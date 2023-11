Ethercat Technology Group (ETG) celebra il suo 20º anniversario

Ethercat Technology Group (ETG) celebra in questi giorni il suo 20º anniversario, ripercorrendo la sua storia e tappe che hanno portato Ethercat ad essere la tecnologia più utilizzata per il motion Control in ambito industriale.

L’associazione è stata lanciata con 33 membri fondatori presso la fiera SPS/IPC/Drives di Norimberga nel novembre 2003. Fin dall’inizio, l’obiettivo dell’associazione è stato divulgare e promuovere la tecnologia Ethercat a livello mondiale, con l’obiettivo di renderla utilizzabile per tutti.

Sin dall’inizio, l’ETG ha riunito utenti finali provenienti da diverse industrie, costruttori di macchine e fornitori di tecnologie di controllo avanzate. Nel 2023, in occasione del 20º anniversario della tecnologia, l’Ethercat Technology Group ha pubblicato per la prima volta i dati sul numero di nodi. Senza contare i dispositivi modulari come i terminali bus, a fine 2022 sono state vendute quasi 60 milioni di chip Ethercat, con i chip multi-protocollo conteggiati solo in base alla quota di mercato di Ethercat.

L’evoluzione dell’associazione

I membri utenti dell’ETG provengono da molte diverse industrie, garantendo così che Ethercat sia ottimamente preparato per una vasta gamma di applicazioni. Grazie al loro feedback qualificato, i partner di sistema hanno assicurato che l’integrazione dei componenti hardware e software in tutte le classi di dispositivi richieste sia facile. Presto, università e istituti di ricerca si sono uniti e hanno iniziato a utilizzare Ethercat per l’insegnamento e una vasta gamma di progetti di ricerca.

L’ETG è rapidamente diventata la più grande associazione di bus di campo al mondo. Dopo appena 5 anni, aveva già superato la quota dei 1.000 membri, con membri che includono aziende, università ed organizzazioni, ma non individui. La crescita si è poi accelerata ulteriormente: nel 2014 contava 3.000 membri e nel 2018 5.000. Oggi l’associazione conta quasi 7.500 membri provenienti da 74 paesi e continua a crescere rapidamente, con quasi 500 nuovi membri ogni anno.

Fondata e con sede a Norimberga, l’ETG ha aperto uffici negli Stati Uniti, in Cina, in Giappone e in Corea già nel 2007. I Centri di Test di Conformità sono stati aperti nel 2009. Fin dall’inizio, l’ETG ha supportato i propri membri con workshop gratuiti, software e assistenza nell’implementazione della tecnologia. Tra le attività più popolari dell’associazione possiamo citare i Plugfest, che per ben 59 volte hanno visto riunirsi sviluppatori in eventi di più giorni per testare l’interoperabilità dei dispositivi in Europa, Asia e Nord America.

L’evoluzione della tecnologia Ethercat

Nei numerosi gruppi di lavoro tecnici, i membri dell’ETG continuano a sviluppare Ethercat, sempre con la premessa che la tecnologia debba essere espansa in modo retrocompatibile, ma non può essere modificata. Pertanto, esiste una sola versione di Ethercat e i dispositivi attuali possono essere utilizzati nei sistemi progettati a partire dal 2004, senza problemi.

Nel 2005 è stata aggiunta la tecnologia di sicurezza su Ethercat con FSoE (Fail Safe over Ethercat), che soddisfa i requisiti delle norme IEC 61508 e IEC 61784. L’estensione integra la comunicazione critica per la sicurezza nel sistema ed è adatta per applicazioni fino a SIL 3. La Sicurezza su Ethercat è anche stabile: come unico protocollo di sicurezza Industrial Ethernet, non è stato necessario modificarlo per soddisfare i requisiti più rigorosi delle norme.

Nel 2016 è stata introdotta Ethercat P (Ethercat + Power), un’estensione della tecnologia Ethercat per il cablaggio, dove la lettera “P” sta per “Power” e consente di utilizzare il cavo Ethernet standard a quattro fili non solo per i dati, ma anche per due alimentazioni isolate e commutabili individualmente da 24 V/3 A. L’estensione ha reso possibile collegare in cascata diversi dispositivi Ethercat, il che significa che è sufficiente un solo cavo per connettere e alimentare i dispositivi di campo.

Con Ethercat Gsi estende lo spettro di applicazione di Ethercat a dispositivi con requisiti di larghezza di banda particolarmente elevati senza sostituire la tecnologia robusta e collaudata a 100 Mbit/s.

L’apertura della tecnologia ha portato non solo a specifiche dell’associazione, ma anche a numerosi standard nazionali e internazionali. Ethercat e la Sicurezza su Ethercat sono standard internazionali IEC, norme nazionali in Cina e Corea, standard SEMI per l’industria dei semiconduttori e l’ETG è un partner di standardizzazione ufficiale di IEC e IEEE.