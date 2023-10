Automazione senza cabinet: l’approccio innovativo di Murrelektronik al Forum Industria Digitale 2023

Murrelektronik parteciperà a Forum Industria Digitale 2023, evento dedicato alle soluzioni all’avanguardia per l’automazione industriale in programma il prossimo 8 novembre presso Cremona Fiere, con Vario-X, soluzione che riassume la filosofia zero-cabinet basata sul principio dell’automazione decentralizzata, nata per rendere l’automazione industriale più flessibile, semplice ed efficiente.

L’evento di Cremona nasce dalla collaborazione tra Anie Automazione e Messe Frankfurt Italia, che hanno deciso di riunire in un unico appuntamento i precedenti Forum Meccatronica e Forum Software industriale.

Una piattaforma completamente decentralizzata

Vario-X soddisfa i requisiti moderni dei sistemi di automazione consentendo ai progettisti di ottenere un sistema meno complesso e più razionale. Grazie a questa piattaforma completamente decentralizzata, è possibile collegare i dispositivi a bordo macchina facendo a meno dell’armadio elettrico, ampliando al massimo tutte le possibilità di applicazione in settori come automotive, logistico, industriale e molto altro.

Vario-X è il risultato di un mix fra semplicità, modularità e razionalizzazione all’insegna dell’installazione a bordo macchina. La piattaforma è stata inizialmente utilizzata per snellire i sistemi che prevedevano gli azionamenti, passando così dal tipo pneumatico a quello elettrico con numerosi vantaggi. Vario-X consente anche di creare applicazioni molto più articolate come, ad esempio, Logi-X, vera e propria linea produttiva la cui progettazione è stata semplice grazie al Digital Twin.

L’utilizzo del Digital Twin

Nella sessione “Progettazione” del Forum Industria Digitale 2023 Murrelektronik mostrerà come i gemelli digitali possano essere usati in ambito industriale. Grazie a Vario-X, infatti, è stato predisposto un sistema di simulazione delle macchine mediante il quale è possibile, già in fase di progettazione, ottimizzare l’efficienza dell’applicazione reale.

Il Digital Twin consente il “collaudo virtuale” grazie al confronto di tutti i parametri con quelli reali in modo da individuare errori e anomalie di funzionamento risolvendo tutte le problematiche prima della fase di commissioning.

Vario-X consente inoltre il supporto alla manutenzione, attraverso l’utilizzo del Digital Twin insieme a sistemi di realtà aumentata.