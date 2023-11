Non solo cobot, ABB estende la programmazione guidata con il wizard ai robot industriali

ABB Robotics ha esteso il campo di applicazione del software gratuito Wizard Easy Programming ai robot industriali a sei assi alimentati da un controllore OmniCore, oltre che ai robot collaborativi.

L’integrazione permette alle aziende di rispondere alla scarsità di manodopera qualificata e alla crescente domanda di un software di programmazione semplice e facile da usare per i loro parchi robot.

Creare applicazioni robotiche senza alcuna formazione preliminare

Wizard Easy Programming utilizza un approccio alla programmazione grafico, senza codice, drag-and-drop, progettato per semplificare lo sviluppo di applicazioni robotiche.

Il software aiuta gli utenti di robot, sia esperti che alle prime armi, a sviluppare applicazioni in pochi minuti, un’attività che in genere richiede una settimana di formazione e un’altra di sviluppo. Da quando è stato rilasciato per la prima volta nel 2020, Wizard Easy Programming è stato ampiamente adottato in una serie di applicazioni che utilizzano il portafoglio di robot collaborativi di ABB, che comprende le famiglie di cobot Yumi, SwiftITM e GoFa.

Il software aiuta gli operatori senza alcuna formazione preliminare a sviluppare applicazioni robotiche come la saldatura ad arco o la manutenzione di macchine. Inoltre, aumenta la flessibilità operativa, consentendo agli utenti di modificare i programmi esistenti e i blocchi pre-programmati che controllano vari comportamenti, dai movimenti del robot alle istruzioni di segnale e al controllo della forza, attraverso la sua intuitiva interfaccia grafica.

Creazione efficiente di codice personalizzato per applicazioni specifiche per ogni caso d’uso

Per utenti esperti e principianti, Wizard Easy Programming è dotato di Skill Creator, uno strumento che aiuta gli integratori di sistema e altri utenti esperti a creare in modo efficiente blocchi Wizard personalizzati e specifici per le applicazioni da utilizzare con i propri clienti.

Skill Creator può semplificare la creazione di attività altamente specifiche come la manutenzione di macchine e la saldatura e di applicazioni complesse come le ispezioni mediche. Inoltre, i partner dell’ecosistema che sviluppano accessori come pinze, alimentatori e telecamere avranno accesso a uno strumento digitale per condividere le funzionalità specifiche dei prodotti, indipendentemente dal tipo di robot su cui saranno installati.

Wizard Easy Programming è preinstallato su tutti i cobot e sui nuovi robot industriali a sei assi alimentati da OmniCore, la famiglia di controllori per robot di ABB che garantisce un risparmio energetico medio del 20% e rende le implementazioni a prova di futuro grazie alla connettività digitale integrata e alle oltre 1000 funzioni scalabili.