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PHYSICAL AI

Fincantieri, Poste e Tim collaborano per portare la Physical AI nei cantieri

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Fincantieri avvia con Poste Italiane e Tim un progetto per applicare la Physical AI alla costruzione navale. Con Fincantieri Ontology le competenze produttive saranno tradotte in conoscenza utilizzabile dall’intelligenza artificiale, tra cloud protetto, sistemi locali e robotica

Pubblicato il 12 nov 2026
Collaborazione uomo-robot nel cantiere navale Immagine AI
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Fincantieri, Poste Italiane e Tim hanno annunciato una partnership per costruire una filiera nazionale della Physical AI da applicare alla cantieristica navale. Il progetto si chiama Fincantieri Ontology e punta a trasformare le competenze tecniche dei cantieri in conoscenza digitale utilizzabile dall’intelligenza artificiale, fino a collegare progettazione, organizzazione del lavoro e sistemi robotici.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
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