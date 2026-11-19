Le imprese manifatturiere hanno investito negli ultimi anni in macchine connesse, sistemi di automazione e infrastrutture digitali. Eppure una parte del potenziale di questi investimenti rimane inutilizzata. I dati vengono raccolti ma non sempre trasformati in informazioni utili a migliorare i processi, mentre attività fondamentali per la produzione continuano a dipendere dall’esperienza e dalle conoscenze di singole persone. Il costo di non cambiare si misura anche in queste inefficienze e opportunità mancate, che raramente compaiono in modo esplicito nei conti aziendali.

È proprio il Cost of Inaction (COI), il costo dell’inazione, il tema affrontato nella giornata conclusiva della terza edizione della ctrlX Automation Week, l’evento digitale organizzato da Bosch Rexroth per approfondire le trasformazioni dell’automazione industriale. Sei incontri dedicati a cybersecurity OT, robotica, Physical AI, architetture aperte, modularità e ritorno economico degli investimenti.

L’iniziativa prende il nome da ctrlX Automation, la piattaforma aperta e modulare per l’automazione industriale di Bosch Rexroth, che integra hardware, software e applicazioni superando le tradizionali separazioni tra controllo delle macchine, sistemi IT e Industrial IoT. Basata sul sistema operativo industriale Linux-based ctrlX OS, la piattaforma è concepita per consentire l’integrazione di nuove funzionalità e tecnologie nel tempo. Attorno a essa si sviluppa ctrlX World, l’ecosistema di partner tecnologici che contribuiscono con applicazioni, componenti e competenze specialistiche ad ampliare le possibilità di integrazione e personalizzazione delle soluzioni.

Proprio uno dei partner di ctrlX World, Miraitek, è stato protagonista dell’incontro Il costo di non cambiare: il valore economico della riconfigurabilità e delle architetture aperte. Il CEO Marino Crippa ha portato l’esperienza maturata nei progetti di trasformazione digitale delle imprese manifatturiere, confrontandosi con Andrea Saravalle, professore di economia all’Università di Bologna, che ha approfondito le implicazioni economiche e organizzative delle scelte tecnologiche.

Il confronto ha messo in evidenza come il valore di un investimento industriale dipenda dalla capacità dell’impresa di utilizzarlo, sviluppare le competenze necessarie e adattare nel tempo processi e tecnologie. Due casi applicativi, relativi a un costruttore di macchine e a un produttore tessile, hanno permesso di tradurre queste considerazioni in risultati e stime economiche.

Il costo dell’inazione: un iceberg di inefficienze visibili e invisibili

Un guasto imprevisto, una fermata di produzione o uno scarto hanno conseguenze economiche relativamente semplici da quantificare. È possibile calcolare i pezzi non prodotti, il margine perso, il costo delle rilavorazioni o quello di un intervento di manutenzione straordinario.

Ma il costo dell’inazione è più ampio. Per spiegarlo Saravalle ha utilizzato la metafora dell’iceberg: la parte emersa comprende le inefficienze immediatamente visibili, mentre sotto la superficie si accumulano costi difficili da misurare, come il debito tecnico, le informazioni inutilizzate e la progressiva perdita di competenze.

Il debito tecnico, in particolare, cresce quando si rinviano interventi di modernizzazione o si mantengono sistemi difficili da integrare. Una scelta che permette di evitare un investimento nell’immediato può tradursi successivamente in maggiori costi di manutenzione, difficoltà di aggiornamento e perdita di flessibilità.

Un altro elemento è il lock-in tecnologico, ovvero la dipendenza da tecnologie e fornitori che rende particolarmente oneroso modificare l’architettura di automazione, integrare nuovi sistemi o adottare soluzioni differenti.

Saravalle ha richiamato l’attenzione sulla necessità di considerare questi fattori già nella valutazione degli investimenti. Il preventivo di acquisto consente di conoscere il costo iniziale di una tecnologia, ma offre soltanto una visione parziale delle conseguenze economiche della scelta nel medio e lungo periodo.

