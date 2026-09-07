Il 30 agosto 2026 si è chiusa ufficialmente la stagione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una scadenza attesa da tempo, che segna la conclusione del più grande programma di investimenti pubblici realizzato negli ultimi decenni. Per imprese, enti pubblici e professionisti il PNRR non è stato soltanto un insieme di misure e di risorse finanziarie, ma un quadro di riferimento relativamente chiaro entro cui orientare gli investimenti, sviluppare progetti di innovazione e individuare opportunità di crescita.

Con la conclusione del Piano si apre ora una fase diversa. I fondi per sostenere innovazione, digitalizzazione, sostenibilità e competitività saranno rinnovati, ma con rilevanti cambiamenti sul contesto entro cui le imprese dovranno cercarli, interpretarli e utilizzarli.

Secondo l’analisi pubblicata da Openpolis, la fine del PNRR lascia aperte numerose questioni legate al completamento degli investimenti, alla continuità degli interventi e alla capacità del Paese di valorizzarne l’eredità; per il sistema produttivo italiano, tuttavia, emerge un’altra sfida, meno evidente ma altrettanto rilevante: orientarsi in un panorama di incentivi molto più frammentato rispetto a quello degli ultimi anni.

La domanda che molte imprese si pongono non è quindi se esisteranno ancora strumenti di sostegno agli investimenti: il sentiment in questo senso è generalmente positivo; tuttavia, è evidente la necessità di supporto su dove e come trovare questi strumenti.

L’eredità del PNRR va oltre le risorse investite

Negli ultimi anni il PNRR ha accelerato processi di trasformazione che in molti casi erano già iniziati, ma che necessitavano di una forte spinta finanziaria per consolidarsi.

Digitalizzazione dei processi produttivi, efficientamento energetico e produttivo, ricerca industriale, innovazione tecnologica, formazione e sviluppo di nuove infrastrutture hanno beneficiato di risorse senza precedenti. Oltre agli investimenti, il Piano ha però lasciato un’eredità meno tangibile ma potenzialmente ancora più significativa: una maggiore consapevolezza, sia da parte del Legislatore che dei beneficiari, del ruolo della finanza agevolata come leva strategica di competitività.

Molte imprese che in passato consideravano bandi e incentivi come strumenti occasionali hanno infatti iniziato a integrarli stabilmente nei processi decisionali e nella pianificazione degli investimenti.

Dal punto di vista amministrativo, durante gli anni del PNRR questo percorso è stato favorito da una governance centralizzata e da una forte visibilità istituzionale. La piattaforma Italia Domani, per quanto imperfetta, ha rappresentato per lungo tempo un punto di accesso riconoscibile alle principali opportunità collegate al Piano.

Oggi quello scenario non esiste più.

La fine del PNRR segna il ritorno della frammentazione

Uno degli equivoci più diffusi è associare la conclusione del PNRR a una drastica riduzione delle opportunità di finanziamento.

In realtà, gli strumenti a disposizione delle imprese continuano a essere numerosi e, per molti aspetti, anche finanziariamente rilevanti. Ciò che cambia è il livello di complessità del sistema.

La finanza agevolata italiana torna infatti alla sua configurazione storica: un ecosistema composto da programmi europei, fondi nazionali, bandi regionali, agevolazioni fiscali, misure territoriali e strumenti settoriali gestiti da soggetti diversi.

Le opportunità possono arrivare contemporaneamente da:

Programmi europei a gestione diretta (Horizon Europe, LIFE, ecc.);

Fondi della Politica di Coesione 2021-2027;

Programmi regionali FESR;

Ministeri e agenzie nazionali;

Crediti d’imposta;

Camere di Commercio;

Strumenti dedicati a innovazione, sostenibilità, energia ed export.

Il risultato è un sistema ricco, ma anche difficile da monitorare, in assenza di strumenti ufficiali che aggreghino le informazioni in un unico contenitore.

Le informazioni sono infatti distribuite su decine di portali istituzionali differenti, caratterizzati da modalità di pubblicazione, aggiornamento e accesso spesso non uniformi.

Per le grandi organizzazioni il tema riguarda l’efficienza delle attività di monitoraggio. Per molte PMI il rischio è ancora più concreto: non intercettare opportunità rilevanti semplicemente perché pubblicate attraverso canali poco presidiati.

Non si tratta quindi di una carenza di risorse, ma di un problema di accessibilità delle informazioni.

Dove si concentreranno le risorse nei prossimi anni

La fase post-PNRR sarà caratterizzata da una distribuzione delle opportunità tra numerosi strumenti di sostegno agli investimenti.

Principali fonti di finanziamento disponibili nel periodo post-PNRR

Strumento Dotazione / Orizzonte Beneficiari principali Livello di complessità PNRR (concluso) 194,4 miliardi € PA, imprese, enti di ricerca Medio Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) Oltre 50 miliardi € Imprese, enti pubblici Medio-Alto Programmi Regionali FESR Variabile per Regione PMI, GI, Enti pubblici, enti di ricerca Medio Horizon Europe 95,5 miliardi € (2021-2027) Imprese innovative, università, centri di ricerca Alto LIFE Programme 5,4 miliardi € Imprese ed enti pubblici Alto Innovation Fund Finanziato tramite ETS europeo Imprese Molto Alto InvestEU Oltre 372 miliardi € di investimenti attesi PMI e grandi imprese Medio-Alto Contratti di Sviluppo Rifinanziamenti periodici PMI e grandi imprese Medio Transizione 5.0 Incentivi nazionali Imprese di tutte le dimensioni Medio Bandi camerali e territoriali Variabile Micro e PMI Basso

Fonte: elaborazione FI Group by EPSA su dati Commissione Europea, Politica di Coesione e programmi nazionali.

