Nell’ultimo anno l’interesse relativo al fenomeno Generative AI è stato elevatissimo; dal lancio di Chat-GPT, avvenuto nel novembre 2022, il focus si è rapidamente spostato dal solo mercato consumer all’ambito business.

Il potere trasformativo di questa tecnologia è potenzialmente immenso e questo non fa eccezione per il settore manifatturiero. Le applicazioni sono molteplici: generazione di contenuti originali a supporto dei processi creativi in ambito marketing e comunicazione, supporto agli ingegneri del software per la scrittura di codice, supporto per le attività di customer interaction tramite chatbot più coinvolgenti e sofisticati.

Sebbene le promesse derivanti dall’utilizzo di Generative AI siano buone, è necessario approcciarsi in modo ponderato a questa tecnologia, inserendola proficuamente e gradualmente all’interno dei processi aziendali.

Wilson.ai, l’assistente per il mondo manifatturiero

È proprio in questo contesto che 40Factory, scale-up tech operante nel settore dell’Industrial IoT, a marzo 2023 ha presentato al mercato Wilson.ai, un assistente virtuale pensato esplicitamente per il settore dei costruttori di macchine e impianti e più in generale per il settore manifatturiero.

“Sapendo che si trattava di un tema assolutamente nuovo e inesplorato, abbiamo deciso di sviluppare il prodotto insieme ai suoi futuri utilizzatori, dando vita al Wilson.ai Beta Program”, afferma Camillo Ghelfi, CEO e co-fondatore di 40Factory. “L’iniziativa ha riscosso grande interesse, ad oggi sono più di 20 le aziende aderenti che stanno contribuendo a rendere Wilson.ai l’assistente virtuale dedicato al mondo machinery. Il prodotto è cresciuto molto rapidamente e nei prossimi mesi prevediamo di lanciare la prima versione ufficiale”.

Alcune aziende aderenti sono: Bettinelli, Colosio, Iema, Futura Converting, Makro Labeling, GEA, MFL Group, IMG macchine, Macotec, Microtec, Panotec, OMET, Schnell, Wagner, WM Thermoforming.

Wilson.ai può essere utilizzato come assistente intelligente per il supporto ai clienti, alla progettazione interna e all’R&D, oppure alla forza vendita. È in grado di apprendere da tutte le fonti di conoscenza presenti in azienda e dialogare con gli utenti in modo naturale e coinvolgente, in svariante lingue.

Abbiamo calcolato che, mediante l’utilizzo della Generative AI, un’azienda costruttrice di impianti può gestire in modo automatico circa i 45% delle richieste di assistenza, abbattendo il loro tempo di evasione da ore a pochi minuti, consentendo al personale di assistenza di dedicarsi ad attività a più alto valore aggiunto

L’appuntamento del 7 novembre a Mogliano Veneto

Il 7 novembre preso l’hotel DoubleTree by Hilton Venice North di Mogliano Veneto si terrà un evento aperto al pubblico in cui le aziende aderenti al programma beta condivideranno le loro esperienze aspettative e dove saranno mostrati i risultati finora ottenuti mediante sessioni tecniche.

Questo il link alla pagina dell’evento per iscriversi.