Maxfone entra nell’ecosistema dell’innovazione 4.0 promosso dal Competence Center Smact

Maxfone, società specializzata in big data analytics e soluzioni di Intelligenza Artificiale con sedi a Verona, Milano e Austin, si unisce all’Innovation Ecosystem, il programma di partnership lanciato da Smact, il Competence Center del Nordest per supportare le imprese, soprattutto le piccole, nel processo di transizione digitale. L’obiettivo della partnership è mettere a sistema le eccellenze 4.0 e creare meccanismi virtuosi di “contaminazione” tra provider di tecnologie, end user, atenei e centri di ricerca.

La collaborazione tra Smact e Maxfone si concentra sulle soluzioni IoT e Big Data Analytics come strumenti strategici per la transizione digitale e sostenibile delle imprese in ottica 4.0. Grazie alla piattaforma integrata per l’industria 4.0, IDA (IoT Data Analytics), che monitora tutti i parametri di produzione per avere sotto controllo in tempo reale i processi industriali, le attrezzature di macchina, i fermi macchina, i consumi energetici e di aria compressa, le piccole e medie imprese possono sfruttare al meglio le potenzialità offerte dall’Intelligenza Artificiale per crescere.

La piattaforma IDA sarà integrata nelle Live Demo di Smact, i dimostratori di tecnologie 4.0 già operativi nelle tre regioni del Triveneto (a Padova, Verona, Rovereto, Bolzano e in Friuli Venezia Giulia). L’ingresso di Maxfone nell’ecosistema di innovazione Smact aggiunge competenze alla compagine, che si caratterizza sempre di più come un network in grado di generare valore per le PMI che vogliono digitalizzare i loro processi, prodotti e servizi.

Lo Smact Innovation Ecosystem

Lo Smact Innovation Ecosystem è un programma di partnership che si articola su quattro livelli a integrazione crescente: Cloud, Edge, Core e Startup. Completato alla fine del 2020, il programma è già stato sottoscritto da più di 60 realtà tra end user, provider di soluzioni tecnologiche e atenei/centri di ricerca. Aderendo all’Ecosystem di Smact i partner possono usufruire di diversi benefici concreti tra i quali: contatti con tutte le università e centri di ricerca del Triveneto, accesso a corsi di formazione di primo livello, eventi di networking, supporto nella partecipazione a bandi, accesso a competenze specifiche in determinate verticali. Ma potranno anche esporre le loro soluzioni tecnologiche nelle Live Demo di Smact, dimostratori 4.0 diffusi nei territori che permettono di vedere e toccare con mano il potenziale della digital transformation.

Matteo Faggin, direttore generale di Smact, dichiara: “L’ingresso di Maxfone nell’ecosistema di innovazione SMACT aggiunge competenze alla nostra compagine, che si caratterizza sempre di più come un network in grado di generare valore per le PMI che vogliono digitalizzare i loro processi, prodotti e servizi. I dati generati dalla digitalizzazione dei processi produttivi possono essere utilizzati per migliorare le performance aziendali, ad esempio con la manutenzione preventiva e predittiva, o ancora nel settore della sostenibilità ambientale in funzione energy management. Sarà fondamentale il contributo di competenze di Maxfone in questi ambiti, grazie anche a casi di applicazione concreta che saranno portati dentro le nostre Live Demo”.

Paolo Errico, Ceo di Maxfone, aggiunge: “Smact, con le sue Live Demo che adotteranno le nostre soluzioni di AI, rappresenta lo spazio ideale dove mostrare in modo pratico e semplice come poter gestire i processi attraverso l’analisi dei dati e migliorare le performance. Non solo: entrambi i team collaboreranno con il mondo accademico per sviluppare soluzioni ancora più avanzate di machine learning e generative AI in grado di gestire le manutenzioni predittive e suggerire nuove metodologie di processo”.