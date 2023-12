I progressi di Tesla Optimus, il robot umanoide di Tesla

Tesla ha presentato la seconda generazione del suo robot umanoide Optimus, noto anche come Tesla Bot. L’azienda ha dato l’annuncio attraverso un post sul social media X, con un video che mostra tutti i miglioramenti apportati rispetto alla prima versione.

Tesla Bot era stato annunciato al pubblico nel corso del Tesla AI Day 2021 proprio da Elon Musk, che aveva spiegato come attraverso questo robot umanoide la robotica avrebbe ricoperto un ruolo sempre più importante nella vita quotidiana delle persone, svolgendo diversi compiti – dalla movimentazione dei carichi pesanti alle commissioni domestiche –, senza aver bisogno di troppe istruzioni.

L’anno seguente l’azienda aveva mostrato, sempre nel corso del suo evento dedicato all’AI, il primo prototipo del Bot, continuando ad aggiornare il pubblico sui progressi compiuti nei mesi seguenti.

Nel video con cui l’azienda ha presentato Tesla Optimus Gen 2 si vede il robot umanoide muoversi in maniera estremamente fluida e naturale, ballare a tempo di musica, svolgere esercizi di allenamento e maneggiare con cura e delicatezza un uovo.

— Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) December 13, 2023