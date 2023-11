ABB Robotics amplia la gamma di robot SCARA con i nuovi IRB 930

ABB Robotics potenzia la gamma di robot SCARA industriali con l’introduzione dell’IRB 930. Questo nuovo modello, disponibile in tre versioni capaci di gestire carichi da 12 kg (due modelli) e 22 kg (un modello), è stato sviluppato per rispondere alle esigenze sia dei mercati tradizionali che di nuove applicazioni, dall’elettronica per l’automotive ai pannelli solari.

L’IRB 930 si aggiunge all’IRB 910INV, all’IRB 920 e all’IRB 920T per completare la gamma dei robot SCARA ABB per applicazioni con carichi utili da 3 kg a 22 kg.

Valori di carico da record per uno SCARA

L’IRB 930 è stato progettato per operazioni di pick and place e assemblaggio veloce nel packaging o in produzione, dove sono richieste operazioni ad alta velocità e ripetibilità ma anche carichi utili elevati.

Le sue tre varianti offrono il carico utile più alto tra tutti i robot SCARA della sua classe. In particolare, la versione da 22 kg consente un incremento del 10% della produttività gestendo un maggior numero di pezzi pesanti contemporaneamente.

L’IRB 930 offre anche un notevole aumento del 200% della forza di spinta verso il basso (con una forza massima di 250N), rendendolo perfetto per operazioni ad alta intensità di forza come l’avvitamento e le attività di assemblaggio necessarie quando si lavora con componenti come batterie, pannelli di visualizzazione e moduli solari.

Il nuovo IRB 930 è gestito dal controller OmniCore di ABB che offre un controllo del movimento superiore grazie a TrueMove e QuickMove, oltre a connettività digitale integrata e funzionalità scalabili. Il controllo del movimento permette un tempo di ciclo di 0,38 secondi, con una deviazione ripetibile della posizione di soli 0,01 mm.

Come tutti i robot ABB dotati di questo controllore, è possibile configurare l’applicazione con il wizard semplificato.

