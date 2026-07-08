La digitalizzazione della gestione dei rifiuti sta entrando in una nuova fase. Con l’obbligo di adozione del formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (eFIR), in vigore dal 15 settembre nell’ambito del RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, molte aziende saranno chiamate a rivedere processi operativi che fino a oggi sono stati gestiti con modalità tradizionali.
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Dal formulario cartaceo all’eFIR: cosa cambia per le aziende con le novità in ambito Rentri
L’obbligo dell’eFIR per il Rentri trasforma la gestione dei rifiuti attraverso automazione e firma digitale. Molti provider si limitano però alla trasmissione del documento, tralasciando gli obblighi di legge sulla conservazione. Le soluzioni di Archiva Group coprono l’intero ciclo di vita documentale, garantendo piena conformità normativa.
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