Una parte del costo nascosto riguarda inoltre le persone: le competenze necessarie per utilizzare una tecnologia, il tempo per acquisirle e la capacità dell’organizzazione di trasformarle in miglioramenti operativi.

La bolletta delle competenze: investire nel ferro è più semplice che investire nelle persone

“È sempre più semplice investire nel ferro rispetto alle competenze”, ha osservato Saravalle durante l’incontro.

L’espressione utilizzata dal docente per descrivere questo problema è particolarmente efficace: la “bolletta delle competenze”. È il costo che le imprese devono sostenere per sviluppare, aggiornare e mantenere le conoscenze necessarie a utilizzare efficacemente le tecnologie acquistate. Un investimento meno immediato da quantificare rispetto a quello in macchinari, ma altrettanto importante per la produttività.

La disponibilità di nuovi strumenti, infatti, non produce automaticamente un miglioramento delle prestazioni. Servono personale formato, capacità di interpretare le informazioni, organizzazione dei processi e tempo per assimilare le nuove modalità operative. La complementarità tra capitale tecnologico e lavoro, ha ricordato Saravalle, è una condizione essenziale per ottenere aumenti di produttività.

Il problema emerge anche dai dati sull’intelligenza artificiale. Secondo il rapporto Imprese e ICT – Anno 2025 dell’Istat, tra le imprese italiane con almeno 10 addetti che hanno valutato l’utilizzo dell’AI senza poi adottarla, il 58,6% indica la mancanza di competenze adeguate tra gli ostacoli incontrati. Il 45,2% segnala invece l’indisponibilità o la scarsa qualità dei dati necessari.

Sono percentuali che mostrano quanto la capacità di utilizzare le tecnologie dipenda da condizioni che precedono l’investimento stesso.

Alla questione delle competenze da sviluppare si aggiunge quella delle conoscenze che le imprese rischiano di perdere.

Marino Crippa ha richiamato il problema della conoscenza tacita, il patrimonio di esperienza che spesso rimane nella testa degli operatori più esperti. Può trattarsi dei parametri utilizzati per ottenere una determinata qualità di lavorazione, dei criteri con cui organizzare la produzione o della capacità di riconoscere un’anomalia prima che si trasformi in un guasto.

Quando queste persone lasciano l’azienda, per pensionamento o altre ragioni, sostituirle richiede tempo e il passaggio di consegne può comportare una perdita di conoscenza difficilmente recuperabile.

Digitalizzare e rendere condivisibile il know-how produttivo diventa quindi anche un modo per proteggere un patrimonio aziendale e ridurre la dipendenza dalle competenze concentrate in poche persone.

Macchine connesse, ma dati che non producono valore

La distanza tra investimento tecnologico e trasformazione dei processi è uno degli aspetti sui quali Crippa ha insistito maggiormente.

Secondo l’esperienza del CEO di Miraitek, che lavora con costruttori di macchine e imprese manifatturiere, gli incentivi hanno favorito l’acquisto di beni strumentali connessi, senza che questo si sia sempre tradotto in una revisione delle modalità di funzionamento delle fabbriche.

La connessione delle macchine è soltanto il punto di partenza. I dati devono essere raccolti con una qualità adeguata, interpretati e soprattutto utilizzati per prendere decisioni che migliorino le prestazioni operative.

“La trasformazione non si fa con la tecnologia, si fa con le persone”, ha sottolineato Crippa, spiegando che i progetti devono partire da un’esigenza di business, coinvolgere l’organizzazione e arrivare a un risultato economico misurabile.

Il tema diventa particolarmente interessante nei rapporti tra costruttori di macchine e utilizzatori finali.

I dati disponibili nei sistemi di controllo sono spesso organizzati per rispondere alle esigenze del costruttore, che deve verificare il funzionamento della macchina, mentre l’utilizzatore ha bisogno di informazioni sul processo produttivo nel quale quella macchina è inserita. Le due prospettive non sempre coincidono.

Per questo Crippa ha richiamato l’opportunità di estendere il co-design, cioè la progettazione congiunta tra costruttore e utilizzatore, anche alle architetture digitali e alle modalità di gestione dei dati.

