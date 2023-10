L’evoluzione di Mind, la piattaforma di Industrial IoT di Goglio

Goglio, azienda specializzata nel packaging flessibile che progetta e sviluppa sistemi completi per l’imballaggio fornendo laminati, valvole e capsule, linee di confezionamento e servizi di customer care avanzati, ha aggiornato in maniera significativa la sua piattaforma per l’Industrial Internet of Things Mind, che integra la piattaforma di monitoraggio delle linee di confezionamento Mind e quella documentale e di training Mind Care.

La nuova piattaforma, che sarà disponibile da gennaio 2024, permetterà di controllare in tempo reale il consumo e l’usura dei componenti della macchina in relazione alle prestazioni, arrivando anche a gestire la manutenzione delle linee in un unico strumento.

Progettata e realizzata nel 2016, la piattaforma Mind si è evoluta negli anni, anticipando le esigenze del mercato in cui Goglio opera. Ad oggi in tutto il mondo sono connesse alla piattaforma più di 170 linee dei più importanti player. La piattaforma permette il monitoraggio in tempo reale delle linee di confezionamento e degli impianti, anche attraverso app mobile.

Dal 2024 l’offerta di servizi avanzati basati su Mind si amplierà mettendo ancora di più l’utente al centro: il sistema sarà infatti in grado di integrarsi perfettamente con gli applicativi IT già presenti in azienda e migliorerà la user experience grazie a soluzioni personalizzate e scalabili, adatte a tutti i clienti, dai più grandi ai più piccoli.

Piattaforma Mind, le novità dell’ultima release

Le innovazioni presentate permetteranno di analizzare processi produttivi e decisionali basandosi su criteri “data driven”.

Uno dei principali strumenti lato produttivo e manutentivo sarà il CMMS, ovvero il Sistema di Gestione Computerizzata della Manutenzione, dedicato all’analisi, alla verifica e al monitoraggio in tempo reale dell’expected lifetime dei vari componenti della linea.

Il sistema, inoltre, consentirà di identificare le parti di ricambio direttamente dalla piattaforma, trovando sempre il componente corretto e aggiornato. La piattaforma raccoglierà i dati degli interventi sulla linea e permetterà di certificarli in modo diretto.

Sempre sul fronte della manutenzione, la seconda parte del 2024 sarà caratterizzata dall’implementazione di algoritmi di intelligenza artificiale, utili a valutare il funzionamento dell’impianto, così da poter intervenire prima del verificarsi di un guasto o di una rottura ottimizzando la produttività della linea.

In ottica di tracciamento, l’intero Sistema di Goglio verrà implementato grazie al modulo fres-co System+. Il “fres-co System” rappresenta da sempre il cuore dell’offerta Goglio e con questa evoluzione sarà possibile sfruttare al massimo la sinergia tra laminati e linee di confezionamento per ottenere i più alti livelli di efficienza possibili.

Un codice inciso sull’anima sulla quale viene avvolto il materiale identifica la bobina in modo univoco e la lettura di questo codice consentirà

di visualizzare sulla macchina e su Mind tutte le informazioni riguardanti il materiale, permettendo ad esempio di adeguare i parametri produttivi in base al tipo di laminato, correlarne le caratteristiche alle prestazioni della linea nonché raccogliere preziose informazioni per ottimizzare la formulazione dei materiali in ottica di miglioramento continuo.

Una piattaforma per la sostenibilità

Nella nuova piattaforma Mind di Goglio, la centralità dell’utente emerge soprattutto per le funzionalità sempre più tailor-made, primo su tutti il customer care. Infatti, Goglio ha già adottato un sistema di help desk avanzato, collegato alle macchine, con diagnostica e servizi basati sui dati di utilizzo e funzionamento e pacchetti per assistenza da remoto che sfruttano il monitoraggio dettagliato dell’impianto.

Le innovazioni proposte permetteranno di ottenere una maggiore efficienza produttiva e di conseguenza di ridurre i costi di fermo impianto, risparmiando tempo grazie all’ottimizzazione dei processi e al supporto rapido e puntuale.

Con il rilascio della nuova piattaforma sarà integrato anche il modulo di energy management, che aiuterà nella gestione dei consumi energetici rendendo la linea sempre più sostenibile.