Automation Pro, la nuova app di Sonepar per l’Industrial IoT

Automation Pro è l’app per il mondo industriale creata da Sonepar Italia, azienda che opera nel mercato della distribuzione di materiale elettrico, per configurare in modo semplice funzionalità di automazione su impianti industriali e building.

L’applicazione è stata ideata nel 2019 dal team di Automazione di Sonepar e questa nuova versione è stata realizzata in collaborazione con Logbot, software house di Padova la cui mission è semplificare l’interazione tra uomini e macchine attraverso la propria piattaforma IoT rivolta al mercato degli OEM e dei produttori di appliance.

Restyling per migliorare l’esperienza d’uso

Sonepar Automation Pro viene presentata con un restyling grafico completo, studiato con i nuovi standard di UI design, l’utente avrà a disposizione un ambiente di sviluppo facile e intuitivo. L’app lavora in sinergia con la piattaforma Cloud sviluppata da Logbot, ed entrambi dialogano con un innovativo Gateway IoT che funge da router firewall; il kit, comprensivo di App, Cloud e Gateway IoT, è un’esclusiva di Sonepar Italia.

Sonepar Automation Pro può essere utilizzata sia dall’installatore o system integrator, sia dal cliente finale, per esempio un Energy Manager che, utilizzando le dashboard presenti nell’app e personalizzabili sui consumi energetici, potrebbe ottenere e analizzare i dati in ottica di efficientamento della produzione.

“La soluzione che proponiamo è aperta alle diverse tecnologie presenti sul mercato, è versatile e di facile implementazione da parte dei costruttori di macchine ma anche da chi vuole monitorare e controllare qualsiasi tipo d’impianto”, commenta in una nota Andrea Da Re, Direttore Strategie e Prodotto di Sonepar Italia. “Altro importante aspetto dell’app è la cybersecurity che costituisce un fattore determinante per l’adozione delle tecnologie IIoT da parte degli utilizzatori”.

Sonepar Automation Pro permetterà di interagire con macchine e impianti complessi, rispettando le regole su cyber security che saranno presenti nella futura Direttiva Macchine. L’installatore e il system integrator la potranno sfruttare come ambiente di sviluppo per costruire l’interfaccia grafica e per poi condividere il progetto runtime col cliente finale, anche tramite WhatsApp.

Come funziona Sonepar Automation Pro

L’acquisizione dei dati prodotti dai macchinari avviene tramite dispositivo Gateway IoT, che utilizza i principali protocolli di riferimento (S7, OPC-UA, Modbus). Tutte le comunicazioni sono criptate AES256 e utilizzano un tunnel VPN Layer2 valido anche per la teleassistenza. Il sistema (app e dispositivo IoT) garantisce la maggior parte dei requisiti della normativa in ambito Industry 4.0 ed è conforme alla futura Direttiva Macchine sul tema cyber security.

L’interfaccia Cloud consente in modo semplice e veloce di gestire i dati prelevati dai PLC sul campo e creare in autonomia delle dashboard di analisi e di monitoraggio (le operazioni non richiedono la scrittura di codice). È possibile scegliere tra diversi profili di accesso assegnando autorizzazioni sulle diverse visualizzazioni e sulla gestione delle dashboard. Il cliente inoltre può fornire l’accesso, completo o limitato, alle proprie dashboard e agli alert di sistema anche a strutture di terze parti che, ad esempio, eseguono la manutenzione dei macchinari sul campo; si possono impostare soglie che, una volta superate, genereranno un allarme che potrà essere visualizzato tramite mail, messaggio o notifica push su smartphone, tablet o control room.

Sonepar Automation Pro è disponibile al download su Google Play e Apple Store, il suo funzionamento è vincolato all’uso del gateway IOT che è disponibile nei punti vendita di Sonepar Italia.