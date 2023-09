Preparare gli studenti al futuro del lavoro: ecco il nuovo robot educational IRB 1090 di Abb

Il robot industriale IRB 1090 di Abb è stato progettato per migliorare le competenze degli studenti e fornire loro un vantaggio competitivo per l’occupazione. Il prodotto è certificato come idoneo per l’educazione dall’istituto di formazione Stem.org, riconosciuto a livello mondiale.

Il nuovo robot didattico offre agli studenti l’accesso alle più recenti tecnologie della robotica e costituisce una parte fondamentale della più ampia offerta formativa di Abb, che comprende altri robot industriali, oltre a pacchetti didattici, controllori di nuova generazione e software di programmazione e simulazione leader di mercato.

L’influenza dei robot sul futuro dell’occupazione

ABB collabora con istituti di formazione in oltre 40 Paesi per aiutare gli studenti ad apprendere i fondamenti della programmazione dei robot, oltre a formare ogni anno oltre 30.000 studenti di scuole, college e università di tutto il mondo.

“L’indagine globale 2023 di ABB su 2.301 professionisti della formazione ha rilevato che l’80% ritiene che i robot e l’automazione influenzeranno il futuro dell’occupazione nei prossimi dieci anni”, commenta in una nota Craig McDonnell, Managing Director della Business Line Industries di ABB Robotics. “Tuttavia, solo un istituto scolastico su quattro utilizza attualmente i robot nei programmi di insegnamento. In qualità di maggiore produttore di robotica industriale al mondo, siamo determinati a fare la nostra parte per rendere i robot accessibili a tutti e il robot didattico IRB 1090 costituisce una parte fondamentale di questo impegno, consentendoci di soddisfare la crescente domanda di robot industriali nel settore dell’istruzione”.

Le caratteristiche di IRB 1090

Con uno sbraccio di 580 mm e un carico utile di 3,5 kg, un ingombro ridotto del 10% e peso inferiore del 20% rispetto al suo predecessore, l’IRB 1090 di Abb può essere facilmente spostato e messo in funzione.

Il robot didattico, abbinato al controllore ultrasottile OmniCore E10 di ABB, offre sempre più funzionalità per consentire agli studenti di affinare le proprie competenze sugli ultimi progressi robotici, tra cui il controllo del movimento, TrueMove, QuickMove, Externally Guided Motion e le soluzioni di feedback della rete elettrica a risparmio energetico.

Gli studenti che utilizzeranno il robot e il controller impareranno anche come l’automazione robotica possa essere impiegata in diversi settori e applicazioni. Gli istituti scolastici, i rivenditori di robot e gli integratori di sistemi possono progettare e personalizzare una serie di celle applicative, come l’assemblaggio, la movimentazione dei materiali, la saldatura ad arco e la distribuzione.

Per soddisfare requisiti specifici, possono essere inclusi diversi accessori, come telecamere, pinze, pezzi da lavorare, piedistalli e carrelli mobili.

Nell’ambito dell’impegno di ABB a rendere i robot accessibili a tutti, sono incluse nell’acquisto del robot IRB 1090 100 licenze premium di RobotStudio, lo strumento virtuale che gli studenti possono utilizzare per imparare i fondamenti della programmazione dei robot, anche prima di acquistare un robot fisico.