Il mercato dei robot mobili in forte crescita almeno fino al 2030

Il mercato dei robot mobili raggiungerà entro il 2030 un valore di 14 miliardi di dollari, crescendo di circa il 19% nel periodo 2024-2030: è quanto stima Interact Analysis.
Una previsione al ribasso (-12%) rispetto alle stime realizzate lo scorso maggio, conseguenza dell’effetto dell’incertezza tariffaria sugli investimenti.
Nonostante questo, i dati di Interact Analysis indicano che anche nel 2026 il settore dei robot mobili sarà in grado di attrarre gli investimenti delle aziende, superando significativamente il tasso di crescita medio annuo previsto del 2,4% per l’automazione fissa.
Per quanto riguarda le dinamiche interne al mercato, il rapporto rileva che si sta verificando una chiara transizione dai veicoli a guida automatica (AGV) ai robot mobili autonomi (AMR), con un calo previsto del fatturato degli AGV dal 33% circa del fatturato totale dei robot mobili nel 2024 al 20% nel 2030.
Indice degli argomenti
Robot mobili, la leadership di mercato della Cina è in erosione
L’ultimo rapporto di Interact Analysis sui robot mobili prevede che la quota cinese del mercato dei robot mobili scenderà dal 58% nel 2024 al 46% nel 2030, a fronte di un’accelerazione della crescita in altre regioni.
In questi anni, la Cina ha guidato l’adozione iniziale dell’automazione mobile, spinta dal sostegno governativo, dalla rapida crescita dell’e-commerce e da una vasta base manifatturiera.
Altri mercati stanno ora registrando una forte espansione, mentre per la Cina si prevede una stabilizzazione della domanda interna, che contribuirà a un calo della quota di ricavi della Cina nel settore dei robot mobili dal 36% al 27% nel periodo di previsione, a causa di un prezzo medio per unità inferiore.
I robot per il fulfillment dominano il mercato, ma il segmento dei carrelli elevatori mobili si rafforza
Si prevede che i robot dedicati all’evasione degli ordini (order fulfillment) rappresenteranno circa il 50% delle spedizioni entro il 2030, spinti dalla forte domanda nelle applicazioni di magazzino e nell’e-commerce.
I carrelli elevatori mobili costituiranno invece circa un terzo dei ricavi totali dei robot mobili, nonostante una quota inferiore sul volume complessivo delle spedizioni.
“Nonostante una quota di spedizioni più bassa, i carrelli elevatori – in particolare i carrelli AGV – generano i ricavi più elevati a causa dei prezzi premium”, spiega Ash Sharma, vice president research – robotics & warehouse automation di Interact Analysis.
“Entro il 2030, si prevede che i carrelli elevatori genereranno circa il 33% dei ricavi totali dei robot mobili, pur contribuendo solo per il 14% alle spedizioni.
Un dato che, spiega Sharma, sottolinea la loro importanza strategica e il loro potenziale di guadagno.
“Il segmento dei carrelli elevatori continua ad attrarre nuovi operatori e innovazione, con i fornitori che espandono i portafogli per includere i carrelli elevatori come parte di soluzioni integrate di automazione mobile”, conclude.