Un esempio di produttività nascosta nel converting

Un caso illustrato durante l’incontro riguarda un costruttore di macchine per il converting che voleva differenziare la propria offerta attraverso nuovi servizi digitali e una maggiore capacità di supportare i clienti.

Il progetto è partito dalla revisione del modello di business e dal coinvolgimento delle funzioni aziendali, per poi arrivare alla misurazione delle prestazioni operative.

Il risultato iniziale è stato sorprendente: il costruttore stimava una disponibilità produttiva delle proprie macchine dell’80%, ma le misurazioni hanno restituito un valore vicino al 50%.

L’analisi ha permesso di comprendere che una parte rilevante della differenza dipendeva dalle modalità di utilizzo da parte dei clienti e dall’organizzazione dei processi, oltre che da possibili miglioramenti della macchina stessa.

Le rilevazioni hanno individuato una quota del 17% riconducibile ai setup e segnalato, attraverso algoritmi di anomaly detection, un 22% di cicli anomali. Dietro queste anomalie potevano esserci problemi legati alla qualità delle bobine utilizzate, ma anche margini di ottimizzazione della macchina.

Le informazioni raccolte sono state quindi utilizzate per intervenire sul processo e sulle modalità operative. Secondo Crippa, dopo gli interventi la disponibilità si è avvicinata al valore dell’80% inizialmente indicato dal costruttore.

Il caso mostra come misurare le prestazioni effettive permetta di distinguere i problemi della macchina da quelli del processo, offrendo benefici sia al costruttore, che può migliorare prodotti e servizi, sia all’utilizzatore, che può recuperare produttività.

Recuperare capacità produttiva senza acquistare nuovi macchinari

Ancora più esplicito, dal punto di vista economico, è il secondo caso presentato da Miraitek, relativo a un produttore italiano del settore tessile.

L’azienda disponeva di 52 macchine per la produzione di calze, con una pianificazione che non considerava adeguatamente i vincoli effettivi di capacità e una schedulazione operativa largamente affidata all’esperienza del caporeparto.

Quest’ultimo conosceva le macchine, ne controllava periodicamente il funzionamento e interveniva per organizzare le lavorazioni. Un metodo che permetteva di gestire la produzione, ma che rendeva difficile ottimizzare una combinazione complessa di taglie, colori, setup e disponibilità degli impianti.

Il tempo di attraversamento degli ordini era arrivato a 43 giorni, un valore problematico rispetto alle esigenze del mercato.

Il progetto ha introdotto un sistema di pianificazione e schedulazione alimentato dai dati effettivi delle macchine, capace di tenere conto dei vincoli produttivi, della disponibilità delle risorse e delle necessità di lavorazione.

Crippa ha descritto il passaggio da un sistema di gestione manuale ad anello aperto a una pianificazione ad anello chiuso, basata sui dati di fabbrica. Le informazioni provenienti dagli impianti vengono utilizzate per aggiornare le decisioni operative, rendendo possibile un coordinamento più preciso tra pianificazione ed esecuzione.

La maggiore visibilità ha riguardato anche lo stato delle macchine, la tracciabilità degli ordini e il coordinamento con le lavorazioni esterne, come quelle affidate alle tintorie.

I numeri della capacità recuperata

La valutazione economica presentata durante l’incontro mostra quanto possa valere il recupero di efficienza degli impianti già installati.

Partendo da un assessment che indicava una quota del 46% del tempo disponibile effettivamente dedicata alla produzione, il progetto ha individuato la possibilità di portare questa percentuale al 50,9%, intervenendo sulle interruzioni durante i lotti, sulle attese e sulla durata dei setup.

Si tratta di un miglioramento relativo della capacità produttiva del 10,7%, ottenibile a parità di macchinari installati.

La stima è stata costruita a partire da un volume base di 1,48 milioni di paia all’anno e da un margine di contribuzione di 2 euro per paio.