La tabella restituisce una fotografia chiara del nuovo scenario: le risorse continuano a essere disponibili, ma risultano distribuite tra molteplici programmi, amministrazioni e livelli di governo.

Per le imprese, individuare il finanziamento più adatto richiederà una capacità di monitoraggio e di analisi superiore rispetto a quella necessaria durante il periodo del PNRR.

Un problema di informazioni prima ancora che di finanziamenti

Negli ultimi anni non è diminuita la quantità di informazioni disponibili, anzi: è però aumentata la loro dispersione.

Portali istituzionali, banche dati, aggiornamenti normativi, avvisi pubblici e programmi europei producono ogni giorno una mole crescente di contenuti che devono essere selezionati, interpretati e trasformati in decisioni operative.

Uno dei problemi principali è individuare rapidamente le informazioni pertinenti rispetto agli obiettivi aziendali.

Un altro tema rilevante riguarda le finestre e le modalità di operatività dei bandi: un bando regionale può rimanere aperto per poche settimane, mentre un programma europeo può richiedere la costruzione di partenariati internazionali. Una misura nazionale può invece essere rifinanziata o rimodulata nel giro di pochi mesi.

Le recenti indicazioni operative pubblicate dal Governo sulla gestione delle economie del PNRR e gli interventi di rimodulazione delle risorse adottati nel corso del 2026 dimostrano quanto il quadro degli incentivi sia soggetto a continui aggiornamenti.

In questo contesto, il valore non risiede più soltanto nell’accesso alle informazioni; ma anche e soprattutto nella capacità di trasformare l’informazione in una decisione tempestiva, che si integri correttamente nei programmi di investimento dell’impresa.

L’Incentive Intelligence diventa un fattore strategico

La crescente complessità del mercato sta modificando anche il modo in cui le imprese approcciano la finanza agevolata.

Fino a pochi anni fa era possibile affidarsi prevalentemente a newsletter, monitoraggi manuali e verifiche periodiche sui siti istituzionali. Oggi questo approccio rischia di essere insufficiente, se non addirittura dannoso per la competitività dell’impresa.

L’aumento del numero di programmi disponibili, la frequenza degli aggiornamenti e la sovrapposizione tra strumenti europei, nazionali e regionali rendono necessario un accesso più strutturato alle informazioni.

È in questo scenario che si colloca Grantavia, la piattaforma di Incentive Intelligence sviluppata da FI Group by EPSA.

L’obiettivo non è semplicemente raccogliere bandi e agevolazioni in un database. La piattaforma nasce per affrontare una criticità concreta: aiutare le organizzazioni a orientarsi in un ecosistema di opportunità sempre più ampio e articolato.

Attraverso il monitoraggio strutturato di programmi europei, misure nazionali, fondi regionali e incentivi fiscali, Grantavia consente di disporre di una visione unificata di un mercato che, dopo la conclusione del PNRR, tende a diventare sempre più distribuito.

Per i responsabili finanziari, gli innovation manager e le direzioni aziendali il beneficio non risiede soltanto nell’accesso ai dati, ma nella possibilità di ridurre il tempo dedicato alla ricerca delle opportunità e aumentare la capacità di individuare strumenti coerenti con le strategie di investimento.

In altre parole, superata la necessità di sapere che esiste un incentivo, il vero tema è comprendere rapidamente se quell’incentivo può sostenere un progetto concreto e se vale la pena attivarsi. In questo senso, Grantavia offre supporto gratuito agli imprenditori e alle proprie key-persons: i bandi pubblicati sono infatti analizzati dal team di specialisti di FI Group by EPSA, e le informazioni condivise sono selezionate con lo scopo di fornire le informazioni ritenute normalmente rilevanti ai fini del decision-making. La piattaforma offre inoltre la facoltà di entrare in contatto con gli autori delle schede tecniche del bando, per ulteriori informazioni ed approfondimenti one-on-one.

In un contesto in cui informazioni e opportunità sono distribuite tra centinaia di fonti diverse, la velocità di accesso alla conoscenza diventa un elemento competitivo.

Una nuova stagione per la finanza agevolata

La conclusione del PNRR non rappresenta la fine delle politiche di sostegno agli investimenti.

Segna piuttosto il passaggio da una fase caratterizzata da una forte centralizzazione degli strumenti a un ecosistema più articolato, nel quale convivono fondi europei, programmi nazionali, misure regionali e incentivi fiscali.

Per le imprese italiane il tema dei prossimi anni non sarà soltanto innovare, investire o trasformare i propri modelli di business: riuscire a individuare con tempestività le opportunità in grado di supportare questi percorsi sarà un elemento vincente, che peserà sui risultati a fine anno. Perché se durante il PNRR la sfida era accedere alle risorse, nell’era post-PNRR la vera sfida sarà acquisire e sfruttare al meglio le informazioni, un’attività che, governata correttamente, si trasformerà in un vantaggio competitivo concreto.