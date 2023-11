3D Systems svela nuovi prodotti rivoluzionari all’evento Formnext 2023

A Formnext 2023 3D Systems lancerà di una serie di prodotti all’avanguardia, tra cui materiali e tecnologie di stampa sviluppati per rispondere a un’ampia gamma di necessità applicative dei clienti. Tra le novità figurano Accura AMX High Temp 300C, SLS 300, un servizio professionale innovativo per C-103 e DMP Flex 350 Triple, una stampante ideata per facilitare la produzione efficace di componenti di alta qualità destinate all’utilizzo finale in vari settori, tra cui quello automobilistico, dei semiconduttori, dei beni di consumo, spaziale, energetico e medico.

Il materiale SLA ad alta temperatura accelera il processo di realizzazione

Con l’introduzione del materiale Accura AMX High Temp 300C, 3D Systems mette a disposizione un materiale non caricato leader nel settore con una temperatura di deflessione termica (HDT) pari a 300 °C, quasi il doppio rispetto ai materiali non caricati attualmente disponibili sul mercato.

La nuova formula chimica del materiale elimina la necessità della post-polimerizzazione termica rendendo più snello il flusso operativo e riducendo i tempi necessari per la realizzazione delle parti.

Queste caratteristiche fanno dell’Accura AMX High Temp 300C la soluzione perfetta per il test di componenti ad alta temperatura e per parti generiche in applicazioni come HVAC, elettrodomestici e involucri motori e statori. Il materiale ha già ottenuto riscontri positivi sul mercato.

“Accura AMX High Temp 300C spinge l’offerta di SLA a un livello di performance superiore per quanto riguarda la resistenza alle alte temperature”, afferma Justin Pringle, amministratore delegato di Prototype Projects. “Questo materiale supera qualsiasi altro materiale SLA grazie all’eccezionale HDT al di sopra dei 300 °C, senza necessità di ricorrere alla post-polimerizzazione termica. La sinergia tra questo materiale e il suo equivalente Figure 4 consente a Prototype Projects di offrire ai clienti parti di formato più grande per rendere loro possibili applicazioni nuove e innovative”.

La disponibilità generale dell’Accura AMX High Temp 300C è prevista per il quarto trimestre del 2023.

SLS 300 estende il portafoglio della sinterizzazione laser selettiva con un sistema conveniente, chiavi in mano e circolare

3D Systems presenterà ufficialmente SLS 300 (precedentemente noto come Wematter Gravity) durante Formnext. Il sistema circolare è stato progettato per operare in ambienti ridotti al di fuori di un impianto produttivo, come uffici, laboratori di ricerca sui materiali o officine, rendendo la SLS accessibile a un pubblico più ampio con una soluzione affidabile e conveniente per la produzione di parti finali.

SLS 300 permette di accelerare lo sviluppo del prodotto e la produzione interna con maggiore flessibilità, minor rischio e riduzione dei costi produttivi e di sviluppo.

SLS 300 è un ecosistema facile da installare che richiede solo una fonte di alimentazione standard e una connessione Ethernet per essere operativo in meno di un’ora. Il sistema è compatibile con un ampio portafoglio di materiali, per rispondere a una vasta gamma di applicazioni. L’imballaggio brevettato garantisce che gli utenti non entrino in contatto diretto con la polvere durante il riempimento della macchina. I cilindri, realizzati con carta sostenibile e imballaggi a base di legno, si collegano direttamente alla stampante e la riempiono attraverso un ingresso dedicato sulla parte anteriore, per mantenere il processo privo di polvere.

Allo stand Formnext, 3D Systems presenterà la nuova SLS 300 Powder Recycling Station (PRS). Questa unità completamente automatizzata lavora in coppia con SLS 300 per riciclare il materiale inutilizzato presente nel sistema e miscelarlo con materiale fresco. L’utente può così utilizzare tutto il materiale per massimizzare l’investimento, abbassando i costi produttivi e riducendo la necessità di intervento umano. Il sistema PRS è dotato di filtri HEPA ed è stato progettato con un sistema di smorzamento acustico che consente di utilizzarlo comodamente in diversi ambienti. SLS 300 può essere ordinato subito. La commercializzazione della Powder Recycling Station è invece prevista per la prima metà del 2024.

Un nuovo materiale metallico permette la realizzazione di parti con proprietà meccaniche eccezionali per gli ambienti più difficili

C-103 è una lega di niobio classificata come materiale refrattario, resistente alla decomposizione per effetto del calore, della pressione o dell’attacco chimico e che quindi mantiene la sua resistenza e la sua forma anche ad alte temperature. Le elevate temperature di servizio di C-103 (tra 1200 °C e 1400 °C) consentono al materiale di resistere a forti sollecitazioni a tali temperature. Grazie alla sua bassa temperatura di transizione da duttile a fragile, C-103 presenta un’eccellente resistenza alle vibrazioni ad alta frequenza. Queste proprietà fanno di C-103 la soluzione ideale per le applicazioni di propulsione a razzo, ipersonica e a reazione, compresi veicoli spaziali, satelliti e veicoli di lancio nei settori spaziale, aerospaziale e della difesa.

