 prevede una maggiore partecipazione degli esperti scientifici alla definizione delle priorità, rafforza la ricerca collaborativa e mantiene distinti i meccanismi di governo di FP10 da quelli del Fondo per la competitività pur conservando un coordinamento tra i due strumenti. Il loro impatto dipenderà dal negoziato e dalle modalità concrete di attuazione. Resta però una questione meno visibile nel dibattito sulle risorse: quanto tempo serve al sistema pubblico per riconoscere, finanziare e accompagnare un’innovazione?

L’accordo sul bilancio europeo 2027, che prevede 12,8 miliardi di euro per Horizon Europe nell’ultimo esercizio del ciclo 2021–2027, rappresenta un passaggio importante sebbene l’intesa tra Parlamento e Consiglio attenda ancora l’approvazione formale. Ma è sulla programmazione 2028–2034 che si gioca una partita particolarmente interessante: oltre a quante risorse destinare alla ricerca il focus diventa attraverso quali strumenti, con quale governance e con quali conseguenze per la competitività industriale europeai.

L’innovazione non procede però ovunque alla stessa velocità. Lo sviluppo di un nuovo materiale, la sperimentazione clinica di una terapia e l’addestramento di un modello di intelligenza artificiale rispondono a vincoli differenti. Tuttavia in diversi ambiti tecnologici la possibilità di abbreviare alcune fasi della ricerca rende più importante la tempestività delle decisioni successive. Il problema è che i sistemi di finanziamento continuano a operare secondo tempi che non sempre riflettono questa trasformazione.

La valutazione intermedia di Horizon Europe offre un primo termine di confronto: a gennaio 2025 la Commissione europea rilevava un tempo medio di 240 giorni tra la scadenza per presentare una proposta e la firma della convenzione di sovvenzione, contro un obiettivo amministrativo di 245 giorni. Secondo la stessa valutazione il 77% delle convenzioni è stato firmato entro il termine previsto. Per un’impresa però il rispetto della scadenza amministrativa non dimostra che otto mesi siano un intervallo compatibile con la finestra tecnologica o con il proprio piano di investimento.

Il tempo necessario per firmare la convenzione non coincide con il momento dell’effettiva erogazione delle risorse. C’è anche una questione di capacità selettiva. Il monitoraggio della Commissione pubblicato nel 2026 registra 148.884 proposte ammissibili per il periodo 2021–2025, con un tasso complessivo di successo del 14%. Su un campione distinto il Research on Research Institute ha rilevato presso dodici finanziatori di sei Paesi un incremento medio delle candidature del 57% tra il 2022 e il 2025. L’intelligenza artificiale potrebbe aver contribuito alla crescita ma non è credibile attribuirle l’intero aumento. Se gli strumenti di IA rendono più semplice produrre candidature formalmente convincenti diventa ancora più importante distinguere la qualità del progetto da quella del documento che lo presenta.

Horizon Europe e Fondo per la competitività: due funzioni da non confondere

Il voto ITRE del 10 novembre rafforza l’idea di mantenere Horizon Europe come programma autonomo, con proprie regole e proprie responsabilità decisionali, in coordinamento con il Fondo europeo per la competitività. La distinzione risponde all’esigenza della ricerca scientifica di poter perseguire risultati che non hanno necessariamente un’applicazione commerciale immediata. Il finanziamento dello sviluppo industriale invece deve confrontarsi con la fattibilità economica, le prospettive di mercato e la capacità di realizzare investimenti. I due ambiti devono comunicare, ma non possono essere governati esclusivamente attraverso gli stessi criteri.

Il resoconto dell’11 novembre precisa inoltre che la posizione ITRE sull’ECF chiede 264,35 miliardi di euro, contro i 234,3 miliardi della proposta della Commissione, e un massimale di garanzie InvestEU di 150 miliardi, rispetto ai 70 miliardi della proposta iniziale. Prevede inoltre organismi di governance indipendenti e azioni di raccordo tra risultati della ricerca e mercato.

La posizione ITRE prevede, tra le altre innovazioni, un maggiore coinvolgimento della comunità scientifica nella definizione delle priorità della ricerca collaborativa e un collegamento strutturato tra FP10 ed ECF. La proposta di rafforzare il ruolo degli esperti nella governance rappresenta anche una scelta sul modo in cui l’Europa intende riconoscere l’eccellenza scientifica. Resta da verificare come queste indicazioni si tradurranno nei testi legislativi definitivi e, soprattutto, nelle procedure concrete di accesso ai finanziamenti.

Il nodo della bancabilità sollevato da Confindustria

Il 10 novembre, poche ore prima del voto ITRE, Confindustria ha contestato un emendamento al compromesso sul Fondo europeo per la competitività che, secondo quanto riportato da Ansa, introdurrebbe una preferenza per prestiti e garanzie rispetto alle sovvenzioni dirette. La preoccupazione dell’associazione industriale riguarda il possibile effetto di questa impostazione sugli investimenti tecnologici più rischiosi, dalla decarbonizzazione alla ricerca industriale avanzata, fino alle applicazioni strategiche nella difesa e nello spazio. L’approvazione complessiva della posizione ITRE sull’ECF non consente, in assenza del testo consolidato e dei risultati puntuali degli emendamenti, di determinare con certezza la formulazione finale della disposizione contestata. Il punto riguarda la scelta degli strumenti con cui il finanziamento pubblico assume e distribuisce il rischio tecnologico.

Se la disponibilità di credito diventasse il criterio prevalente per accedere al sostegno europeo, una parte dell’innovazione più incerta potrebbe incontrare difficoltà proprio nella fase in cui l’intervento pubblico può produrre la maggiore addizionalità. Il finanziamento pubblico ha senso quando consente di realizzare investimenti che, in sua assenza, non verrebbero effettuati oppure sarebbero realizzati in misura insufficiente o con tempi incompatibili con le esigenze industriali. La bancabilità è quindi un criterio rilevante ma non può sostituire la valutazione del potenziale tecnologico e dell’interesse economico e strategico di un progetto.

