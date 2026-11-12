Fincantieri, Poste Italiane e Tim hanno annunciato una partnership per costruire una filiera nazionale della Physical AI da applicare alla cantieristica navale. Il progetto si chiama Fincantieri Ontology e punta a trasformare le competenze tecniche dei cantieri in conoscenza digitale utilizzabile dall’intelligenza artificiale, fino a collegare progettazione, organizzazione del lavoro e sistemi robotici.
PHYSICAL AI
Fincantieri, Poste e Tim collaborano per portare la Physical AI nei cantieri
Fincantieri avvia con Poste Italiane e Tim un progetto per applicare la Physical AI alla costruzione navale. Con Fincantieri Ontology le competenze produttive saranno tradotte in conoscenza utilizzabile dall’intelligenza artificiale, tra cloud protetto, sistemi locali e robotica
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