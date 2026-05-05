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ROBOTICA E AI

GFT porta l’AI nel mondo fisico: tre bracci robotici per rilevare e rimuovere i difetti sulle linee automotive

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GFT Technologies ha lanciato un sistema di robotica AI-powered per il settore automotive: tre bracci robotici integrati nella linea di assemblaggio rilevano, marcano e rimuovono fisicamente i componenti difettosi. Un agente AI si occupa dell’analisi automatica delle cause alla radice dei problemi.

Pubblicato il 5 mag 2026
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GFT Technologies ha annunciato il lancio di un sistema di bracci robotici alimentati dall’intelligenza artificiale pensato per i produttori automotive. La soluzione nasce dall’esperienza già maturata dall’azienda con Google nella visual inspection potenziata dall’AI e compie un passo ulteriore: non si ferma all’identificazione del difetto, ma interviene fisicamente sulla linea per rimuovere il componente difettoso prima che raggiunga le fasi successive dell’assemblaggio.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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