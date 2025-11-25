La competizione globale è tornata a essere geopolitica. Per Giovanni Bozzetti, Presidente della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano — intervenuto durante il Made in Italy Summit 2025 organizzato da Il Sole 24 Ore — «il Made in Italy oggi è stritolato da una parte da una corsa al rialzo dei dazi e dall’altra dalle politiche di dumping praticate dal governo cinese e da altri Paesi dell’Est».
Dazi, dumping e Green Deal: strategie export Made in Italy per trasformare la crisi in opportunità
Il Made in Italy affronta la doppia pressione del dumping asiatico e del neoprotezionismo occidentale. Giovanni Bozzetti e Mario Pozza analizzano come la riconfigurazione dei mercati internazionali imponga nuove strategie export Made in Italy e un ripensamento del ruolo dell’Europa
