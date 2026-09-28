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Robot e lavoro

I robot rubano il lavoro? Uno studio sull’Italia racconta una realtà un po’ più complessa

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Lo studio, basato su dati italiani, analizza l’impatto dell’introduzione di robot sull’occupazione. L’effetto è distruttivo o costruttivo a seconda delle attività e sostituzione e nuovo lavoro possono avvenire anche insieme. Formazione, retraining e upskilling necessari a facilitare le transizioni verso le mansioni la cui domanda cresce

Pubblicato il 28 set 2026
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Il dibattito sull’impatto dell’automazione sull’occupazione viene spesso ridotto a una domanda apparentemente semplice: i robot distruggono o creano posti di lavoro?

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Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
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