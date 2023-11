Dalla movimentazione alla pallettizzazione: i robot di ABB per l’automazione nel Food & Beverage

La crescita della robotica nel mondo è inarrestabile e ha rivoluzionato molteplici settori industriali. L’alimentare non fa eccezione: l’impiego di robot in questo campo ha portato a notevoli miglioramenti in termini di efficienza, precisione e sicurezza, trasformando la produzione, la preparazione e la gestione degli alimenti.

I robot possono eseguire diverse tipologie di processi: imballaggio e packaging, prelievo e posizionamento dei prodotti nei contenitori (ottimizzando gli spazi disponibili ed evitando il danneggiamento delle confezioni), smistamento delle materie prime ed etichettatura (ispezionando la merce grazie all’impiego di sistemi di visione).

I robot svincolano inoltre gli operatori da attività ripetitive o pesanti, svolgendole ad alta velocità e persino in condizioni estreme (temperatura, umidità, rumore ecc.). Opportunamente integrati, consentono di risparmiare spazio in azienda, riducendo i costi di produzione, migliorando la pulizia, la sicurezza e l’efficienza dei processi.

Sono molteplici gli aspetti che rendono i robot ideali per rispondere alle dinamiche dei mercati odierni, che chiedono flessibilità e produttività ai massimi livelli. Il Food & Beverage non fa eccezione.

“I robot giocano un ruolo significativo nell’affrontare le sfide della produzione alimentare moderna, tra cui la necessità di produrre in modo più sostenibile, migliorare la tracciabilità degli alimenti e garantire la sicurezza alimentare. – sottolinea Stefano Verricelli, Sales Responsible Packaging Applications di ABB – In ABB Robotics insieme ai robot forniamo la nostra expertise a partner, costruttori di impianti e system integrator per sviluppare soluzioni in grado di rispondere alle aspettative dei clienti. Per quanto importanti, i robot rappresentano infatti solo un tassello di un quadro più complesso composto anche dallo studio del progetto, dall’installazione e configurazione, senza dimenticare gli accessori, il training, la manutenzione e l’assistenza a 360°. In altre parole, è anche grazie a queste figure professionali se il robot può diventare un asset strategico in qualsiasi ambito operativo”.

I robot ABB per il Food & Beverage

ABB Robotics da sempre affianca i costruttori di impianti per il Food & Beverage con la propria gamma completa di robot industriali, collaborativi, antropomorfi, Scara, Delta e AMR, adatti sia per la parte di processo (dove performance e standard igienici richiesti sono elevati), sia nel fine linea.

Nel settore alimentare vengono utilizzati principalmente robot industriali a 4 assi, utili per prelevare e spostare i prodotti senza la necessità di ruotarli nello spazio. Sono modelli che si caratterizzano per flessibilità e versatilità nell’automazione di una vasta gamma di applicazioni industriali, quali il packaging automatizzato, il prelievo, il confezionamento e la pallettizzazione.

IRB 460, ad esempio, è un robot per pallettizzazione la cui velocità e l’ingombro ridotto lo rendono ideale per l’inserimento in linee di confezionamento esistenti. È in grado di ridurre i tempi di lavorazione e di incrementare la produttività di fine linea. Dotato del software di controllo Quick-Move e TrueMove per assicura che la pallettizzazione sia eseguita con movimenti fluidi ed elevata precisione del percorso, consente di manipolare anche i prodotti più delicati con la massima cura.

IRB 360 è invece la soluzione ideale per le industrie alla ricerca di automazione flessibile, quali le operazioni di prelievo e rilascio o di assemblaggio. Tra le principali caratteristiche che contraddistinguono questo modello, vale la pena citare la flessibilità alle alte velocità, la capacità di carico di 3 kg, le eccellenti prestazioni di tracking e il software di visione integrato. È disponibile anche nella versione in acciaio inox certificata IP69K per applicazioni wash down, come la movimentazione di carni e latticini. La configurazione dell’applicazione diventa molto semplice grazie al software PickMaster, che aiuta a impostare le funzioni di visione e offre gli strumenti applicativi necessari per migliorare l’efficienza del picking ad alta velocità.

Non solo robot industriali

L’industria alimentare sta iniziando a beneficiare del supporto dei robot collaborativi e semi-collaborativi. Anche in questo caso, ABB è al fianco delle aziende con soluzioni all’avanguardia come Swifti CRB 1300 e GoFa.

Swifti CRB 1300 è un robot industriale con capacità collaborative che può essere utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni di produzione e movimentazione dei prodotti, gestione delle macchine, pallettizzazione e pick&place. Si tratta di un robot innovativo che fonde i vantaggi dei robot industriali e dei modelli collaborativi, creando così una nuova categoria di robot “ibridi”.

Swifti CRB 1300 combina velocità, sicurezza e precisione grazie al laser scanner integrato con il software di sicurezza collaborativa SafeMove di ABB, che consentono di realizzare una collaborazione sicura senza lo spazio e i costi associati all’installazione di recinzioni o di altre barriere fisiche.

Se il laser scanner rileva un lavoratore all’interno dell’area operativa di Swifti CRB 1300, infatti, il software SafeMove rallenta automaticamente il robot o lo arresta completamente. Quando il lavoratore si allontana, il movimento viene ripristinato, tornando alla massima velocità e alla piena produttività solo quando l’area di lavoro è completamente libera.

GoFa è un cobot a 6 assi progettato per lavorare in sicurezza al fianco dell’operatore. Di facile installazione e utilizzo, può essere sfruttato in applicazioni quali movimentazione di materiali, assemblaggio di componenti e imballaggio.

