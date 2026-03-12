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Deloitte rafforza la collaborazione con Nvidia per portare la physical AI dalla prototipazione alla produzione su scala

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L’azienda ha deciso di rafforzare la collaborazione con Nvidia per supportare aziende e governi nell’adozione di applicazioni di Physical AI. L’obiettivo è quello di offrire alle organizzazioni un percorso scalabile per portare più rapidamente i sistemi intelligenti in produzione su larga scala attraverso la simulazione, grazie all’integrazione della piattaforma full-stack di Physical AI di Nvidia con l’esperienza settoriale di Deloitte.

Pubblicato il 12 mar 2026
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Deloitte annuncia l’espansione della collaborazione con Nvidia per offrire soluzioni di Physical AI di nuova generazione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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