Fanuc alla fiera Didacta 2023 per portare i robot tra i banchi di scuola

Secondo il Bollettino Excelsior di Unioncamere, il mismatch tra domanda e offerta di lavoro nel mondo dell’industria continua a crescere: il 46,2% dei profili ricercati manca delle skill richieste dalle aziende, un dato in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+6%). La questione riguarda tutti gli attori coinvolti: imprese, scuola, studenti che saranno i giovani lavoratori di domani e docenti che hanno il compito di prepararli adeguatamente ad affrontare un mercato del lavoro complesso.

È con queste premesse che Fanuc Italia, nell’ambito delle proprie attività Educational, rinnova la sua partecipazione alla fiera Didacta 2023, la manifestazione dedicata all’innovazione nel mondo della scuola che si terrà alla Fortezza da Basso di Firenze dall’8 al 10 marzo. Fanuc sarà presente in qualità di sponsor Gold nel Padiglione Spadolini Terra – T18, dove presenterà le sue celle didattiche con robot e sistemi CNC dedicate ai laboratori degli istituti superiori (tecnici e licei), e i servizi pensati per l’ambito Education.

I due appuntamenti

Inoltre, Fanuc promuoverà la cultura dell’automazione presso studenti e docenti con due appuntamenti che testimoniano la sinergia creata dalla multinazionale giapponese con il mondo della scuola.

Il primo è in programma mercoledì 8 marzo: alle 14:30 nella sala Eventi E6 – Palazzina Lorenese 1° Piano si terrà l’incontro “Fanuc Italia porta per la prima volta la skill Robot system integration: vi raccontiamo l’incredibile esperienza dei giovani partecipanti!”, che ripercorre l’esperienza dei Campionati dei Mestieri Worldskills, di cui Fanuc è sponsor per la skill “Sistemi robotici integrati”. In occasione della recente tappa WorldSkills Piemonte 2022, la sfida tra istituti scolastici fatta di esercitazioni pratiche tra software e celle robotiche ha visto trionfare l’Istituto di Istruzione Superiore “Brignoli – Einaudi – Marconi” di Gradisca d’Isonzo (GO), con la coppia formata da Dmytro Fursov e Isabella Comuzzo, unica ragazza in gara tra i 13 istituiti partecipanti.

“È fondamentale incoraggiare la formazione nelle materie Stem, che ancora oggi vedono una bassa presenza femminile”, afferma in una nota Marco Delaini, Managing Director di Fanuc Italia. “Purtroppo persiste una narrazione del mondo industriale che non è più aderente alla realtà: oggi nelle fabbriche le abilità fisiche hanno lasciato il posto a competenze tecniche. Quella dell’ingegnere robotico è una delle professioni più ricercate, e anche una delle più appaganti e stimolanti. Come Fanuc ci impegniamo a fare la nostra parte per rimuovere questo paradossale freno culturale”.

Il secondo appuntamento è fissato per giovedì 9 marzo: alle 12:30 nella sala Eventi E1 – Padiglione Spadolini Piano Attico avrà luogo l’evento “Fanuc e Sanoma insieme per formare i professionisti di domani”, che suggella la partnership tra l’azienda leader dell’automazione industriale e il riferimento globale nel settore scolastico ed educational per l’organizzazione del Laboratorio di Robotica e Automazione. Si tratta di un innovativo progetto didattico acquistabile attraverso i fondi del PNRR Scuola 4.0 che consente agli studenti di sviluppare competenze professionalizzanti avanzate e digitali nel mondo della robotica e automazione. Il Laboratorio è costituito dal robot Fanuc ER-4iA e dal software di simulazione offline Roboguide, e validato da un percorso di formazione ed esercitazione destinati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.