Fincantieri, Poste e Tim collaborano per portare la Physical AI nei cantieri

Fincantieri, Poste Italiane e Tim hanno annunciato una partnership per costruire una filiera nazionale della Physical AI da applicare alla cantieristica navale. Il progetto si chiama Fincantieri Ontology e punta a trasformare le competenze tecniche dei cantieri in conoscenza digitale utilizzabile dall’intelligenza artificiale, fino a collegare progettazione, organizzazione del lavoro e sistemi robotici.