Progettato per gestire carichi utili importanti (fino a 5, 10 o 12 kg a seconda del modello), GoFa dispone di sensori di coppia integrati in ciascuna delle sue articolazioni per una perfetta gestione delle forze e per un controllo ottimale in caso di contatto accidentale, arrestandosi immediatamente.

La geometria arrotondata dei suoi componenti, l’assenza di punti di presa/intrappolamento e la sicurezza certificata Categoria 3, PL d lo rendono perfetto per lavorare fianco a fianco con gli operatori.

ABB Robotics a Cibus Tec 2023

Molti i robot ABB presenti a Cibus Tec 2023, impegnati in applicazioni reali come il pick&place e la manipolazione all’interno degli stand di costruttori di macchine e linee per il mondo alimentare.

A seconda della tipologia di attività da svolgere, è particolarmente apprezzata la certificazione di alcuni modelli per lavorare anche in prossimità o a contatto diretto con il cibo.

Packaging veloce e sicuro

Aronpak, società parte di Ing.A.Rossi Impianti Industriali Srl, è specializzata nella produzione di linee di confezionamento ad elevata tecnologia. Progetta e produce macchine e linee automatiche per la pallettizzazione e la depallettizzazione, il riempimento e la chiusura nei settori dell’industria alimentare, delle bevande, nel chimico e negli scatolifici.

Nella linea presentata in fiera, un robot Swifty CRB1300 era impegnato nel riempimento di confezioni bag-in-box.

Questo modello unisce le performance tipiche dei robot industriali alla modalità collaborativa in presenza di operatori nel proprio campo d’azione. Il risultato è una elevata velocità di esecuzione dei task, unita alla massima sicurezza per le persone. Un altro vantaggio particolarmente apprezzato è la possibilità di programmazione semplificata guidando manualmente la testa del robot in modalità apprendimento.

A valle lungo la medesima linea, a un robot IRB 4600 era affidato l’incartonamento di buste di ingredienti in formati industriali. Pur essendo molto compatto in relazione allo sbraccio operativo, IRB 4600 si rivela una soluzione potente, veloce e robusta, adatta a svolgere il proprio compito anche con payload importanti.

Tecnologia su misura per la produzione di burrate

Marotta Evolution è un’azienda specializzata nella realizzazione di soluzioni per l’automazione della produzione di burrate. Per la sua produzione, Marotta Evolution propone diverse soluzioni: Mevo Smart, che consente di produrre fino a 400 burrate all’ora, e Mevo Fast, impianto a 3 linee per 1.200 pezzi/ora. Tra i punti di forza, la possibilità di realizzare una gamma di prodotti da 50 a 400 grammi, con un ampio margine di personalizzazione della grammatura e delle caratteristiche del prodotto.

Per il processo di carico delle palline di mozzarella sulla macchina viene utilizzato il robot IRB360 FlexPicker versione Hygienic (FDA Certified). È rapido nel trasferimento della burrata verso la postazione di riempimento della stracciatella, dolce nel posizionamento ed estremamente veloce nel ritorno per il ciclo successivo.

La produzione automatizzata senza l’intervento manuale dell’operatore consente di ridurre le possibilità di contaminazione del prodotto e ne allunga la data di scadenza. Inoltre, in questo modo si riesce a rendere omogeneo il prodotto, mantenendo la forma tradizionale e un peso perfettamente definito.

Isole pallettizzate compatte, flessibili e facilmente trasportabili

Landi Automazione è una realtà che offre diverse tipologie di macchine e impianti per i più svariati settori, tra i quali quelli del Packaging e del Food & Beverage. Tra le soluzioni proposte, stanno riscuotendo grande interesse le isole di palettizzazione con ausilio di robot industriali antropomorfi. Tutte le soluzioni sono studiate e personalizzate sulle necessità del cliente, che potrà così contare sulla flessibilità e sull’efficienza desiderate.

A Cibus tec è stata presentata una soluzione per la pallettizzazione di sacchi di farina sfruttando il robot IRB460 a 4 Assi dotato di Safemove Pro, che consente di gestire volumi elevati in modo efficiente e con frequenti cambi di produzione.

Il cabinet integrato sotto al robot rende l’impianto facilmente spostabile all’interno dell’azienda utilizzando un semplice forklift, il tutto senza necessità di ricalibrazione grazie ai riferimenti pallet e di presa prodotto.

Utile inoltre la possibilità di accedere al pallet finito senza aprire cancelli fisici, grazie alle barriere fotoelettriche o al laser scanner (safety device) che rallentano o fermano l’attività del robot, ripristinando poi il ciclo con la semplice pressione di un pulsante.

Fusti e tappi, per ognuno il giusto robot

Bondani è una realtà specializzata negli impianti di movimentazione, incartonamento e palettizzazione nel settore alimentare. Integratore storico di ABB, si occupa dello studio delle zone di riempimento e di preparazione, della progettazione dell’organo di presa e del basamento per il robot.

Per le esigenze di movimentazione di scatole, nel proprio stand a Cibus Tec Bondani ha esposto un robot pallettizzatore a 4 Assi IRB460 pensato per la gestione di fusti di vino. Nonostante il peso del prodotto da movimentare, il robot assicura elevata velocità e accuratezza si posizionamento.

A un robot collaborativo modello GoFa era invece affidato il compito di tappare e sigillare i fusti. Estremamente compatto, le funzionalità collaborative consentono agli operatori di interagire con il robot o di circolare nelle sue immediate vicinanze senza interromperne il lavoro. La flessibilità operativa e la semplice programmazione permettono di gestire più magazzini tappi in parallelo.