La tecnologia DMP a vuoto di 3D Systems è particolarmente adatta alla lavorazione del materiale C-103, in quanto garantisce un ambiente a bassissimo contenuto di ossigeno che aiuta a preservare le proprietà del materiale, molto sensibili all’esposizione all’O2. Con l’introduzione di questo materiale, 3D Systems continua a sfruttare il recente successo ottenuto con la nuova superlega GRX-810 della NASA e continua ad aprire la strada ad applicazioni aerospaziali avanzate. I servizi di sviluppo delle applicazioni per C-103 e GRX-810 sono attualmente disponibili attraverso i Servizi professionali dell’azienda forniti dall’Application Innovation Group (AIG). GRX-810 è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti.

DMP Flex 350 Triple fornisce una soluzione efficiente e adattabile per la produzione di parti in metallo

In occasione di Formnext 2023, 3D Systems presenterà l’ultima configurazione della sua piattaforma DMP Flex 350, DMP Flex 350 Triple. Questo sistema compatto a tre laser include il design della camera a vuoto migliore della categoria ed estende il concetto di modulo di stampa rimovibile (RPM) supportando due moduli distinti con volumi di costruzione diversi.

Al momento del lancio, l’azienda renderà disponibile un’ampia gamma di materiali da utilizzare con questa stampante. Le caratteristiche principali di questo nuovo sistema includono:

Maggiore capacità di costruzione con lo stesso ingombro: DMP Flex 350 Triple è dotata di un nuovo RPM con una capacità di costruzione maggiore (350 mm x 350 mm x 350 mm) ed è in grado di alloggiare anche l’RPM standard con un volume di costruzione di 275 mm x 275 mm x 420 mm. DMP Flex 350 Triple è quindi il sistema più compatto in grado di supportare un’area di costruzione di 350 mm x 350 mm x 350 mm, il che lo rende la soluzione ideale per chi desidera lavorare in modo economico una varietà di parti, tra cui giranti e piastre di raffreddamento. Gli RPM possono anche essere scambiati per aumentare la flessibilità applicativa.

Capacità di stampa con bilanciamento del carico a tre laser senza interruzioni: il triplo laser di DMP Flex 350 offre un bilanciamento ottimale del carico multi-laser e strategie di scansione della qualità della superficie perfettamente omogenee. Il risultato è l’assenza di segni di saldatura o di variazioni di rugosità nelle zone in cui più laser lavorano insieme.

Otto materiali per una vasta gamma di applicazioni: DMP Flex 350 Triple è in grado di lavorare un’ampia gamma di leghe di alluminio, comprese le leghe fuse tradizionali (ad esempio, AlSi10Mg, AlSi7Mg0,6), le leghe di alluminio ad alta resistenza (ad esempio, A6061-RAM2) e l’alluminio ad alta conduttività (ad esempio, CP1). Si tratta di una scelta ideale per la gestione termica e per le applicazioni strutturali leggere. Inoltre, sono disponibili leghe a base di nichel come Ni718, Ni625 e HX per applicazioni resistenti alla corrosione ad alta temperatura. Infine, è disponibile l’acciaio inossidabile 316L, comunemente utilizzato nelle industrie (petrol)chimica, alimentare e farmaceutica. La stampante DMP Flex 350 Triple può essere già ordinata. La disponibilità generale del nuovo RPM, con un box di 350 mm x 350 mm x 350 mm, è prevista per luglio 2024.

Panoramica delle innovazioni future e casi d’uso reali

A Formnext 2023, 3D Systems presenterà in anteprima PSLA 270, una nuova piattaforma di stampa 3D di polimeri basata su proiettore. Questa stampante 3D è progettata per fornire parti per uso finale più grandi e più velocemente rispetto a piattaforme simili, offrendo enormi vantaggi per una vasta gamma di applicazioni industriali e sanitarie. I partecipanti a Formnext sono invitati a visitare lo stand di 3D Systems per saperne di più e fornire un primo riscontro su questa rivoluzionaria soluzione.

“La nostra roadmap di innovazione continua a concentrarsi sui progressi che consentono ai nostri clienti di affrontare una gamma più ampia di applicazioni”, dichiara Marty Johnson, Vice President, Product & Technical Fellow di 3D Systems. “Le ultime novità che presenteremo a Formnext espandono le capacità dei nostri portafogli di soluzioni in plastica e metallo per consentire di produrre parti di alta qualità in modo più efficiente. Vedere i nostri specialisti AIG lavorare a stretto contatto con i nostri clienti del settore aerospaziale e della difesa sulle applicazioni più impegnative in materiali difficili per ambienti estremi è stato un privilegio. Sono anche entusiasta del potenziale rappresentato dalla nuova piattaforma basata su proiettori che intendiamo lanciare nel corso del prossimo anno. Sono convinto che le capacità di questa tecnologia, integrate con il nostro portafoglio di materiali ad alte prestazioni Figure 4 e con 3D Sprint, aumenteranno il ruolo della produzione additiva nella realizzazione di parti di grandi dimensioni e aiuteranno i produttori leader del settore a trasformare i rispettivi flussi di lavoro per ottenere un vantaggio competitivo”.