Indicatore Valore presentato Incremento potenziale della capacità produttiva +10,7% Produzione aggiuntiva annua 158.000 paia Capacità equivalente recuperata 6 telai Investimento complessivo 300.000 euro Margine annuo aggiuntivo stimato 315.000 euro Tempo di rientro stimato 11 mesi ROI cumulato stimato a tre anni 215%

Il risultato più interessante è probabilmente rappresentato dai sei telai equivalenti di capacità recuperata, che mostrano quanto potenziale possa essere liberato ottimizzando l’utilizzo delle macchine disponibili.

I valori economici sono stime costruite sulle ipotesi di riduzione delle inefficienze illustrate durante l’incontro. In particolare, il margine aggiuntivo previsto si realizza nella misura in cui la capacità produttiva liberata viene effettivamente utilizzata per soddisfare la crescita dei volumi prevista dal piano industriale.

Questa condizione è essenziale: aumentare la capacità disponibile crea un’opportunità economica, ma per trasformarla in margine occorre poter produrre e vendere volumi aggiuntivi.

Resta comunque il valore del risultato operativo. La capacità recuperata può consentire di sostenere una maggiore domanda senza dover necessariamente ampliare il parco macchine, migliorando l’utilizzo del capitale già investito.

Architetture aperte e riconfigurabilità: il valore della flessibilità futura

I casi industriali permettono di tornare alla questione da cui ha preso le mosse la sessione organizzata da Bosch Rexroth: quanto valgono la riconfigurabilità e la libertà di evolvere un’architettura di automazione nel tempo?

La scelta tecnologica iniziale può condizionare per anni le possibilità di integrazione dei dati, di introduzione di nuove applicazioni e di adattamento dei processi produttivi.

Saravalle ha richiamato proprio il valore della flessibilità futura, osservando come questo elemento rischi di ricevere poca attenzione nelle valutazioni economiche degli investimenti. Un’architettura fortemente vincolata a un fornitore o a tecnologie proprietarie può generare costi di integrazione e adattamento che diventano evidenti soltanto quando l’impresa deve modificare i propri processi.

È anche la logica sulla quale Bosch Rexroth ha costruito ctrlX Automation e l’ecosistema ctrlX World: un modello aperto e modulare, nel quale componenti hardware, software e applicazioni di partner differenti possono contribuire all’evoluzione delle soluzioni di automazione.

La disponibilità di un’architettura aperta amplia le possibilità tecniche di integrazione e aggiornamento, ma il suo valore economico dipende dalle esigenze dell’impresa e da come queste possibilità vengono utilizzate.

Lo stesso vale per il patrimonio informativo. Durante l’incontro Crippa ha evidenziato che raccogliere dati è ormai relativamente semplice; più impegnativo è raccogliere quelli giusti, garantirne la qualità e organizzarli in funzione degli obiettivi produttivi.

Le competenze organizzative e di processo, ha aggiunto, devono essere sviluppate anche all’interno dell’azienda, mentre quelle tecniche più specialistiche possono essere acquisite attraverso partner esterni. La disponibilità delle risorse economiche, da sola, non garantisce infatti la riuscita di un progetto di trasformazione.

A dimostrarlo è anche un ulteriore episodio raccontato da Crippa: un progetto pilota realizzato presso una grande impresa aveva permesso di individuare, attraverso l’analisi dei dati, microfermate che spiegavano una produzione inferiore agli obiettivi. Nonostante l’esito positivo della sperimentazione, l’azienda aveva deciso di non proseguire perché mancava una persona da dedicare alla gestione del progetto.

È un esempio che riporta alla bolletta delle competenze evocata da Saravalle. L’innovazione richiede investimenti in tecnologie, ma anche la disponibilità di persone capaci di guidare e sostenere il cambiamento.

Il costo di non cambiare emerge così dalla somma di fattori diversi: capacità produttiva inutilizzata, dati che non diventano decisioni, conoscenze che rischiano di disperdersi e architetture che rendono più difficile introdurre nuove soluzioni. Misurare questi costi e inserirli nelle valutazioni economiche degli investimenti permette alle imprese di comprendere meglio quanto valore possono ancora ricavare dalle risorse che già possiedono e quali scelte possono preservare la loro capacità di adattamento nel tempo.