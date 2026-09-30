Nel 2025 le vendite di robot di servizio professionali sono aumentate del 24%, arrivando a quasi 250.000 unità. Sono i numeri contenuti nel rapporto World Robotics 2026 Service Robots dell’iFR, la International Federation of Robotics, che parla esplicitamente di “passaggio riuscito all’automazione commerciale”.
Robotica di servizio
Boom dei robot di servizio per uso professionale. E anche nei numeri iniziano a vedersi gli umanoidi
Nel 2025 le vendite di robot di servizio professionali sono aumentate del 24% arrivando a sfiorare le 250.000 unità consegnate. Il 47% di questi robot va nel trasporto e logistica. Gli umanoidi full-size venduti sono circa 7.000. Crescono a doppia cifra anche i robot per uso medicale e i robot di servizio per applicazioni consumer. I dati dell’IFR.
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