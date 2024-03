La domanda di nuovi prodotti e nuove idee nei settori della progettazione e della produzione è in costante crescita. Alle aziende che utilizzano soluzioni Autodesk viene chiesto sempre più spesso di fare le cose più velocemente e in modo più sostenibile, ma anche a costi più bassi e con una qualità superiore. Sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale non è più solo un’opzione da valutare, ma un requisito imprescindibile per stare al passo con i tempi.

Da oltre dieci anni Autodesk dà priorità agli investimenti nell’intelligenza artificiale perché ne riconosce il valore dirompente nel lavoro quotidiano di chi si occupa di progettazione e produzione. Il nostro approccio alla ricerca e allo sviluppo dell’intelligenza artificiale si può riassumere nella risposta a una domanda: come si può usare l’AI per tradurre al meglio l’immaginazione in realtà? Il nostro impegno è che i nostri clienti possano semplificare il processo di sviluppo del prodotto, riuscendo a dare vita alle proprie idee più rapidamente.

Per questo stiamo sviluppando Autodesk AI, una tecnologia in grado di espandere l’opportunità di esplorazione creativa e di risoluzione dei problemi, automatizzare le attività di routine e a basso valore e analizzare i dati dei progetti per stimolare la capacità previsionale. Non a caso i nostri sforzi sono concentrati proprio sul miglioramento e sullo sviluppo delle potenzialità di Autodesk AI in queste tre aree principali.

I recenti aggiornamenti della nostra soluzione Autodesk Fusion, come il Generative Design, sfruttano già l’intelligenza artificiale di Autodesk AI. Grazie a questi miglioramenti, Autodesk Fusion permette ancora di più ai professionisti di sollecitare, ottenere e perfezionare una grande quantità di idee durante tutto il ciclo di sviluppo prodotto, dalla progettazione fino alla realizzazione.

Con Autodesk AI l’utente è sempre al posto di guida

Non ci stancheremo mai di sottolineare che con Autodesk AI l’intelligenza artificiale è sotto il completo controllo di chi la utilizza. Riteniamo che Autodesk AI debba essere sempre co-protagonista, uno strumento utile a migliorare il flusso di lavoro e a ottenere il miglior risultato possibile, ma che operi al fianco dell’utente, come un assistente pensato per occuparsi di attività dispendiose in termini di tempo e accelerare il raggiungimento degli obiettivi desiderati. Chi la impiega sceglie come bilanciarne l’apporto e trovare il giusto equilibrio tra componenti manuali e automatizzate per portare a termine i progetti in linea con le proprie aspettative. È l’utente a mettersi al posto di guida, solo a lui spettano le scelte e la direzione finale.

Diamo un’occhiata più da vicino ad alcuni dei modi in cui Autodesk Fusion sfrutta già l’intelligenza artificiale.

Generative Design

Siamo stati i primi a introdurre la tecnologia di Generative Design per la produzione in Autodesk Fusion, oltre sei anni fa. Questa soluzione pensata per l’ottimizzazione della progettazione multi-obiettivo, e alimentata dall’intelligenza artificiale, è in grado di dare vita a migliaia di soluzioni – pronte per la produzione – in risposta alla formulazione di un problema. Il tutto supportando progettisti e ingegneri ad analizzare e verificare rapidamente le alternative di progettazione.

Modellazione automatica

La funzionalità di modellazione automatica presente in Fusion entra in gioco all’inizio del processo di progettazione. Consente una rapida esplorazione del progetto fin dalle prime fasi e aiuta a scoprire nuove possibilità di approccio a qualsiasi problema di progettazione. In pochi minuti, identificando le soluzioni percorribili e quelle da scartare, la modellazione automatica fornisce numerose alternative di progetto, tutte completamente personalizzabili e modificabili.

Automazione del percorso utensile

Il modulo aggiuntivo CloudNC CAM Assist Automation di cui è provvisto Fusion traduce in pochi secondi i modelli 3D di componenti a tre assi in strategie di lavorazione, aiutando ad automatizzare le attività di programmazione CAM ripetitive. Grazie all’apporto di questo add-in, strategie e stime che un tempo richiedevano ore o giorni per essere sviluppate sono ora disponibili quasi in tempo reale.

Disegni automatizzati

La documentazione è un’attività in gran parte procedurale e priva di valore aggiunto che può occupare una parte significativa del tempo di un ingegnere esperto. Ora non più. La funzionalità di disegno automatizzato in Fusion permette di tradurre i modelli 3D in disegni completamente quotati con un semplice clic.

Progettare e realizzare un mondo più sostenibile

In sintesi, Autodesk AI migliora la creatività e il processo decisionale e consente di trovare nuove soluzioni alle sfide in modo più rapido e sostenibile. Si tratta di uno strumento aggiuntivo nella cassetta degli attrezzi di Fusion, pensato per dare una mano nel supporto dei flussi di lavoro esistenti e per fare la differenza. Tutto questo senza che, chi la impiega, rischi di perdere il controllo dei processi.

Ma non è tutto. Nel prossimo futuro, con l’evoluzione dell’intelligenza artificiale, incorporeremo forme di tecnologia sempre più potenti per aiutare le aziende a innovare continuamente, liberarsi dalle procedure non redditizie, soddisfare i propri clienti e mantenere il vantaggio competitivo in un mercato in continua trasformazione.

È tempo di investire nell’intelligenza artificiale, ed è esattamente quello che stiamo facendo insieme a chi sceglie e utilizza le nostre soluzioni. E, per chi è ancora scettico, non c’è momento migliore di questo per iniziare a esplorare le potenzialità di questa sorprendente e rivoluzionaria tecnologia.

Di questi temi parlerà Samuele Gallazzi, Account Sales Executive, Autodesk, in occasione del prossimo Industry 4.0 360 Summit nella sessione “Tecnologie per una manifattura intelligente e competitiva” che si terrà alle ore 10:00 (qui per registrarsi).