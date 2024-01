Azionamenti per la produzione di acciaio verde: SMS Group sceglie le tecnologie di ABB per il nuovo impianto di Boden

SMS Group, azienda che opera nella realizzazione di impianti e nell’ingegneria meccanica per il settore metallurgico, ha scelto la nuova generazione di azionamenti ABB per il processo tecnologico dell’impianto H2 Green Steel, ubicato a Boden, in Svezia.

Il progetto è attualmente in fase iniziale e la produzione dovrebbe partire entro la fine del 2025. L’impianto utilizzerà idrogeno al posto dei combustibili fossili nei forni, riducendo così le emissioni di CO2 del 95% rispetto ai metodi convenzionali.

Un progetto importante per un’industria come quella siderurgica, che a livello globale consuma circa l’8% del fabbisogno energetico mondiale e produce tra il 7 e il 9% delle emissioni globali di CO₂, prevalentemente da combustibili fossili, come riportato dalla recente Iron and Steel Technology Roadmap dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA).

“Questa è la novità più recente nella lunga collaborazione fra ABB e SMS Group. I nostri azionamenti vantano una lunga tradizione nelle applicazioni più esigenti e siamo entusiasti che possano ora contribuire alla produzione di acciaio verde a Boden. Siamo orgogliosi di partecipare attivamente alla trasformazione dell’industria siderurgica, accompagnandola nella transizione verso la combustione a idrogeno,” commenta Chris Poynter, Division President for System Drives, ABB Motion.

Riduzione spazio occupato e aumento dell’efficienza: i benefici degli azionamenti ABB

ABB fornirà circa 1.200 azionamenti ACS880 a bassa tensione destinati a nove aree dell’impianto, tra cui il forno a tunnel, il laminatoio per lastre e la linea di anodizzazione e galvanizzazione.

Gli azionamenti garantiranno un controllo accurato delle apparecchiature e una distribuzione uniforme e stabile dell’elettricità. Inoltre, ABB fornirà 11 azionamenti ACS6080 a media tensione in configurazioni single drive e multidrive per i laminatoi a caldo e i laminatoi tandem a freddo.

Queste applicazioni beneficeranno della precisione dell’ACS6080 per assicurare la qualità delle proprietà meccaniche, dello spessore e della finitura dell’acciaio.

La configurazione multidrive permette a un singolo pannello di controllare diversi motori in modo autonomo. I benefici includono una riduzione dello spazio occupato e un aumento dell’efficienza energetica, anche grazie alla capacità di riutilizzare l’energia generata durante le fasi di frenatura.

Per i laminatoi di finitura a caldo, la soluzione multidrive garantisce un funzionamento efficiente e un basso livello di armoniche. I multidrive offrono inoltre una maggiore affidabilità e costi di installazione ottimizzati.

L’impianto di Boden inizierà la produzione su larga scala nel 2026 ed è progettato per produrre 5 milioni di tonnellate di acciaio verde all’anno entro il 2030.