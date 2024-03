RoboDK e Comau annunciano una partnership per la simulazione robotica avanzata

Comau annuncia la nuova partnership con RoboDK, azienda specializzata nella simulazione robotica avanzata e nella programmazione offline. Una partnership che ha dato vita all’ultima versione del software Comau Roboshop Next Gen che si integra completamente con RoboDK, offrendo miglioramenti nella simulazione nel mondo dell’automazione.

Questa collaborazione rafforza la presenza di RoboDK nel mercato OEM, segnando un passo significativo come soluzione integrata, mentre gli utenti Comau potranno ora beneficiare direttamente di RoboDK grazie alla sua integrazione nella suite software Roboshop Next Gen dell’azienda.

Questa integrazione permette agli utenti di simulare e programmare facilmente i robot utilizzando funzioni avanzate CAD-to-path, importare modelli 3D, rilevare collisioni, integrarsi con assi esterni come torni e guide lineari, supportare più celle robotiche nello stesso progetto, migliorare l’integrazione con il software CAD/CAM e utilizzare funzioni avanzate di simulazione come nastri trasportatori e prensili.

Potenziamento della programmazione con la simulazione robotica avanzata

Ciò consente ai programmatori di utilizzare facilmente i robot Comau per applicazioni avanzate di produzione, come la lavorazione a controllo numerico o la stampa 3D. Oltre a questi vantaggi tecnici, la collaborazione tra le due aziende ha portato anche all’introduzione del supporto per la Simulazione Robotica Realistica (RRS), che permette di avere stime precise del percorso e del tempo ciclo.

Un progresso che mira a fornire alle aziende una chiara comprensione del comportamento del robot e dettagli precisi sul tempo ciclo, garantendo operazioni robotiche più efficienti e ottimizzate.

Utilizzando RoboDK sarà quindi possibile creare un programma in modo molto intuitivo. Successivamente, attraverso Roboshop Next Gen, può essere eseguito in una simulazione con un Controllo Virtuale e poi implementato su un vero robot.

“Siamo entusiasti di collaborare con Comau e portare le funzioni avanzate di simulazione di RoboDK al software Roboshop ad un prezzo imbattibile. Lavorando insieme, siamo riusciti a rendere la simulazione avanzata più accessibile”, commenta Albert Nubiola, CEO e fondatore di RoboDK.

“La nostra missione è costruire una piattaforma software dove gli utenti possono programmare qualsiasi braccio robotico utilizzando lo stesso software, democratizzando la simulazione e la programmazione dei robot. Collaborare con Comau, uno dei principali produttori di robot al mondo, rappresenta per noi un momento cruciale”, aggiunge.

RoboDK si distingue per un’offerta incentrata su strumenti moderni, integrazioni, prezzi competitivi e una serie di funzioni complementari – tra cui funzioni avanzate CAD-to-path, integrazioni con software CAD/CAM, controllo delle collisioni, evitamento della singolarità, calibrazione del robot e programmazione offline indipendente dalla marca.

Gli utenti hanno accesso a una vasta documentazione e librerie senza costi aggiuntivi. Inoltre, il sito web di RoboDK, la documentazione e il canale YouTube offrono una ricca collezione di tutorial.

“Comau ha recentemente lanciato l’ultima versione di RoboShop Next Gen, che permette ai nostri clienti e partner di programmare i nostri robot e simulare le loro funzionalità in modo facile e veloce”, commenta Alessandro Piscioneri, Responsabile del Product and Solutions Management.

“Grazie alla collaborazione con RoboDK, un’azienda veramente innovativa nella programmazione dei robot e nella simulazione 3D, è possibile per le aziende creare i loro ambienti virtuali e simulare le loro applicazioni in pochi minuti utilizzando il software Comau. È importante sottolineare che questa soluzione è rivolta sia ai programmatori esperti che ai neofiti nel tentativo di rendere la robotica più facile da progettare ed utilizzare. Questa è una priorità per noi ed stiamo investendo pesantemente in questa direzione”, aggiunge.