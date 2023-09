Abb investe 280 milioni di dollari per ampliare la produzione di robot in Europa

Dopo aver significativamente esteso negli ultimi anni le proprie capacità produttive in Cina e negli Stati Uniti, ABB ha deciso di investire 280 milioni di dollari per costruire un nuovo Robotics Campus a Västerås in Svezia.

L’annuncio segna un importante passo avanti nella strategia Local for local del gruppo ABB. Il nuovo hub infatti produrrà i robot industriali destinati al mercato europeo.

Non solo produzione, a Västerås un Robotics Campus da 65.000 mq

Nel nuovo Robotics Campus, che occuperà complessivamente una superficie di 65.000 m2, lavoreranno i 1.300 dipendenti di ABB Robotics già presenti nel sito di Västerås.

L’inizio dei lavori è previsto per il 2024. La nuova struttura sostituirà i nove edifici che sono progressivamente stati costruiti dal 1974 a Västerås e che attualmente costituiscono le operazioni di robotica in Svezia.

La struttura non prevede solo la presenza di una nuova fabbrica, ma anche di uffici, di un centro di ricerca e sviluppo, un centro di esperienza e un centro di formazione per clienti e visitatori.

I nuovi impianti permetteranno ad ABB di ampliare la capacità produttiva del sito del 50%.

“L’investimento nel nostro nuovo campus è stato determinato dalla domanda dei clienti e dalle previsioni di crescita del mercato”, ha spiegato Björn Rosengren, CEO di ABB. “Dopo gli importanti investimenti in Cina e negli Stati Uniti, il nuovo stabilimento in Svezia rafforzerà le nostre capacità nel servire i nostri clienti in Europa con prodotti fabbricati localmente in un mercato in crescita. Già oggi circa il 95% dei robot venduti da ABB nella regione vengono prodotti qui. Si tratta di un forte impegno non solo nei confronti della nostra strategia local for local, ma anche nei confronti di tutti i nostri clienti nel settore della robotica in tutta Europa”.

“Il nostro Robotics Campus ci aiuterà a servire i nostri clienti in modo più efficiente e a supportare settori nuovi ed esistenti come quello automobilistico, elettronico, logistico, sanitario, e-commerce e farmaceutico per sbloccare tutto il potenziale dell’automazione”, ha detto Sami Atiya, Presidente della Business Area Robotica e Automazione Discreta di ABB.

Il concept del nuovo Robotics Campus

In questo video ABB mostra come sarà il nuovo Robotics Campus di Västerås in Svezia

Guarda questo video su YouTube