Digital360 ottiene la certificazione per la parità di genere

Il Gruppo Digital360 ha conseguito la certificazione UNI/PDR 125:2022 relativa al rispetto delle misure per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo. La certificazione è il risultato di profondo impegno per attuare in tutto il Gruppo una puntuale gestione delle politiche di gender equality.

Per rafforzare il suo impegno su questo fronte, il Gruppo ha anche adottato un piano strategico triennale dedicato alla parità di genere, in aggiunta a progetti di formazione specifici e comunicazione annuali sul tema.

Per rendere ancora più tangibile il proprio impegno, il Gruppo ha inoltre nominato precedentemente un Responsabile del Sistema di Gestione per la Parità di Genere (RSGPG) e un Comitato Guida, figure in prima linea nell’attuazione del progetto.

L’iter che ha permesso a Digital360 di ottenere la certificazione ha avuto inizio nel marzo 2023 e ha coinvolto cinque società del Gruppo: Digital360 S.p.A, Partners4Innovation s.r.l., ICT&Strategy s.r.l, ServicePro Italy s.r.l. e FPA s.r.l, che è stata la prima a ricevere la certificazione per la parità di genere. Tutte le società hanno implementato una policy sulla gender equality e un puntuale sistema di gestione comprensivo di manuale, tredici procedure e ventidue moduli.

“Questa certificazione ci rende particolarmente orgogliosi, perché rappresenta il frutto del nostro impegno a supporto dell’abolizione del gender gap sul luogo di lavoro”, dichiara Gabriele Faggioli, CEO Digital360.

“Negli anni abbiamo attuato misure concrete per garantire eque opportunità di crescita e di welfare oltre ad andare incontro alle delicate esigenze dettate dalla genitorialità. Forti di questo importante riconoscimento, ci auguriamo di compiere ulteriori passi avanti in futuro, per favorire il benessere dei nostri dipendenti e collaboratori”, aggiunge.

L’attenzione alle persone del Gruppo Digital360 passa anche dalla gestione e valorizzazione della genitorialità. In fase di assunzione, ad esempio, viene inserita nel kit di benvenuto un’informativa che illustra tipologie, durata, e modalità di richiesta dei congedi parentali.

Inoltre, è previsto un percorso di coaching per i neogenitori e l’erogazione di un buono spesa per la nascita, l’adozione o l’affido di un minore.

Sono attive poi le politiche di smart working già implementate nel periodo pandemico e rimaste attive in modalità continuativa, nel 2022 ne ha continuato a fruire oltre il 90% della popolazione aziendale.