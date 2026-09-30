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Robotica di servizio

Boom dei robot di servizio per uso professionale. E anche nei numeri iniziano a vedersi gli umanoidi

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Nel 2025 le vendite di robot di servizio professionali sono aumentate del 24% arrivando a sfiorare le 250.000 unità consegnate. Il 47% di questi robot va nel trasporto e logistica. Gli umanoidi full-size venduti sono circa 7.000. Crescono a doppia cifra anche i robot per uso medicale e i robot di servizio per applicazioni consumer. I dati dell’IFR.

Pubblicato il 30 set 2026
Innok_Induros_WR2026 – fonte IFR robotica professionale
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Nel 2025 le vendite di robot di servizio professionali sono aumentate del 24%, arrivando a quasi 250.000 unità. Sono i numeri contenuti nel rapporto World Robotics 2026 Service Robots dell’iFR, la International Federation of Robotics, che parla esplicitamente di “passaggio riuscito all’automazione commerciale”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
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