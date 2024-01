Con il motto “Energizing a sustainable industry” torna in scena dal 22 al 26 aprile 2024 la Hannover Messe, la fiera che, da sempre, si propone come un punto di incontro per le imprese, ma anche per le istituzioni, per discutere di innovazione al servizio del settore industriale. Ad inaugurare la fiera quest’anno, oltre al Cancelliere Olaf Scholz, ci sarà anche la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Hannover Messe, una fiera estesa su 15 padiglioni

Quest’anno la Hannover Messe si svilupperà su 15 padiglioni: nel padiglione 2 ci sarà il salone Future Hub; nel 3 e nel 4 il salone Engineered Parts & Solutions; nei padiglioni 5, 6, 7, 8, 9 e 11 il salone Automation, Motion & Drives; nei padiglioni 11, 12 e 13 il salone Energy Solutions e nei padiglioni 14, 15, 16 e 17 il salone Digital Ecosystems.

Di fatto dunque ben dieci padiglioni saranno dedicati all’Automazione e al Digitale e tre all’Energia.

Tecnologie da oltre 4.000 espositori

I trend al centro della manifestazione saranno: smart manufacturing, Industria 4.0, intelligenza artificiale, energia, AI e machine learning, produzione a zero emissioni, celle a combustibile e idrogeno.

A proporre tecnologie e soluzioni saranno oltre 4.000 espositori da tutto il mondo: si tratta di aziende dell’industria meccanica, elettrotecnica, elettronica e digitale, e del settore energetico che presenteranno le loro soluzioni mirate a un futuro più verde, dimostrando come automazione, digitalizzazione ed elettrificazione possano favorire la neutralità climatica.

Tra i nomi di spicco figurano fornitori globali di tecnologia quali Amazon Web Services, Bosch Rexroth, Google Cloud, Microsoft, Salzgitter AG, SAP, Schneider Electric e Siemens, oltre ad aziende come Beckhoff Automation, EBM-Pabst, Festo, ifm electronic, igus, LAPP, Pepperl+Fuchs, Pilz, Q-CELLS, Rittal, Turck, e WAGO.

Un volo diretto per i visitatori italiani della Hannover Messe

Sono attesi in fiera circa 200 espositori dall’Italia. Per quanto riguarda invece gli Italiani che vogliono visitare la fiera, quest’anno è disponibile un volo charter diretto che collega Verona con Hannover nei giorni 23, 24 e 25 aprile, con possibilità di visitare la fiera in giornata.

Paese partner, la Norvegia

La Norvegia è il Paese Partner di questa edizione della Hannover Messe: una scelta che consentirà di puntare i riflettori sugli ambiziosi obiettivi del Paese nordico in tema di sviluppo e diffusione di nuove soluzioni per la transizione industriale verde.

La Norvegia ha una ricca storia industriale ed è un affidabile produttore energetico. Queste prerogative, abbinate all’impegno del Paese ad accelerare la transizione verde, lo rendono particolarmente interessante come Paese Partner della fiera.

Nel pavilion dedicato alla Norvegia all’interno del padiglione 12, importanti aziende norvegesi dimostreranno prodotti e soluzioni per la transizione energetica e per un’industria sostenibile.

Calendario dei convegni e altre iniziative

In fiera ci saranno un forum dedicato a Idrogeno e celle a combustibile e ben 7 palchi dedicati alle conferenze.

I palchi sono dedicati ai seguenti temi: industrial transormation, Energy 4.0, Industria 4.0, Tech Transfer, 5G e Wireless industriale, Start-up industriali, Trade & Invest.

Your Future è invece l’iniziativa rivolta a giovani talenti per incoraggiare laureati, universitari e giovani professionisti a intraprendere carriere in ambiti quali Intelligenza Artificiale, ingegneria e robotica. Il programma dell’iniziativa prevede appuntamenti con potenziali datori di lavoro, visite guidate a espositori sponsor, informazioni sui programmi di tirocinio e formazione, networking con altri partecipanti.

Non mancherà il consueto appuntamento con l’Hermes Award, il più importante premio del mondo alla tecnologia industriale. Quest’anno il Premio verrà assegnato dal Ministro tedesco dell’istruzione e della Ricerca, Bettina Stark-Watzinger, il 21 aprile durante la cerimonia di inaugurazione della fiera.