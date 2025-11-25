Primo piano Politica industriale PNRR Incentivi Opinioni Interviste Robotica Automazione industriale Appuntamenti Podcast Innovation Books

politica industriale

Dazi, dumping e Green Deal: strategie export Made in Italy per trasformare la crisi in opportunità

Home Attualità
Indirizzo copiato

Il Made in Italy affronta la doppia pressione del dumping asiatico e del neoprotezionismo occidentale. Giovanni Bozzetti e Mario Pozza analizzano come la riconfigurazione dei mercati internazionali imponga nuove strategie export Made in Italy e un ripensamento del ruolo dell’Europa

Pubblicato il 25 nov 2025
strategie_export_made_in_italy_innovationpost

La competizione globale è tornata a essere geopolitica. Per Giovanni Bozzetti, Presidente della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano — intervenuto durante il Made in Italy Summit 2025 organizzato da Il Sole 24 Ore — «il Made in Italy oggi è stritolato da una parte da una corsa al rialzo dei dazi e dall’altra dalle politiche di dumping praticate dal governo cinese e da altri Paesi dell’Est».

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

L
Mattia Lanzarone
Appassionato di videogiochi, musica e cultura digitale, ho sempre vissuto la tecnologia prima di tutto come spazio di scoperta e immaginazione. Dopo la laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione all’Università degli Studi di Milano e un master in Editoria e Produzione Musicale e Audiovisiva alla Scuola di Comunicazione IULM, mi sono dedicato alla creazione di contenuti e alla definizione del linguaggio di progetti innovativi. Ho lavorato su tone of voice e brand book per esperienze tecnologiche come Futura by Plenitude, affiancando brand e istituzioni nella narrazione di percorsi immersivi e digitali.

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
AI per il lavoro
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • neoprotezionismo-usa-innovation-post

  • mercati

    Il Made in Italy tra neo protezionismo USA e dumping cinese: l'analisi di KPMG e gli scenari per la manifattura italiana

    29 Ott 2025

    di Mattia Lanzarone

    Condividi
  • macchine-utensili-2-shutterstock_2160752479 (2)

  • macchine utensili

    L'allarme dell'industria europea delle macchine utensili: "Dazi USA al 50% grave minaccia per l'export"

    12 Set 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • sostenibilità delle infrastrutture

  • le previsioni di cerved

    Nel 2025 consumi ed export in ripresa, ma c'è l’incognita dei dazi USA

    14 Gen 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • piano_mattei_per_africa_innovationpost

  • mercati

    Africa e nuovi mercati: il Piano Mattei come banco di prova del Made in Italy globale

    25 Nov 2025

    di Mattia Lanzarone

    Condividi