Si consideri ad esempio una PMI che sta sviluppando un sistema di visione artificiale per il controllo qualità. Prima di proporlo al mercato deve costruire e validare un prototipo, raccogliere dati in produzione e verificare l’affidabilità del modello. Sono attività con costi immediati e ricavi ancora incerti. Se l’accesso al sostegno pubblico si completa quando una soluzione concorrente è già diffusa, il progetto può conservare valore tecnico ma perdere parte del vantaggio industriale. Per questo il rischio tecnologico e il tempo del finanziamento non possono essere valutati separatamente.

Dalla ricerca al mercato, l’Europa ha già iniziato a costruire i collegamenti

Gli strumenti europei prevedono già meccanismi per favorire il collegamento fra ricerca e mercato. La versione 3.0 dell’Annotated Grant Agreement, aggiornata al 1° novembre 2026 e riferita ai programmi 2021-2027, chiarisce il ruolo complementare di Horizon Results Platform ed EU Innovation Platformii. Quest’ultima, avviata nel 2026, facilita il collegamento con investitori e servizi a supporto della commercializzazione. Se a un anno dalla conclusione del progetto i risultati potenzialmente sfruttabili non sono ancora stati sfruttati, la guida prevede l’utilizzo di una delle due piattaforme, salvo deroghe motivate. Le due piattaforme costituiscono un raccordo utile che però non risolve il problema del capitale necessario a trasformare un risultato scientifico in un’applicazione industriale.

Che cosa dovrebbe cambiare con FP10

Il voto ITRE costituisce un passaggio molto importante ma l’efficacia della nuova programmazione dipenderà anche dalle regole che verranno definite successivamente. Un primo intervento potrebbe riguardare la selezione delle candidature. Le procedure in due fasi, già utilizzate in alcune opportunità di Horizon Europe, potrebbero essere estese dove risultino appropriate. Una prima valutazione basata su documenti sintetici consentirebbe di concentrare la preparazione delle proposte complete sui progetti con maggiori possibilità di finanziamento, riducendo il lavoro non produttivo per imprese, ricercatori e valutatori. La seconda questione riguarda l’impiego dell’IA nella valutazione.

Gli strumenti automatici possono aiutare ma una proposta tecnicamente ben scritta non coincide necessariamente con una proposta scientificamente innovativa. Anzi, la ricerca più originale può discostarsi dai modelli consolidati sui quali vengono costruite le aspettative dei valutatori e, potenzialmente, degli stessi sistemi algoritmici.

Il terzo intervento riguarda la struttura finanziaria dei progetti. Sarebbe utile prevedere percorsi capaci di combinare, nelle diverse fasi, sovvenzioni, capitale di rischio, garanzie e finanziamenti rimborsabili, associando il passaggio da uno strumento all’altro al raggiungimento di risultati verificabili. Infine occorrerebbe misurare in modo più preciso ciò che accade dopo la concessione delle risorse. Ad esempio, nei progetti di innovazione prossimi al mercato, accanto agli indicatori tradizionali, potrebbero essere considerati il tempo necessario per arrivare alla prima validazione industriale, gli investimenti privati mobilitati successivamente, l’effettivo utilizzo dei risultati e la capacità di generare nuove attività produttive.

Questi criteri non possono essere estesi indistintamente alla ricerca fondamentale che deve conservare la propria autonomia e la possibilità di perseguire obiettivi scientifici di lungo periodo. Per le imprese, invece, permetterebbero di comprendere meglio quanto il sostegno pubblico abbia realmente modificato le decisioni d’investimento.

Il valore dei finanziamenti si misura anche dal momento in cui arrivano

La richiesta di portare a 200 miliardi la dotazione di Horizon Europe rappresenta una scelta rilevante nel confronto sul futuro della ricerca europea. L’autonomia del programma, il ruolo attribuito agli esperti e il coordinamento con il Fondo per la competitività possono contribuire a costruire condizioni più favorevoli alla produzione e alla valorizzazione della conoscenza. Ma l’entità del bilancio non esaurisce la questione. L’intelligenza artificiale sta già intervenendo sulla velocità con cui si preparano le candidature e, in alcuni settori, sulla stessa organizzazione della ricerca.

La programmazione europea dovrà confrontarsi con un sistema nel quale aumentano le opportunità scientifiche, cresce la competizione per le risorse e diventa più importante decidere tempestivamente quali progetti sostenere. Per l’industria europea il tema riguarda anche la possibilità di finanziare attività che non presentano ancora condizioni sufficienti per accedere al credito tradizionale.

Per valutare le azioni di FP10 orientate allo sviluppo industriale sarà importante misurare quanto tempo impiegano i progetti a raggiungere una prima validazione, quali investimenti aggiuntivi riescono a mobilitare e in quale misura il sostegno europeo modifica davvero le decisioni delle imprese. I 200 miliardi restano una proposta negoziale importante ma per chi innova un finanziamento conta anche per il momento in cui arriva. Un sì ottenuto in ritardo rischia di valere molto meno di quanto risulti nel bilancio pubblico.

i Si veda: Bilancio UE, stanziati 200 miliardi per il 2027: 12,8 per Horizon Europe e 1,1 per Digital Europe, Innovation Post, 11 novembre 2026.

ii Sul ruolo della EU Innovation Platform e sul rapporto con la Horizon Results Platform si veda anche: L’Europa cambia le regole: nasce il mercato europeo dell’innovazione, Acta non verba, 15 ottobre 2026.