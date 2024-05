PTC lancia Creo 11 e Creo+: progettazione più semplice e rapida grazie ad AI e Cloud

PTC ha annunciato il rilascio dell’undicesima edizione del suo software di Computer-Aided Design (CAD) Creo, insieme alla nuova versione di Creo+, la versione del CAD in modalità as-a-service.

Creo offre strumenti avanzati che permettono una progettazione più efficace e veloce. La versione 11 della soluzione apporta miglioramenti nella gestione dei cablaggi dei componenti elettrici, nei materiali compositi, nella Model-Based Definition e nello sviluppo dei prodotti basato sulla simulazione.

“Creo 11 e Creo+ includono miglioramenti di cui i progettisti potranno avvalersi quotidianamente”, spiega Brian Thompson, General Manager della divisione Creo, PTC.

“Grazie ai miglioramenti che l’intelligenza artificiale ha permesso di apportare al nostro motore di progettazione generativa e alla simulazione integrata basata su Ansys, Creo 11 permetterà ai clienti di sfruttare le potenzialità della simulazione già nelle prime fasi del processo di sviluppo, con risultati migliori in termini di time-to-market, qualità del prodotto e riduzione dei costi di produzione. Gli investimenti di PTC si sono concentrati in particolar modo sulla model-based definition (MDB), la progettazione dei sub-assiemi elettrici, la progettazione dei materiali compositi e l’advanced manufacturing”, aggiunge.

Creo 11, le funzionalità e i vantaggi della soluzione

Creo 11 rappresenta un passo in avanti significativo per i clienti di PTC, offrendo una serie di benefici che toccano diversi aspetti del processo di progettazione e produzione.

In termini di usabilità e produttività, le migliorie che hanno riguardato l’ambiente di modellazione includono la gestione degli assiemi (multibody), i flussi di progettazione delle parti, che sono stati ulteriormente semplificati, le funzioni Shrinkwrap per l’assemblaggio delle varie parti del modello, e il calcolo automatico del volume confezionabile al fine di determinare il packaging ottimale.

La versione 11, inoltre, potenzia le funzioni di progettazione dei cablaggi, rendendo più semplice l’integrazione tra i mondi ECAD e MCAD per soddisfare la crescente importanza che l’elettrificazione riveste nelle attività di progettazione. I clienti possono ora utilizzare strumenti per gestire con precisione gli ancoraggi dei cablaggi, la posizione dei componenti elettrici e disporre di una migliore visione d’insieme. Altre funzioni ECAD, come il controllo della trasparenza, migliorano la visibilità a livello dei layer che compongono gli stack-up delle PCB.

In aggiunta, sono state introdotte numerose migliorie che riguardano la progettazione, la simulazione e la produzione di parti in materiali compositi, al fine di soddisfare i crescenti bisogni dei progettisti che sempre più spesso si avvalgono di questo tipo di materiali.

Importanti novità anche per i tool di Model-Based Definition: avvalendosi di strumenti che sono stati ulteriormente potenziati, i progettisti possono creare modelli 3D contenenti tutti i dati necessari alla definizione del prodotto in tabelle molto semplici, i cui contenuti, le indicazioni sui parametri e i riferimenti semantici possono essere facilmente letti non solo dagli operatori, ma anche dalle macchine.

Creo 11 introduce nuove capacità di progettazione che sfruttano i risultati della simulazione, efficientando ulteriormente le fasi di ideazione, sviluppo e convalida dei progetti. La progettazione generativa di Creo ha introdotto miglioramenti che hanno riguardato l’abbassamento del limite dimensionale minimo degli elementi, il supporto della capacità di carico dei cuscinetti e la gestione dei vincoli di simmetria planare.

Infine, sono state introdotte alcune nuove funzionalità di manifattura additiva e sottrattiva migliorano l’efficienza e la versatilità dei processi di produzione. Gli ultimi aggiornamenti consentono di creare strutture reticolari di maggiore efficacia e di effettuare lavorazioni in modo più fluido, tra cui la fresatura a 4 assi e la tornitura.

Creo 11 include tutte le funzionalità delle precedenti versioni. La soluzione sarà ufficialmente presentata dall’azienda il 15 maggio nel corso di un evento dedicato.

Da PTC anche una nuova versione di Creo+

Oltre al rilascio di Creo 11, PTC ha annunciato anche l’ultima versione di Creo+. Con Creo+ gli utilizzatori possono sfruttare le potenti e comprovate funzionalità di Creo in modalità SaaS combinate con strumenti cloud, che migliorano le attività di progettazione collaborativa e semplificano quelle di amministrazione dei tool CAD.

Creo+ è 100% compatibile con l’ultima versione on-premise di Creo e, essendo implementato sulla sua stessa tecnologia di base, per la condivisione dei dati non necessita di alcun cambio di formato o traduzione.