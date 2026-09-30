Boom dei robot di servizio per uso professionale. E anche nei numeri iniziano a vedersi gli umanoidi

Robotica di servizio

Nel 2025 le vendite di robot di servizio professionali sono aumentate del 24% arrivando a sfiorare le 250.000 unità consegnate. Il 47% di questi robot va nel trasporto e logistica. Gli umanoidi full-size venduti sono circa 7.000. Crescono a doppia cifra anche i robot per uso medicale e i robot di servizio per applicazioni consumer. I dati dell’IFR.