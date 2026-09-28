Il dibattito sull’impatto dell’automazione sull’occupazione viene spesso ridotto a una domanda apparentemente semplice: i robot distruggono o creano posti di lavoro?
Robot e lavoro
I robot rubano il lavoro? Uno studio sull’Italia racconta una realtà un po’ più complessa
Lo studio, basato su dati italiani, analizza l’impatto dell’introduzione di robot sull’occupazione. L’effetto è distruttivo o costruttivo a seconda delle attività e sostituzione e nuovo lavoro possono avvenire anche insieme. Formazione, retraining e upskilling necessari a facilitare le transizioni verso le mansioni la cui domanda cresce
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ROBOTICA
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